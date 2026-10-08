https://ukraina.ru/20261008/buduschie-10-let-opredelyat-istoriyu-sleduyuschego-veka-rubio-vystupil-v-gretsii-s-programmnym-zayavleniem-1083675467.html

"Будущие 10 лет определят историю следующего века": Рубио выступил в Греции с программным заявлением

"Будущие 10 лет определят историю следующего века": Рубио выступил в Греции с программным заявлением - 08.10.2026 Украина.ру

"Будущие 10 лет определят историю следующего века": Рубио выступил в Греции с программным заявлением

Будущее десятилетие определит, сохранит ли Запад собственную исключительность и лидерство над миром в следующем веке, или обречёт себя на рабство и упадок. Об этом Госсекретарь США Марко Рубио заявил, выступая в Афинах

2026-10-08T06:54

2026-10-08T06:54

2026-10-08T06:59

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Глава американской дипломатии, совершающий турне по ряду европейских стран, выступая в Афинах сделал ряд программных заявлений, касающихся настоящего и будущего так называемого коллективного Запада.Прежде всего он призвал Европу "очнуться от своего долгого сна" и принять все меры к укреплению трансатлантического альянса НАТО."Несмотря на то, что страсти порой приводили к напряжённости в узах привязанности между США и Европой, нельзя позволять им рвать их. Вместе мы должны укреплять альянс, способный противодействовать угрозам нашего времени. И мы можем [этого добиться], поскольку не считаем, что у трансатлантической дружбы должна быть нулевая сумма. Наоборот", — сказал Рубио.Также он заявил позицию, согласно которой отказ стран Запада от национализма, веры в собственную исключительность и справедливость его длительного процветания обернулся разрушением его истории и упадком военной мощи."Со временем мы на Западе стали стыдиться именно того, что, собственно, и делало нас исключительными. Нам было неловко, что наши достижения отделяют нас от остального мира. Наше процветание каким-то образом превратилось в повод для чувства вины. Мы перестали верить, что заслуживали и заработали своё величие. Слово "национализм" сделали ругательством, и потому мы снесли свои памятники, осудили собственную историю", — заявил Рубио.По его мнению, для Запада следствием самобичевания стали открытые границы, вывод промышленности за рубеж и упадок вооружённых сил."С каждым годом мы, казалось, передавали другим всё больше своего суверенитета, передавая право принятия своих решений глобальным бюрократиям, находящимся далеко за пределами нашего контроля. Но другие были вполне счастливы заполнить вакуум, оставленный нашей слабостью. И, пока самоуверенность Запада слабела, наши противники и соперники становились всё более напористыми, наращивая собственное богатство и мощь вместо нас", — добавил Рубио."И сегодня мы стоим на перепутье. Потому что будущее десятилетие, и решения, которые мы примем, напишут историю следующего века... Курс, которым мы будем двигаться, определит, останется ли Запад во главе мирового сообщества или обречёт себя на будущее атрофии, рабства и упадка", — подчеркнул глава американской дипломатии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261007/konets-epokhi-ssha-postavili-tochku-v-voprose-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1083651427.html

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