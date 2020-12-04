«Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ, — сказано в специальном заявлении ведомства. — Отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, включая связанные с эпидемией COVID-19».
Таким образом, критикующие чудовищно неэффективную политику украинской власти почти автоматически записываются в российские шпионы и агенты влияния.
После 2014 года в подобном заявлении нет ничего сенсационного, но любопытно, как оценивает сама украинская разведка действия украинской власти еще до того, как реальная пандемия накрыла украинское государство? Например, зимой и весной этого года. Возможно, просто необходимо напомнить им некоторые события того времени, а то под напором информационного бедствия память сограждан стала краткой, словно у аквариумных рыбок.
Хотелось бы уточнить, являлось ли акцией российских спецслужб исчезновение весной в киевском аэропорту «Борисполь» 7,5 миллиона медицинских масок, заказанных мэрией Парижа и перевозившихся во Францию транзитом через Украину.
«Мы подозреваем, что украинское правительство "реквизировало" маски», — комментировал тогдашний скандал первый заместитель мэра Эммануэль Грегуар.
В те же дни Госрезерв Украины в официальном ответе на депутатский запрос нардепа от «Слуги народа» Ольги Василевской-Смаглюк был вынужден признать, что в начале эпидемии почти 10 миллионов масок были выведены из государственного резерва по требованию тогдашнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Потом по различным коммерческим каналам стратегический товар был распродан (в том числе, и за границу). Но поймали, помнится, только какого-то одинокого водолаза — который через реку Тису переправлял партии медицинских масок в соседнюю Румынию.
Наверняка российский агент влияния.
Еще один показательный случай из недавнего прошлого, когда бдительная разведка еще не считала критикующих неэффективную борьбу с пандемией российскими агентами. В комментариях к посту высказавшего пожелание оказать помощь украинскому народу бизнесмена Илона Маска внезапно объявилась автор майданной «медицинской реформы» Супрун и написала дословно следующее: «Меня зовут Ульяна Супрун, и я являюсь бывшим министром здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас в реанимации всего 3500 аппаратов, а население — 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!»
Агенты Кремля, разумеется, не смогли пройти мимо такого проявления евроатлантической солидарности.
«Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу», — отметился в дальнейших комментариях известный врач, ранее участвовавший в конкурсе на должность главы Нацслужбы здоровья.
То есть то, что происходит именно «катастрофа», здравомыслящим людям было понятно задолго до грозных окриков украинской разведки.
Другой известный врач, Евгений Комаровский, уже тогда предполагал, что на Украине ежедневно коронавирусом заражались 5–7 тысяч людей в сутки, тогда как официальная власть сообщала всего о тысяче заражений в сутки.
«Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве, — в отчаянии восклицал доктор. — Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях… Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат — ну не знаю. Это как презерватив надеть на голову для безопасного секса».
Ну, здесь очевидно: и сам Комаровский русский шпион, и все пассажиры тоже.
Можно напомнить о побоище в Новых Санжарах, когда напуганные местные жители пытались не пустить для прохождения карантина группу сограждан из Китая, как и молебен тернопольчан-патриотов, с помощью молитв отгонявших от Тернополя тот злосчастный самолет с эвакуированными из Китая. Несомненно, в тот день добросердечных униатов попутал русский бес.
Там же, в высокопатриотической Тернопольской области, в некоторых случаях перепуганные врачи боялись даже подходить к коронавирусным.
«Все убегали. Лишь через 2 часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину, — рассказывала изданию «Главком» дочь умершего от коронавируса Анна Полищук, а ее односельчане отказались помочь выкопать могилу, чтобы похоронить усопшего.
По мнению Главного управления разведки Украины, этим возмущаться нельзя?
Зато были примеры и настоящего героизма. Тогдашний нардеп, а ныне министр культуры Александр Ткаченко публично призвал не использовать помощь от России, даже если ситуация с коронавирусом на Украине станет критической (а скоро так и случится).
«Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается», — так говорил Ткаченко.
Интересно, господин Ткаченко уже привился российской вакциной «Спутник-V», как это сделали некоторые из его коллег?
Любопытные подробности из жизни правящего Майдана привел на своей недавней пресс-конференции председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
«Весь Верховный Совет Украины, Офис президента и Кабмин знаете что жует с утра до ночи в качестве профилактики и лечения? Фавипиравир, разработанный Японией, производит его Россия! — во всеуслышание возмущается господин Кравченко. — Весь Верховный Совет Украины, Офис президента и Кабмин жрут российский коронавир. Это российское торговое название фавипиравира. При этом вся ПЦР-диагностика в нашей стране — и бюджет, и частные лаборатории — российская. Все ПЦР-системы — российские. И наши органы государственной власти нам рассказывают, что Россия — агрессор, мы у них покупать ничего не будем. И украинские граждане лишены возможности выживания, в том числе и медицинские работники. И нам же и вакцину российскую запрещают покупать».
Зато обычные граждане должны лечиться баснословно дорогими западными препаратами.
«Как вы думаете, сколько в нашей стране стоит ремдесивир, который Минздрав включил в протокол [лечения]?— спрашивает Сергей Кравченко, и сам же отвечает: — Один американский флакон — 450–500 долларов, индийский — от 4 до 7 тысяч гривен! Скажите, медсестра может себе это позволить?»
Врачи и медсестры вынуждены проходить диагностику и лечение от коронавируса за свой счет, но никто, похоже, уже и не возмущается — просто с начала пандемии из больниц уволились более тридцати тысяч медиков. Теперь пусть украинцев лечит их шпионское ведомство — своими «патриотическими» заявлениями и пропагандистскими припарками.
Это у них действительно неплохо получается.