Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские спецслужбы и «пророссийские» СМИ стремятся очернить усилия украинского правительства в борьбе с COVID-19, а также в других сферах жизни Украины

«Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ, — сказано в специальном заявлении ведомства. — Отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, включая связанные с эпидемией COVID-19».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

После 2014 года в подобном заявлении нет ничего сенсационного, но любопытно, как оценивает сама украинская разведка действия украинской власти еще до того, как реальная пандемия накрыла украинское государство? Например, зимой и весной этого года. Возможно, просто необходимо напомнить им некоторые события того времени, а то под напором информационного бедствия память сограждан стала краткой, словно у аквариумных рыбок.

Хотелось бы уточнить, являлось ли акцией российских спецслужб исчезновение весной в киевском аэропорту «Борисполь» 7,5 миллиона медицинских масок, заказанных мэрией Парижа и перевозившихся во Францию транзитом через Украину.

«Мы подозреваем, что украинское правительство "реквизировало" маски», — комментировал тогдашний скандал первый заместитель мэра Эммануэль Грегуар.

Ковидные суициды. Почему украинцы выбрасываются из окон больниц © AP, Evgeniy Maloletka Ольги Василевской-Смаглюк был вынужден признать, что в начале эпидемии почти 10 миллионов масок были выведены из государственного резерва по требованию тогдашнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Потом по различным коммерческим каналам стратегический товар был распродан (в том числе, и за границу). Но поймали, помнится, только какого-то одинокого водолаза — который через реку Тису переправлял партии медицинских масок в соседнюю Румынию.

Наверняка российский агент влияния.

Еще один показательный случай из недавнего прошлого, когда бдительная разведка еще не считала критикующих неэффективную борьбу с пандемией российскими агентами. В комментариях к посту высказавшего пожелание оказать помощь украинскому народу бизнесмена Илона Маска внезапно объявилась автор майданной «медицинской реформы» Супрун и написала дословно следующее: «Меня зовут Ульяна Супрун, и я являюсь бывшим министром здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас в реанимации всего 3500 аппаратов, а население — 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!»

Агенты Кремля, разумеется, не смогли пройти мимо такого проявления евроатлантической солидарности.

«Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу», — отметился в дальнейших комментариях известный врач, ранее участвовавший в конкурсе на должность главы Нацслужбы здоровья.

То есть то, что происходит именно «катастрофа», здравомыслящим людям было понятно задолго до грозных окриков украинской разведки.

Пандемия пуще карантина. Общественное мнение и ковид на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko Евгений Комаровский, уже тогда предполагал, что на Украине ежедневно коронавирусом заражались 5–7 тысяч людей в сутки, тогда как официальная власть сообщала всего о тысяче заражений в сутки.

«Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве, — в отчаянии восклицал доктор. — Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях… Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат — ну не знаю. Это как презерватив надеть на голову для безопасного секса».

Ну, здесь очевидно: и сам Комаровский русский шпион, и все пассажиры тоже.

Можно напомнить о побоище в Новых Санжарах, когда напуганные местные жители пытались не пустить для прохождения карантина группу сограждан из Китая, как и молебен тернопольчан-патриотов, с помощью молитв отгонявших от Тернополя тот злосчастный самолет с эвакуированными из Китая. Несомненно, в тот день добросердечных униатов попутал русский бес.

Там же, в высокопатриотической Тернопольской области, в некоторых случаях перепуганные врачи боялись даже подходить к коронавирусным.

«Все убегали. Лишь через 2 часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину, — рассказывала изданию «Главком» дочь умершего от коронавируса Анна Полищук, а ее односельчане отказались помочь выкопать могилу, чтобы похоронить усопшего.

По мнению Главного управления разведки Украины, этим возмущаться нельзя?

Зато были примеры и настоящего героизма. Тогдашний нардеп, а ныне министр культуры Александр Ткаченко публично призвал не использовать помощь от России, даже если ситуация с коронавирусом на Украине станет критической (а скоро так и случится).

«Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается», — так говорил Ткаченко.

Интересно, господин Ткаченко уже привился российской вакциной «Спутник-V», как это сделали некоторые из его коллег?

Украинцы не хотят вакцинироваться и уходить в локдаун: данные соцопроса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Кравченко.

«Весь Верховный Совет Украины, Офис президента и Кабмин знаете что жует с утра до ночи в качестве профилактики и лечения? Фавипиравир, разработанный Японией, производит его Россия! — во всеуслышание возмущается господин Кравченко. — Весь Верховный Совет Украины, Офис президента и Кабмин жрут российский коронавир. Это российское торговое название фавипиравира. При этом вся ПЦР-диагностика в нашей стране — и бюджет, и частные лаборатории — российская. Все ПЦР-системы — российские. И наши органы государственной власти нам рассказывают, что Россия — агрессор, мы у них покупать ничего не будем. И украинские граждане лишены возможности выживания, в том числе и медицинские работники. И нам же и вакцину российскую запрещают покупать».

Зато обычные граждане должны лечиться баснословно дорогими западными препаратами.

«Как вы думаете, сколько в нашей стране стоит ремдесивир, который Минздрав включил в протокол [лечения]?— спрашивает Сергей Кравченко, и сам же отвечает: — Один американский флакон — 450–500 долларов, индийский — от 4 до 7 тысяч гривен! Скажите, медсестра может себе это позволить?»

Врачи и медсестры вынуждены проходить диагностику и лечение от коронавируса за свой счет, но никто, похоже, уже и не возмущается — просто с начала пандемии из больниц уволились более тридцати тысяч медиков. Теперь пусть украинцев лечит их шпионское ведомство — своими «патриотическими» заявлениями и пропагандистскими припарками.

Это у них действительно неплохо получается.