Крым уже давно получил возможность представлять себя на авторитетных международных площадках, несмотря на то что его возвращение в Россию не признано западным сообществом легитимным правовым актом

Тем не менее, российские депутаты, избранные в Государственную Думу населением полуострова (Наталья Поклонская, к примеру) имеют возможность выступать с трибуны Европарламента и рассказывать о том, что происходит у них дома.

Для ДНР и ЛНР дверь в Брюссель или Страсбург закрыта. Они не могут поведать европейцам и всем прочим о том, как на самом деле складывается жизнь в республиках, об обстоятельствах войны или ее причинах, о ежедневных обстрелах и прочих радостях своего существования. Эту роль взяла на себя Россия, но Запад внимает только украинской стороне.

Единственная площадка, на которой присутствуют Донецк и Луганск, — это переговоры в Минске, однако сложно назвать ее международной, несмотря на участие в ее работе представителя ОБСЕ. Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

В среду, 2 декабря, произошло событие, которое без преувеличения можно назвать прорывом. По инициативе России прошла неформальная встреча Совета безопасности ООН (по «формуле Арриа»), посвященная исполнению Минских соглашений.

В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Они представляют республики в Контактной группе.

Так называемая «формула Арриа» — это усеченный формат. Мероприятия, которые проводятся по этой формуле, не являются официальными консультациями Совбеза, а представляют собой неформальный обмен мнениями в частном порядке.

И тем не менее, уже само появление, пусть и посредством видеоконференции, в стенах ООН гостей из народных республик означает, что в глухой стене, которыми они были изолированы от внешнего мира, образовался небольшой разрыв.

Личное присутствие в Нью-Йорке вряд ли было бы возможным. Американцы просто не дали бы въездную визу представителям донбасских сепаратистов.

Казалось бы, встреча, лишенная почти всякого статуса, фактически просто посиделки, не должна вызывать особого беспокойства у стран-членов Совета безопасности. Однако благодаря реакции целого пула западных государств оно приобрело характер чрезвычайного происшествия.

Мероприятию объявили бойкот Франция, Германия, США, Великобритания, Бельгия, Эстония и другие. Без Украины дело тоже не обошлось.

Заголовки украинских СМИ извещали публику, что Киев вместе с партнерами в Совбезе ООН участвует в бойкоте встречи. Собственно, такое зверски серьезное отношение, продемонстрированное Америкой и Европой к заштатному событию, в результате только привлекло к нему особое внимание и вызвало повышенный интерес. Чего нельзя не приветствовать. Главное из доклада ООН о нарушениях прав человека на Украине в 2014-2020 годах © Facebook, Моніторингова місія ООН з прав людини

Для России бойкот стал поводом в очередной раз заявить о том, что Юго-Восток Украины имеет собственную позицию и право ее выражать. Об этом написал на своей странице в Facebook глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев.

«А услышать это — прямая обязанность (а не право) всех без исключения членов Совета Безопасности ООН. Включая гордую и независимую Эстонию», — подчеркнул российский законодатель.

По мнению Косачева, альтернативная информация, исходящая от участников одной из сторон конфликта, заведомо объявляется ложной теми, кто поддерживает его другую сторону: «Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и к плюрализму мнений. Вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения».

Аналогичным образом оценил происходящее и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что бойкот — «это попытка закрыть рот, не допустить, чтобы в ООН прозвучала правда о зверствах современных украинских националистов. По сути это линия на проведение жесткой цензуры».

Парламентарий обратил внимание и еще на один пример двойных стандартов, проявивший себя в этой ситуации. В сентябре в Совбезе проходила встреча с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской.

«…полномочий у Тихановской выступать в ООН едва ли было больше, чем у полпреда ЛНР в контактной группе или главы МИД ДНР», — остроумно и точно подметил глава думского комитета.

Подводя итог, могу сказать, что и у Москвы, поддерживающей республики, и у самих республик есть все основания благодарить инициаторов бойкота за проявленное ими рвение. Ведь если бы вышеупомянутые страны тихо проигнорировали встречу, просто не явились на нее без всяких громких заявлений, то такого шума она не имела бы.

А так за устроенным ими скандалом вынужденно наблюдали куда больше глаз, чем могло.