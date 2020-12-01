Социальные опросы показывают, что украинцы начинают уставать от внешней зависимости

Украину ожидает драматический эндшпиль бурных событий коронавирусного 2020 года. Еще за месяц до конца года бюджетный дефицит достиг рекордных за последние годы значений, составляя сейчас 111 миллиардов гривен.

В казне не хватает денег на выплаты по зарплатам — в том числе для врачей, которые массово увольняются, не желая задешево рисковать собой в разгар пандемии. Между тем число заболевших ковидом растет, места в больницах кончаются — вместе с запасами критически важного кислорода. И все это не преувеличения вражеской пропаганды, а скупое изложение официальных данных, обнародованных высокопоставленными чиновниками.

Украинская власть демонстрирует в этой ситуации беспомощность, помноженную на показушную рекламную суету. В условиях стагнации системы здравоохранения она рассчитывает на повторный локдаун — надеясь на то, что он прервет цепочку заболеваний коронавирусом.

Однако все понимают, что возвращение карантина окончательно добьет и без того больную украинскую экономику. И у Владимира Зеленского по привычке медлят с принятием этих важных решений — как будто рассчитывая, что все рассосется само собой. Тем более что возле здания Верховной Рады проходят бурные акции представителей малого бизнеса, которые больше всего страдают от вынужденных карантинных ограничений, требуя от государства полноценной материальной компенсации и сохранения отмененных налоговых льгот.

«Слуга народа» может рассчитывать в этой ситуации только на помощь от заграницы — в виде очередного транша международных кредитных организаций. Однако условный Запад откровенно шантажирует украинского президента, требуя от него вернуть положение про обязательные электронные декларации, отмененные решением Конституционного суда.

Кроме того, Евросоюз и США добиваются от Украины дальнейшего проведения непопулярных реформ, включая новые повышения коммунальных тарифов. А это чревато массовыми протестами, которые более чем вероятны на фоне падения рейтингов партии власти — тем более в условиях зимы, готовность к которой вызывает у населения вполне обоснованные вопросы. МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Зеленского прижали к стенке, и он безропотно согласился на условия кредиторов.

«Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов», — заявил вчера украинский президент, требуя от парламента вернуть положение об e-декларировании для государственных служащих Украины.

Ради выполнения этого требования власти угрожали разгоном Конституционного суда — намекая на то, что эти меры получат одобрение послов из пула «Большой семерки». Хотя это является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела формально суверенного государства.

«Для того, чтобы навсегда закончить спор о целесообразности международной помощи и услуг МВФ, предлагаю начальству прямо обратиться в посольство США с просьбой назначить нам министра экономики, министра финансов и ещё кого угодно в правительство. Их нужно назначить, не скрываясь за агентурной сетью и находящимися в подчинении посольства функционерами типа директора НАБУ или бывшего премьера и генерального прокурора, а назначить по прямой письменной рекомендации посольства.

Это надо инициировать, чтоб раз и навсегда показать результаты работы навязанных ними чиновников и реформ и на десятки лет прекратить досужие разговоры об их международной помощи, советниках, консультантах, общественных советах и неправительственных организациях.

Пора конкретно продемонстрировать каждому украинцу прямую связь между их грубым вмешательством во внутренние дела страны и наступившей разрухой, развалом, упадком, криминогенной обстановкой и конфликтом внутри страны. А то смотреть противно, как вся государственная вертикаль стоит перед ними на четвереньках», — иронически комментирует эту ситуацию известный юрист Андрей Портнов.

Между тем свежие социологические опросы говорят о том, что страна постепенно устает от унизительного и разрушительного для нее внешнего управления. Впервые за время социологических наблюдений — то есть начиная с 2000 года — доля противников сотрудничества Украины с МВФ вдвое превысила долю его сторонников.

Согласно результатам опроса Института социологии, 40% украинцев негативно относятся к сотрудничеству с МВФ, а позитивное отношение к международной финансовой институции демонстрируют всего 20%. Между тем в прошлом году МВФ поддерживали 34% граждан, а число его противников составляло 30%.

Причины этой растущей нелюбви вполне очевидны, и не только для социологов. Как показывают опросы, большинство украинцев не поддерживают обязательства по введению рыночных тарифов на газ, которые взяла на себя украинская власть в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. За это самоубийственное решение выступает всего 14,2% респондентов, а 74,1% опрошенных резко против.

Между тем еще в июле эти показатели составляли соответственно 21,6 и 61,3%. Что явно указывает на неутешительную динамику для сторонников антисоциальной политики, подстегиваемой кредитным кнутом иностранных банков.

Больше того — украинцы решительно протестуют против продолжения разрушительной «реформы» здравоохранения. 71,4% опрошенных против того, чтобы украинская власть брала на себя обязательства продолжать реформу Супрун в обмен на договоренности с МВФ — это поддерживают не более 16,5%. Всего четыре месяца назад эти показатели составляли 52,5 и 30,9%. Однако, столкнувшись с коллапсом отреформированной медицины, жители страны получили представление о реальных последствиях ее форсированной супрунизации. Транш нам только снится. Получит ли Украина в этом году деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

То же касается неолиберального реформирования образовательной сферы. 82,5% респондентов не хотят, чтобы чиновники сокращали ради кредитов количество школ и учителей. Такие меры поддерживают не более 9,2% опрошенных граждан — хотя в июле эти показатели соответственно составляли 54,9 и 24,3%.

Все это говорит о том, что украинцы начинают задумываться о безрадостных перспективах своей страны, не желая менять ее будущие в обмен на кредитные подачки со стороны Запада. Тем более что их все равно большей частью потратят на обслуживание долгов по прежним кредитам.

Социологический опрос касался только экономической части «равноправного сотрудничества» с Международным валютным фондом. Можно не сомневаться, что украинцам не нравятся и другие, еще более позорные аспекты внешнего управления: то, что над страной по-хозяйски летают иностранные военные самолеты, а то самое американское посольство вызывает на ковер украинских министров, раздавая им целевые указания через твиттер.

Раздражение от этой зависимости растет. И следующие опросы наверняка покажут в этом отношении еще более наглядные цифры.