Если бы украинцы слушали Игоря Валерьевича Коломойского, то жилось бы им не лучше, но зато гораздо интереснее и разнообразнее. А майдан имел бы смысл хотя бы для одного человека — Игоря Валерьевича

Ведь говорил Коломойский в первые же дни после того, как привёл к власти свою клоунскую куклу, что надо отказаться от сотрудничества с МВФ и объявить дефолт. Украине бы, конечно, перестали давать взаймы, но зато не пришлось бы тратить почти половину бюджета на обслуживание государственного долга.

Пусть бы у МВФ и других кредиторов болела голова по поводу десятков миллиардов долларов кредитов, которые Игорь Валерьевич предлагал украинцам самим себе простить, планируя лично на этом неплохо заработать.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В средине года и в начале осени высокопоставленные украинские чиновники, включая того, кто изображает президента, утверждали, что дыра в украинском бюджете, которую нечем заткнуть, превышает 80–85 миллиардов гривен. К началу ноября заговорили о 120 миллиардах гривен. Но вот ноябрь подошёл к концу, и первый заместитель министра экономики Павел Кухта сообщил, что Украине для полного счастья не хватает всего 10 миллиардов гривен. Если эти деньги не удастся найти, то уже с января месяца бюджет не сможет платить зарплаты и пенсии значительной части украинских граждан.

Кому-то, очевидно, всё равно платить будут. Но счастье улыбнётся не всем.

Потрясает воображение мизерность суммы, способной спасти Украину. 10 миллиардов гривен — всего около 35 миллионов долларов. Даже лично для Коломойского или Ахметова это деньги хоть и чувствительные, но вполне подъёмные, а если бы украинские олигархи скинулись так, как когда-то скидывались Катерине Ющенко на так и не появившуюся «больницу будущего», то хватило бы на весь следующий год.

Думаю, что, если бы речь шла о разовой акции, если бы это могло спасти Украину, они (олигархи) так бы и сделали. В конце концов, что стоит десятку людей, ворочающих миллиардами, скинуться по десять-двадцать миллионов долларов ради того, чтобы продолжать грабить страну (курицу, несущую золотые яйца, не режут). Но проблема в том, что если найдутся 35 миллионов долларов, не хватающих бюджету Украины, чтобы пережить январь, то в феврале понадобится сорок, к лету необходимый месячный взнос может возрасти до сотни миллионов долларов. И будет расти дальше.

Ситуация будет только ухудшаться.

Так что олигархи спасать Украину не будут. Эта корова доиться перестала. Теперь её можно только сдать на мясо, кости смолоть на удобрение, ну и шкуру кому-то пристроить по сходной цене.

Это не я придумал. Об этом в полный голос орёт такой матёрый майданный политик, как Саакашвили. Михаил Николозович сообщил, что бюджет находится в острейшем кризисе, результатом которого может быть полная экономическая катастрофа. При этом правительство, по мнению Саакашвили, движется к этой катастрофе «с закрытыми глазами».

Можно себе только представить, что ждёт несчастную страну, если нынешнее её состояние Саакашвили считает более-менее приемлемым по сравнению с надвигающимися проблемами. При этом Михаил Николозович не говорит, что, по его мнению, надо делать.

И не скажет.

Это сгруппировавшиеся вокруг Медведчука экс-регионалы и прочие вечно вчерашние могут рассуждать о том, как они «наладят отношения с Москвой», вернутся на российские рынки и заживут, «как при Януковиче», а то и «как при Кучме».

При этом на деле они рассчитывают не на то, что уничтоженная частично ими же, а большей частью «экономистами» майдана экономика действительно выйдет из комы и заработает, как в лучшие годы. Это просто невозможно: квалифицированные кадры разъехались или вымерли, основные фонды проданы на металлолом, рынки сбыта прочно заняты конкурентами, не планирующими подвигаться.

Эти мечтатели надеются, что Путин, в обмен на их объяснения в любви и дружбе, завалит их безвозвратными кредитами, так что хватит и население кормить, и самим воровать, и что этот праздник жизни будет продолжаться вечно.

Саакашвили по сравнению с этими «романтиками с большой дороги» бандит весьма прагматичный. Он и из Грузии ноги вовремя унёс, и на Украине сумел пристроиться, и понимает, что дальше бежать ему особенно некуда. В США или в Голландии можно поселиться, но к местному бюджету его там не подпустят — своих байденов хватает.

Михаил Николозович понимает, что выкручиваться придётся самостоятельно. И даже знает как. Но вслух он этого не скажет, и дальше ограничиваясь констатацией факта экономической катастрофы и призывами «что-то делать».

Не скажет потому, что, если денег нет и взять негде, их остаётся только напечатать в нужном количестве. МВФ, конечно, обидится и будет ругать власть за разрушение «макроэкономической стабильности», но когда экономики нет, то разрушить её ещё сильнее практически невозможно.

К тому же, как было сказано, МВФ денег всё равно не даёт. Если даст, можно печатный станок не запускать, пока давать будет. Но Фонд тоже не будет финансировать бесперспективную Украину. Для него вопрос заключается только в одном: удастся ли ещё что-то урвать в погашение ранее выданных кредитов или страну надо окончательно отключить от кислорода уже сейчас. Похоже, что Фонд склоняется к последнему варианту, но пока думает, так как не всё ясно с перспективой заработка на земельных спекуляциях.

Не скажет Саакашвили о единственном доступном украинскому правительству варианте продления агонии именно потому, что шансов на выздоровление у Украины нет. Для того, чтобы на этой территории хоть что-то хоть как-то начало работать, надо, чтобы там появилось другое государство, другая элита, а в значительной степени и другой народ. Поколение «победителей майдана» к конструктивной работе на благо родины просто неспособно, равно как не способно покинуть мир сладких «европейских» грёз и адекватно, трезво оценивать окружающую действительность.

Таким образом, включив печатный станок, выключить его уже не удастся, наоборот, ему придётся работать с возрастающей скоростью. Неизбежное обесценивание денег потребует печати купюр всё более крупных номиналов, а ускоряющийся рост цен вызовет необходимость выдачи зарплаты вначале каждую неделю, затем каждый день, а в конечном итоге и два раза в день (чтобы люди успевали на причитающие им квадрильоны хоть что-то купить).

Саакашвили предрек неизбежную катастрофу экономике Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Кравчука и в первые пару кучмовских лет. Но тогда страна обладала мощным экономическим потенциалом. Его только надо было заставить работать. В конечном итоге обеспеченная деньгами МВФ макроэкономическая стабилизация позволила перезапустить экономику (хоть и всего в полсилы), заменить инфляционный купонокарбованец относительно стабильной гривной и, пользуясь благоприятной конъюнктурой на мировых рынках, даже выйти к началу нулевых на впечатляющий восстановительный рост, остановленный только усилиями «специалистов», приведённых к власти первым майданом.

Сейчас восстанавливать и перезапускать нечего. Требуется создавать новую экономику. А это значит, что те, кому сейчас тридцать и более лет, нормальной жизни уже не увидят. В самом лучшем случае, если начать уже сейчас и всё пойдёт удачно, им грозят два-три десятилетия тяжкого (на износ) труда при мизерных зарплатах. Только так можно обеспечить вновь создающейся национальной экономике достаточную конкурентоспособность, позволяющую претендовать на отвоевание собственной ниши на мировых рынках.

Учитывая же, что в системный кризис скатился весь мир, два-три тяжёлых десятилетия могут превратиться для Украины и в проблемные полвека, а то и век. Никто же не знает, как долго продлится кризис, который ещё далёк от выхода на пик.

Всего этого Саакашвили народу Украины не скажет. Он, как и другие майданные деятели, гарантировал, что «европейский выбор», совершённый на майдане, даст украинцам всё, чего пожелают (и ещё немного сверх того), просто потому, что они «этого достойны». С призывами пахать как лошадь всю жизнь к украинцам могут обращаться уже другие политики, причём предварительно пересажав и перевешав на фонарях нынешнюю политическую элиту. Всю целиком, включая «оппозиционеров».

Тайные дела. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов © CC0, Pixabay

Правительство могло бы попытаться запустить его по-тихому, но в условиях нынешней острой политической конкуренции на Украине (вызванной борьбой за жалкие остатки ресурса и за перебрасывание на оппонента ответственности за состояние дел в стране) любая тайна станет явной уже через пару часов.

Поэтому все украинские политики с умным видом рассуждают и будут дальше рассуждать о грядущей катастрофе и призывать как-то с ней бороться. Но как именно, никто не скажет.

Впрочем, адекватному человеку и так понятно, что страна, которой грозит экономическая катастрофа вселенского масштаба из-за нехватки жалких 35 миллионов долларов, уже не живёт. Это зомби, который двигается и даже кусается, который способен заражать других, но не может выздороветь сам. Его можно только добить, чтобы не мучился. Вот только население девать некуда.

А значит, шоу должно продолжаться до тех пор, пока зрители не дойдут до кондиции и не бросятся сами на сцену, чтобы утолить голод разорванными на куски актёрами.