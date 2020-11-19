Инвестиционный спор между китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei Groupна и государством Украина вступил в решающую, а, может быть, и завершающую фазу.

Речь идет о взыскании с украинской стороны 3,5 миллиарда долларов за убытки, которые понесли китайские инвесторы, за препятствование вступления в распоряжение своими активами.

Отстаивать интересы китайцев в украинском ПАО «Мотор СИЧ» будут три очень серьезные международные юридические структуры: WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird. группа DCH — украинский партнер китайских инвесторов, разместила на своем сайте информацию о предстоящей тяжбе в международном арбитраже, куда поступил иск. Там советникам по украинскому праву там будет выступать еще одна авторитетная юридическая компания Arzinger.

Продажа «Мотор Сичи»: Украина теряет $3,5 миллиарда из-за попыток угодить США © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

После приватизации в 1990-х годах его возглавил генеральный директор Вячеслав Богуслаев, которому удалось не дать разворовать производственные мощности и разбазарить научно технический потенциал, как это происходило сплошь и рядом, а нарастить их. Поставки продукции в первую очередь в Россию, частично в Китай и Индию приносили очень серьезный доход — это послужило основой развития и модернизации «Мотор Сич».

Но после Майдана и госпереворота в 2014 году новые украинские власти наложили запрет на военно-техническое сотрудничество с Россией, из-за чего объем экспортной выручки стал падать год за годом. К 2019 она сократилась более чем на треть: с миллиарда до 300 миллионов долларов.

Чтобы спасти предприятие со столетней истории от неминуемого и бесславного конца, в 2017 году Богуслаев договаривается с двумя вышеупомянутыми китайскими компаниями о покупке ими контрольного пакета акций плюс о 250 миллионах долларов инвестиций. Китайцы, купив акции, приступили к строительству завода в Чунцине, на котором должны были использоваться технологии «Мотор Сич».

Но тут, чтобы заблокировать сделку, в дело вмешивается Служба безопасности Украины. Она начинает уголовные производства по статьям «Диверсия» и «Подготовка к преступлдению». Чуть позже к этому перечню будет добавлена «Государственная измена».

В сентябре 2017 года, добившись соответствующего судебного вердикта, СБУ накладывает арест на 41% акций «Мотор Сич». В апреле 2018 уже суд обязывает СБУ арестовать дополнительно акции иностранных владельцев предприятия.

На Украине никого не волнует вопрос выживания «Мотор Сич». Китайский инвестор бьет тревогу © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк Джон Болтон. Он прямо заявил журналистами о нежелательности продажи «Мотор Сич» китайцам: «Мы обеспокоены кражами оборонных технологий: так как новые китайские самолеты очень похожи на американские F35. В этом контексте, поскольку Украина заинтересована развивать свои оборонные технологии, мы высказали свои предложения и соображения».

Украинские медиа запестрели заголовками о том, что Вашингтон наложил вето на продажу. Но сделано это было исключительно в устной форме: ровным счетом никаких документов.

Китайские инвесторы в течение нескольких лет пытались опротестовать рестрикции в правительственных коридорах, судах, Антимонопольном комитете. Надо ли говорить, что все попытки разбивались о твердыню украинской коррупции, бюрократии и системы внешнего управления. Внутри Украины им было рассчитывать не на что.

И вот ситуация выходит на другой уровень. Дело об инвестиционном споре будет разбирать международный арбитраж. Есть все основания полагать, что решение он примет достаточно быстро, учитывая убытки, которые несут китайские компании ежедневно.

Спор из-за «Мотор Сичи», Коболев собрался экспортировать газ. Главное в экономике Украины 25 сентября — 2 октября © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Законных оснований препятствовать инвесторам вступить в распоряжение собственным имуществом она не имела, а как оберегает Запад право собственности — нам всем хорошо известно.

«Мотор Сич» является частным предприятием и может распоряжаться своими акциями, как считает нужным. То есть СБУ действовала в полностью неправовом поле: украинские законы прямо запрещают государству вмешиваться в дела приватизированных компаний. Где Украина найдет средства, чтобы возместить убытки китайским инвесторам, сказать сложно, но игнорировать вердикт международного арбитража она не сможет, поскольку это поставит ее в положение государства-изгоя: приведет к глухой экономической и политической изоляции и перекроет полностью доступ к любым западным инвестициям и кредитам.

А без них она существовать нет в состоянии.