Киевская подземка остается знаковым достижением «оккупационной» советской власти

60 лет назад — 6 ноября 1960 года — была открыта первая очередь Киевского метрополитена имени Ленина. Накануне очередной годовщины Октябрьской революции в украинской столице торжественно запустили в эксплуатацию первый участок подземки — от станции «Вокзальная» до станции «Днепр» — которым в первый же день воспользовались десятки тысяч киевлян. По словам очевидцев, в городе царила атмосфера настоящего праздника, а жители других украинских областей специально ехали в Киев, чтобы прокатиться по подземным тоннелям.

Киевское метро стало третьим в СССР — после Москвы и Ленинграда, в то время как множество крупных европейских городов еще не имели в те годы этого вида транспорта — ввиду большой сложности строительства и неподъемных для них затрат. Киев находился в другой ситуации — создание первого украинского метрополитена финансировалось на всесоюзном уровне, а к его созданию привлекались лучшие специалисты из разных республик. Причем, метро могло появиться под киевскими холмами на двадцать лет раньше — если бы его строительство не задержала война, а также последующее восстановление города от разрухи.

Проект подземной железной дороги был впервые рассмотрен в Киеве еще в далеком 1884 году — он предусматривал проведение тоннелей от пристаней Подола на Бессарабку, а затем к железнодорожному вокзалу. Похожие инициативы предлагались городской думе в 1902, 1912 и 1916 годах, о них говорили во время скоротечного марионеточного правления гетмана Скоропадского, который был склонен к подобному рекламному прожектерству. Однако на метро каждый раз не хватало средств — потому что представители частного капитала не сумели изыскать деньги на подземное строительство такого масштаба. Институт нацпамяти Украины готовится видоизменить мост Патона и статую Родины-матери в Киеве © Ukraina.ru

Серьезное планирование киевского метро началось только в 1936 году, когда Президиум Киевского городского совета рассмотрел дипломную работу выпускника Московского института инженеров транспорта Папазова «Проект Киевского метрополитена». В 1938 году в городе стартовали предварительные работы по подготовке к подземной проходке. А на окраинах Киева, в районах Виты-Почтовой, Осокорков и Оболони приступили к строительству двух подземных тоннелей под руслом Днепра, по которым должны были проложить пути Юго-Западной железной дороги. Остатки этих заброшенных из-за начала войны сооружений, где проходили первую практику украинские метростроевцы, сохранились до наших дней, и постепенно разваливаются без должной охраны со стороны государства.

К реализации плана по строительству метрополитена вернулись еще до Победы. 22 февраля 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял соответствующее постановление, предусматривающее создание трех линий киевской подземки. Однако сначала нужно было поднять из руин сам Киев — и потому реальные работы начались только в 1949 году, когда Министерство путей сообщения СССР утвердило формирование специальных организаций «Киевметрострой» и «Киевметропроект».

Работавшие в них проходчики и инженеры строили украинское метро с огромным энтузиазмом, в сложных геологических условиях — преодолевая подземные плывуны, которыми насыщены пески и глины печерских холмов. Им приходилось решать уникальные новаторские задачи. Во время строительства станции «Арсенальная», которая до сих пор удерживает статус самой глубокой станции в мире, достигая отметки 105 метров, они собрали на поверхности монолитный железобетонный портал весом в три с половиной тысячи тонн. А затем опустили его вниз через специальную шахту, установив между двумя пролетами эскалаторов.

Развитие киевской подземки продолжалось ударными темпами, замедлившись только после распада СССР. Но метро все же строили, и в девяностых и в нулевых — пускай, в значительной степени, по инерции. Последнюю станцию киевского метро — «Теремки» — открыли в ноябре 2013 года, накануне Евромайдана — после чего строительство метрополитена остановилось. Новая власть переименовывала «коммунистические» названия станций, уничтожала идеологически неправильные мозаики и барельефы, однако за семь лет в Киеве не смогли протянуть даже небольшой, но важный участок до Виноградаря — несмотря на бесконечные обещания патриотического мэра Кличко.

Не получается запустить в действие и давно построенную станцию «Львовская брама», где всего лишь необходимо закончить работы по строительству вестибюля и ведущего на поверхность тоннеля. А многократно озвученные обещания провести метро на Троещину давно стали для киевлян издевательским мемом. Подольский мостовой переход по-прежнему не достроен, и огромный окраинный массив задыхается из-за отсутствия метрополитена. А его жители вынуждены цепляться снаружи к вагонам забитой городской электрички, рискуя своим здоровьем и жизнью — как это делают в самых отсталых и бедных странах Третьего мира.

Украинские политики всегда пытались списать эту позорную ситуацию на издержки АТО. Однако советское метро продолжало строиться в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда враг в буквальном смысле стоял у ворот Москвы, а все ресурсы страны направлялись на насущные нужды фронта. Второй участок Горьковско-Замоскворецкой линии Московского метрополитена открыли в самый разгар Сталинградской битвы, когда немецкие войска находились всего в ста пятидесяти километрах от Москвы и планировали новый штурм советской столицы.

Эскалаторы для станции «Новокузнецкая» производились в блокадном Ленинграде и их доставляли в столицу через Ладожское озеро, под непрерывными обстрелами и бомбежками. Там же были выполнены замечательные мозаики, сделанные по эскизам художника Александра Дейнеки. Их набирал выдающийся ленинградский мозаичист Владимир Фролов — тяжело болея и ощущая приближение смерти, он все равно работал в мастерской с выбитыми от взрывов стеклами, при свете керосиновой лампы.

Московское метро активно строится и сейчас. Как сообщили на днях СМИ, в течение 2021-2023 годов в российской столице планируется открыть еще двадцать пять новых станций метро — построив пятьдесят восемь километров тоннелей, четыре электродепо и тридцать три транспортно-пересадочных узла. Причем, в этом строительстве активно участвуют бывшие работники «Киевметростроя», которые остались без работы и отправились на заработки заграницу, в надежде реализовать там свои уникальные профессиональные навыки — раз уже они не востребованы у себя дома. Мост устал. Страна тоже © скриншот с видео YouTube

Увы, шестидесятилетний юбилей киевского метрополитена пришелся на тяжелое время, когда строительство украинской подземки фактически заморожено, а власти не занимаются развитием города — за исключением показушного строительства самого высокого в мире флагштока с самым большим украинским флагом. Празднование этой знаменательной даты сведется к тому, что на станции «Золотые ворота» включат все люстры — потому что обычно она содержится ради экономии в полумраке. Да и это уникальное световое шоу продлиться в течение целой минуты — так что его попросту не заметят.

Праздник старательно замолчат — поскольку он слишком явно указывает на прежние достижения, особенно очевидные на фоне безрадостной стагнации наших дней. Но киевское метро останется знаковым памятником советской эпохе, который не под силу уничтожить слаженной команде профессиональных декоммунизаторов. Напоминание о прошлом, которое однажды должно стать будущим Украины.