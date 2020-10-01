Дебаты Трампа и Байдена надо было послушать только для того, чтобы понять как низко пала Америка. Конечно, её интеллектуально-политический уровень никогда не производил выдающегося впечатления

Например, в ходе первых в истории дебатов кандидатов в президенты, на которых сошлись Кеннеди и Никсон, радиослушатели (то есть те, кто не смотрели на картинку, а вслушивались в смысл сказанного) отдали преимущество Никсону, как человеку, более толково объяснившему свою программу. Зато десятки миллионов телезрителей, предпочли Кеннеди, поскольку он лучше выглядел и у него был более модный костюм.

Я знаю за российскими и европейскими избирателями много грехов. Они, как и любые другие люди, могут слепо верить недобросовестной популистской пропаганде. Но выбирать вместо президента костюм — это уж слишком. Можно было бы сказать, что Америка умнеет, поскольку теледебаты с каждым годом смотрит всё меньше людей. Со времён Кеннеди и Никсона количество зрителей сократилось в два раза, при том, что численность населения США за то же время выросла в полтора раза. Но на деле, это не утешает, а огорчает. Дебаты не смотрят не потому, что они стали слишком убоги для поумневшего населения, а потому, что поглупевшее население стало слишком убогим для восприятия даже дискуссии такого уровня. Это для них уже слишком сложно. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Миллиардер и мультимиллионер, хамски игнорируя ими же приглашённого модератора, упивались каждый собственным нарцисизмом, хвалили и возвеличивали себя любимых. Они просто не знают, что даже такой страной, как Сан-Марино (состоящей из одного маленького поселения) управляет команда. В современных условиях один человек просто не в состоянии охватить все проблемы даже не самого крупного посёлка. Но Байден говорит: «Демократическая партия — это я». А Трамп в ответ заявляет: «Я сделал, я решил, я обеспечил». Разве что заслугу вызова дождя в засуху себе не приписал. И то, наверное, только потому, что боялся просьбы использовать этот ценный дар для борьбы с лесными пожарами в Калифорнии.

Они спорят о том, кто из них лучше обеспечит медицинскую страховку для бедных, даже не подозревая, что медицинские услуги стали в США разорительны уже и для среднего класса, что не только бесплатные, но и платные страховки давно не являются гарантией получения даже простейшей первой помощи. Оба разглагольствуют о том, готовы ли США в ближайшее время выпустить вакцину от коронавируса (а то слишком много американцев умирает). Трамп говорит, что уже через пару месяцев все будут спасены, поскольку вакцина почти готова. Байден утверждает, что её нет даже в первом приближении. При этом они ссылаются на одного и того же врача, причём на одно и то же его публичное заявление. То есть мы имеем дело с чистой воды трактовкой чужих слов, по принципу «я лучше знаю, что доктор хотел сказать».

Представьте себе, они оба так пекутся о жизни и здоровье простых американцев, что до хрипоты спорят кто правильно понял доктора, в то время, как сорок стран (пятая часть планеты по количеству государств, третья по численности населения) уже сделали заявки на российскую вакцину. Потому, что эта вакцина существует не на американских президентских дебатах, а в реальности.

Кстати, думаю, что независимо от того, победит на выборах Байден или Трамп, США закупки российской вакцины произведут. Избиратели, конечно, могут подождать, пока появится американская, но достойным людям ведь тоже надо как-то лечиться. Но это будет потом. А сейчас, на дебатах, упомянуть Россию в таком контексте смерти подобно. Не даром же Байден назвал Трампа «Щенком Путина», а тот ему ответил что-то вроде «сам дурак».

Всё обсуждение американской внешней политики уложилось в заявления Трампа, что Китай виноват в том, что политическая и медицинская системы США не справляются с коронавирусом, а также Россия и Китай потому так хорошо выглядят на фоне США, что «не сообщают правду» о количестве умерших от ковида. Почему при этом ни на улицах Москвы, ни на улицах Пекина не валялись бесхозные трупы, как на улицах Нью Йорка (где для них не хватало не только моргов, но и обычных авторефрижераторов) Трамп не сообщает. Зато ехидно напоминает Байдену, что они с Обамой, в ходе эпидемии обычного гриппа, умудрились обеспечить десятки тысяч умерших, и гарантирует, что окажись Байден на месте президента, уморил бы американцев в два-три раза больше, чем Трамп. США: хроника выборов президента, 30 сентября

И так, обо всём и ни о чём, полтора часа. На фоне этих двух признанных политических лидеров Америки, российские оппозиционеры выглядят Цицеронами и Талейранами в одном лице. Я кажется начинаю понимать американцев, искренне верящих, что такие политические «величины», как Навальный и Соболь просто не могут не победить Путина на выборах. Они меряют по себе, а их «корифеев» эти двое на дебатах победили бы без проблем.

Наши бабушки на лавочке и работяги за пивом, в вопросах глобальной и американской политики Трампу с Байденом сто очков вперёд дадут и легко их положат на лопатки. А ведь это лучшие из лучших — лидеры двух противостоящих лагерей американской элиты, пробившиеся наверх в жёсткой конкурентной борьбе. И эти люди собираются сохранить и приумножить величие Америки?! У нас бы ни одного их них не выбрали даже руководителем сельского поселения.

Но я не могу винить американцев, ведь Хиллари Клинтон и младшая поросль семейства Бушей (как президентствовавшая, так и губернаторствовавшая) ещё хуже. И до какой же степени тогда деградировали нижние этажи американской элиты (чиновники среднего звена ЦРУ, Госдепа, других ведомств)? Как-то уже не кажется странным, что они проспали теракты 9/11 в 2001 году, Абхазию и Южную Осетию в 2008 году, Крым в 2014 году, Сирию в 2015 году, Белоруссию в 2020 году, что даже их редкие «победы», как в Ираке, Афганистане, на Украине, в Ливии, в конечном итоге оборачиваются поражениями и что они допрыгались до невозможного — до американского майдана, бодро и весело, под шуточки-прибауточки перетекающего в гражданскую войну.

Страна расколота на два огромных, примерно равных по численности лагеря, готовых вцепиться друг другу в глотку и без жалости вешать, резать, жечь политических оппонентов. На улицах многих городов уже постреливают, люди сбиваются в отряды самообороны, поскольку власть больше не может обеспечить закон и порядок. И на этом фоне два ведущих политика нации, кандидаты в президенты, на потеху невзыскательной публике, как дрессированные мартышки, швыряются друг в друга нечистотами.

Это главное телевизионное шоу нации. Его смотрят десятки миллионов. Многие на основании дебатов сделают свой окончательный выбор между двумя кандидатами. Что ж, какое шоу, такая и нация. Государство, общество, народ могут быть поражены самым страшным кризисом, но они его преодолеют, если существует внутренний запрос на ответственного лидера. Когда-то Франция, находясь на грани гибели, сформулировала такой запрос, и появилась Жана д'Арк. США из Великой депрессии вытаскивал за шиворот Рузвельт. Россию после 90-х реанимировал Путин. Запрос же современной Америки можно описать перефразированной строчкой из детской песенки: «старенький Ослик тем и хорош, что на Слона он похож».

В этой «борьбе ослиных слоников» победителя быть не может, а проигравшей оказывается Америка.