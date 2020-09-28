До президентских выборов в США остается шесть недель. Совсем неудивительно, что однопартийцы Дональда Трампа предпринимают новые усилия для того, чтобы дискредитировать его главного конкурента в надежде снизить шансы Джозефа Байдена на победу

Сенат США опубликовал 87-страничный доклад с ранее неизвестными публике скандальными подробностями о работе сына Байдена Хантера в украинской компании Burisma.

Дробницкий сказал, в каком контексте Трамп и Байден заговорят о России и Украине на теледебатах © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Николая Злочевского. Возбуждены они были генпрокурором Виктором Шокиным, который, кстати, дал ход расследованию коррупционной подоплеки назначения Байдена-младшего. Как следует из многочисленных записей переговоров между Джозефом Байденом, который тогда занимал пост вице-президента США и экс-президентом Петром Порошенко, одной из тем, крайне интересовавших американского высокопоставленного чиновника, было увольнение Шокина. Чего он, собственного, без малейших усилий и добился.

Сенаторы прямо пишут в своем докладе о прямом конфликте интересов. Байден-старший курировал Украину, соответственно, Николай Злочевский должен был найти к нему такие подходы, которые обезопасили бы его от уголовного преследования. Таким образом, устройство Хантера на работу может рассматриваться как форма взятки. Кстати, авторы доклада задают вопрос, каким образом сын Джозефа Байдена получил столь высокую должность: у него не было серьезного опыта работы в энергетической сфере, и его биография омрачена проблемами. В общем, отличный кандидат на место в совете директоров.

Дробницкий рассказал, как дело Burisma может повлиять на исход президентских выборов в США © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Виктории Нуланд, это борьба с коррупцией и главным ее источником — олигархической системой страны. В докладе говорится, что эта проблема оказалось плохо решаемой именно из-за дела Байденов: «Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, что было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине».

Действительно, официальные лица из окружения Обамы много раз предупреждали Белый дом о том, что ситуация с Хантером Байденом ненормальная, но все подобные сигналы были проигнорированы. В частности, об этом заявлял Джордж Кент, бывший заместитель посла США в Киеве и один из инициаторов создания на Украине антикоррупционных органов. Кент также говорил на слушаниях в сенатских комитетах о том, что Злочевский является «одизным олигархом». Сотрудники Джозефа Байдена прямо посоветовали ему держать рот на замке и не называть никаких конкретных имен. «Одиозность» Злочевского прямо следует из того факта, что он, по словам Кента, в декабре 2014 года дал сотрудникам генпрокуратуры взятку в размере 7 миллионов долларов за прекращение открытых против него уголовных дел.

Хантер Байден сколотил на Украине целое состояние. Только Burisma выплатила ему 4 миллиона долларов, и еще миллионы «от иностранных граждан с сомнительным прошлым». Так, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина перечислила Байдену-младшему 3,5 миллиона. Ну и как вишенка на торте плюс к наркотикам в прошлом — многочисленные контакты с русскоязычными проститутками. В докладе утверждается, что «платил женщинам, которые были гражданками России или других стран Восточной Европы и которые, похоже, были связаны с проституцией в Восточной Европе или торговлей людьми».

Американские сенаторы выявили связи сына Байдена с женой Лужкова © commons.wikimedia.org, acaben Андрей Телиженко, который в фильме адвоката Трампа Рудольфа Джулиани рассказывал о вовлеченности американских граждан в коррупцию на Украине. Помимо этого, он свидетельствовал о вмешательстве украинского руководства в американские выборы на стороне Демократической партии. В частности, сотрудники посольства США просили его собрать компрометирующий материал на руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Ставилась задача добиться того, чтобы вообще снять кандидата от республиканцев с предвыборной гонки. «Это мне сказали прямым текстом. Я отказался в этом участвовать», — сказал Телиженко. Ну и, наконец, экс-дипломат обвинил Петра Порошенко в том, что тот получил взятку в 200 миллионов долларов за закрытие дел против Burisma.

В целом доклад производит ошеломляющее впечатление. Он дает картину такой масштабной разнузданной коррупции на Украине с участием высокопоставленных американских чиновников, что захватывает дух. Вряд ли, учитывая, что до выборов осталось совсем немного времени, он станет поводом для возбуждения уголовного дела, но то, что история отца и сына Байденов всплывет еще не раз в ходе предвыборной кампании, сомнений нет. По данным источника украинского издания Strana.ua, в ближайшее время появятся новые разоблачения.