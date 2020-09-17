В ближайшие месяцы мы сможем понять, насколько эффективной могла бы быть российская стратегия приручения Януковича, разработанная в 2014 году, если бы до самого своего панического бегства Виктор Фёдорович не страдал излишней самоуверенностью

Безпалько объяснил, почему Лукашенко зря пугает Россию майданом © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк Янукович до момента своего бегства из Киева был значительно более уверен в своих силах и в способности подавить майдан, чем Лукашенко 13-17 августа 2020 года. Об этом свидетельствуют их действия.

Янукович даже на переговоры с оппозицией пошёл потому, что считал, что таким образом успокоит Запад, майдан после этого разойдётся, а свои обещания оппозиционерам он потом возьмёт назад. Например, обещанные им выборы в конце 2014 года, а не весной 2015 года (как было положено по закону) могла просто не назначить Рада. Или Конституционный суд заявил бы, что соглашение Януковича и оппозиции не соответствует нормам Основного закона.

Янукович не просил Путина создать резерв силовиков на границе (хотя ему бы тоже такую услугу оказали) — он был абсолютно уверен в том, что его силовики будут хранить ему абсолютную верность. В полиции он не ошибся, армейское руководство (кроме министра) пыталось выждать и уклониться от участия в конфликте, а большая часть сотрудников СБУ перешли на сторону мятежников, хоть председатель службы и остался верен назначившему его президенту.

Не знаю, испытывал ли Лукашенко недоверие к кому-то из своих силовиков конкретно, но он подстраховался. Сформированный по его просьбе Путиным резерв российских силовиков явно не был нужен для подавления уличных протестов. С этим лукашенковская милиция, КГБ и армия справились бы даже если бы появились «неизвестные снайперы» и вооружённые организованные банды боевиков.

Резерв имел смысл только на случай, если бы в рядах белорусских силовиков возникли колебания. В таком случае, ввод российского резерва, сплотил бы силы, сохранившие верность президенту, вселил в них уверенность и парализовал активность изменников — воевать надо было бы уже не против Лукашенко, а против России, а это невыгодно материально и опасно для жизни.

Марат Баширов: Лукашенко должен послать чёткие сигналы, в какой форме он видит интеграцию с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не требовалось даже, чтобы их было много. Общее число бюрократов, журналистов, деятелей науки и культуры «поддержавших народ» не превысило нескольких сотен, но их демарши привели власть в растерянность и посеяли в её рядах неуверенность, особенно сильно ощущавшуюся с четвёртого, по седьмой день протестов. В этих условиях измена даже пары десятков силовиков создала бы впечатление полного распада власти, и это впечатление на фоне явной неуверенности Лукашенко могло бы стать для него критическим.

Именно поэтому заявление России о создании резерва силовиков и о готовности помочь белорусской власти, как в случае открытого внешнего вторжения, так и в случае продолжения против Минска агрессии в форме майдана, сыграло решающую роль в стабилизации ситуации. Это может показаться странным, но неуверенность Лукашенко сыграла позитивную роль, в то время как самоуверенность Януковича оказалась пагубной и для него, и для страны.

Ещё раз подчеркну, что Янукович до последнего момента был настолько уверен в своей способности победить майдан (скорее даже перехитрить его), что игнорировал рекомендации Кремля не идти на переговоры с мятежниками и жёстко подавлять любую попытку вывести протест за рамки действительно мирного стояния на площади. Боевики жгли и калечили «Беркут», одно за другим захватывали общественные здания и государственные ведомства на Крещатике и в окрестностях, но Янукович никак на это не реагировал.

Вместо этого он раз за разом вступал в переговоры с троицей Яценюк/Кличко/Тягныбок, хоть давно было ясно, что они майдан не контролируют. Он даже верным Азаровым пожертвовал.

Итоги встречи Путина с Лукашенко: кредит, вакцина и признание легитимным президентом © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк

Дело даже не в том, что Запад не простит (Запад прагматичен, если надо он умеет делать вид, что прощает). Дело в том, что разгон майдана не является разовой акцией по очищению улиц столицы от пехоты (пушечного мяса) мятежа. Для прекращения давления на власть необходимо вырвать политические корни протеста. В конкретных условиях Киева 2014 года это значило арестовать и посадить лидеров майдана, чьи действия носили отчётливый характер организации государственного переворота, вытравить пятую колонну в СМИ и в бюрократических структурах, лишить бюджетной поддержки «деятелей науки и культуры», замешанных в публичной поддержке мятежников, зачистить иностранные организации, работавшие на Украине и поддержавшие мятеж.

Сделай Янукович всё это и никакой майдан ему бы больше не угрожал, но и путь на Запад был бы закрыт. Даже не потому, что Запад бы обиделся (хоть Запад бы обиделся). Просто в стране был бы надёжно зачищен прозападный политический фланг, а пророссийский получил бы второе дыхание.

Если мы сейчас посмотрим на действия Лукашенко в Белоруссии, то там во всю развёрнут как раз второй этап подавления майдана. Боевики уже сидят. Люди с хорошими лицами бездумно, во всё уменьшающемся количестве, топчутся по улицам, не представляя для власти серьёзной опасности. Силовики на каждой акции задерживают активистов. Такими темпами оппозиция скоро лишится всего своего актива. Главари белорусского майдана или в тюрьме, или за границей. Фронда в СМИ и в интеллигентской среде подавлена, в том числе и с помощью российских специалистов. Лукашенко своими руками отрезает себе путь на Запад. Не потому, что Запад обижается (хоть Запад обижается).

Лукашенко уничтожает в белорусском обществе активную прозападную прослойку, переводит её в разряд вне закона.

«Спецназ помог бы договориться?». Ищенко о том, почему Путин не помог Януковичу, но помогает Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Не думаю, что Лукашенко, очень чётко разбирающийся со своей оппозицией, не видит своих недоработок, или что ему некому подсказать. Более вероятно, что он пытается сохранить основу, скелет, прозападной ориентации в белорусской власти, резонно полагая, что если это будет сделано, что при благоприятных условиях общественное мясо само нарастёт.

В конце концов, Запад не в последний раз объявляет Лукашенко «кровавым диктатором». Более того, лет двадцать назад ЕС был абсолютно единодушен в неприятии Лукашенко и считал его «последним диктатором Европы». Теперь же «Старая Европа» больше озабочена «диктатурой Орбана» в Венгрии и гомофобией польской власти, чем проблемами Белоруссии. Они, конечно, Лукашенко осуждают, но в отличие от по уши замазанных в минском майдане Польши, Прибалтики и Украины, не торопятся заявлять о признании Тихановской президентом и вводить против Лукашенко жёсткие санкции. Причём даже не скрывают, что опасаются слишком большой жёсткостью толкнуть Лукашенко в объятия России.

То есть, «Старая Европа» пытается дать Минску шанс на сохранение в перспективе «многовекторности».

Судя по всему Лукашенко эти сигналы уловил и интерпретировал совершенно правильно. Если вы внимательно прочтёте его интервью российским журналистам или его сообщение прессе о результатах переговоров с Путиным в Сочи, то обнаружите там большую часть тезисов, озвучивавшихся Лукашенко до 9 августа, когда он резко конфликтовал с Россией. Эти тезисы немного завуалированы, прикрыты «братской риторикой», но всё равно выпукло проступают сквозь полупрозрачные драпировки.

Ищенко объяснил, что на примере Белоруссии Россия хочет показать Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правда, если новый договор не подписывали, а старый действует, то непонятно, что же он решал.

Российские войска в Белоруссии вновь не нужны. Ещё вчера дрожавший перед гипотетическим НАТОвским вторжением и буквально требовавшим защиты не только от России, но от всего ОДКБ, Лукашенко уже заявляет, что Белоруссия защитит не только себя, но и Россию. Политическая реформа будет, но когда-нибудь потом, а пока надо всем белорусским партиям пройти перерегистрацию. Ну и наконец, вновь никто не может управлять Белоруссией, кроме Лукашенко, который не за власть держится, а народ спасает.

Спасибо, что хоть в этот раз не добавил, что спасает от российских олигархов, но ещё не вечер.

В целом, Лукашенко демонстрирует намерение и дальше играть с Россией в многовекторность. Его испуг прошёл, и он уже пытается вновь пугать Россию, что если Лукашенко снесут, то не только «танки НАТО» будут «под Смоленском», но и майдан уже через неделю окажется в Москве.

Думаю, что Лукашенко неисправим. Не потому, что он какой-то особенный русофоб. Я охотно верю, что он неплохо относится к России. Но он действительно считает себя особенным, не понятым в России спасителем Белоруссии. Я почти уверен, что он, даже когда в одной фразе умудряется сам себе трижды противоречить, на самом деле не врёт. Он так думает.

«Будет так же плохо, как соратникам Януковича»: белорусский политолог предостерег сторонников Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Макея (который уже записался в жертвы белорусского майдана, якобы его семье угрожали) вновь начнёт зондировать почву по нормализации отношений с Западом.

Цель та же — балансирование влияния России.

При этом, Лукашенко будет уверен, что майдан он раздавил всерьёз и надолго, не понимая, что набор майданной пехоты — дело нескольких недель. Ведь те 25-30% белорусов, которые выступали против него сейчас, никуда не делись, наоборот, не исключено, что их ряды пополнились новыми сторонниками. Молодым креативным «революционерам» всегда симпатизируют больше, чем старой косноязычной власти. И за полевыми командирами и публичными лидерами майдана дело не станет.

Кто знал Тихановскую полгода-год назад? А сейчас она уже целый «избранный президент» Белоруссии по польско-прибалтийской версии. Надо сказать, что Тихановских в Белоруссии никак не меньше, чем «в Бразилии Педров». Сохраняя позиции в белорусской власти прозападных политиков (и откровенных предателей) приложивших руку к подготовке нынешнего майдана, давая им полную возможность и дальше координировать свои действия с западными партнёрами, Лукашенко создаёт все условия для быстрого восстановления и даже наращивания майданных сил.

Однако надо иметь в виду, что формат, в котором сейчас Москва начинает работать с Лукашенко был выработан ещё во время кризиса 2013-14 годов на Украине. Под Януковича, от которого, напомню, как и от Лукашенко, требовали своими силами начать бескомпромиссное подавление майданного мятежа, определяя это как главное условие получение физической поддержки России. При этом было понятно, что воспользовавшись российской помощью для избавления от майдана и получив кредиты, Янукович всё равно будет пытаться вернуться в политике многовекторности.

Общую ситуацию в Киеве и настроения украинской элиты в Кремле знали хорошо. Следовательно и контрмеры готовили.

«Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Если бы переворот произошёл на волне майдана или хотя бы майдан бы мог оперативно поддержать дворцовых революционеров, у них бы возможно и получилось. Но они уже продемонстрировали свою неспособность оперативно согласовывать действия «за доской», в режиме реального времени, в условиях инициированного ими майданного блицкрига против Лукашенко. Как только события начали развиваться не по предписанному плану, майдан быстро сдулся, а критически важная для его победы часть предателей во власти так и не выступила, осознав, что победа ускользает от майдана.

Сейчас, на волне ожесточённого противостояния, все, кто работает в лукашенковской власти для майдана враги. Они могут договариваться с поляками, но им будет очень трудно завоевать доверие нового поколения майданных полевых командиров. Новые придут «в революцию» уже убеждённые майданной пропагандой, что не только у Лукашенко, но и у всех его «пособников» руки по локоть в крови «замученных в застенках» «героев майдана». Переубедить их будет сложно, а без абсолютного взаимного доверия нельзя согласовать действия дворцовых заговорщиков и майдана.

Если же эти действия не будут согласованы, то даже в случае гипотетического устранения Лукашенко группой дворцовых заговорщиков, Россия получает достаточно времени, чтобы своевременно вмешаться, и, с опорой на здоровые силы в системе управления белорусским государством и в силовом блоке, привести к власти политика, ориентированного на Россию. Который проведёт нужные реформы, после чего объявит общенациональные выборы, на которых победят пророссийские силы.

Павел Карназыцкий: События в Беларуси дали России время подготовиться к отражению цветной революции © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

Идеология литвинства лежала у истоков белорусской многовекторности, формируя политическую альтернативу предполагавшей ориентацию на Россию теории единого народа. Искоренение (маргинализация) этой идеологии, выведение её из активного белорусского политического оборота, может стать важнейшей гарантией невозможности возвращения белорусской власти к политике многовектороности. С литвинством исчезает цемент скрепляющий разные социальные слои майдана (бюрократию, интеллигенцию и улицу) в единое целое. Более того, подавление литвинства будет неизбежно возвращать белорусскую власть к идее единонародности. Этого потребует логика политической борьбы.

Точно так же, если бы Янукович слушал добрые советы старших товарищей, подавил бы майдан и сохранил бы за собой власть, для недопущения его повторного скатывания в прозападную многовекторность, от него бы потребовали искоренения идеологии украинского нацизма и возвращения к идее трёх братских народов.