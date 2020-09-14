Добрая половина избирателей, голосовавших за Владимира Зеленского, успела в нем разочароваться, не обнаружив при ближайшем рассмотрении не то что десяти, а двух отличий от Петра Порошенко. И дело не в том, что новый президент плох, как прошлый, а в том, что он должен делать, что ему укажут

За разрыв с Россией новые друзья Украины содрали с нее неподъемную цену, превратив в настоящую колонию. Нет, по формальным признакам никаких изменений ни в государственном устройстве, ни в принадлежности к демократическому сообществу не произошло. Все остается так или почти так, как было в момент провозглашения и обретения независимости.

С поправкой на время, естественно, и на «ветры», дувшие со всех сторон и внутри страны, и из-за ее пределов. Зато по признакам сущностным Украина по степени (не)самостоятельности откатилась на несколько порядков дальше, чем это имело место в ту пору, когда она была одной из республик СССР.

Именно жесткое внешнее управление не позволяет даже хорошему украинскому президенту делать хорошие для украинцев дела. На его риторику оно влияет в меньшей степени, поэтому говорить хорошие для миллионов украинцев слова ему не возбраняется. Ограничения тут, конечно, тоже есть, но их не так много, как в сфере дел.

Именно внешнее управление делает президента предельно уязвимым в глазах тех сограждан, кто поверил его словам. Дела разительно расходятся со словами, людям это не нравится. Именно это в любой момент может отправить его в политический «морг», даже если он будет здоров и трудоспособен. Именно это не позволяет ему, установив прочный мир, браться за урегулирование конфликта в Донбассе, вопреки тому, что мир и урегулирование — это то, чего продолжает ждать от него подавляющее большинство украинцев, то, что отвечает фундаментальным украинским национальным интересам. Донбасс: Зеленскому не хватает власти, чтобы закончить войну © пресс-служба президента Украины

Собственные украинские интересы превратились в совершеннейшую абстракцию. Для нас теперь хорошо то, что хорошо для Америки. Или, на худой конец, для Европы. А также — для поляков, так как Варшава на правах географической соседки и исторической метрополии забила за собой право больше других хозяйничать на украинском дворе.

Вот и таскаем каштаны из огня для европейских и евроатлантических господ всех мастей. Вот, и на Россию грозим войной пойти, чтобы им еще сильнее понравиться. Вот и с Белоруссией готовы ссориться-браниться, обслуживая хозяйские прихоти, вопреки тому, что она оставалась последней соседней страной, с которой Киев не бодался, и несмотря на то, что Минск всегда проводил в отношении Украины предельно дружественную политику.

Когда во времена Советского Союза в Киев сплошным потоком шли указания из Москвы, в пакете с ними не менее щедро поступало все, что нужно для нормальной жизни республики и ее населения. Нынешние хозяева в указаниях себе не отказывают, а вот что-то давать взамен не спешат. Только берут.

Они нами крутят, как хотят, они у нас забирают все, что хотят, а мы им еще и платим за это из своего скромненького кармана. В этом плане современный неоколониализм мало чем отличается от колониализма прошлого: и тогда, и сейчас метрополии грабили колонии, а не развивали их. Монетизировать свою зависимость от внешних центров управления и силы Украине не посчастливилось. Впрочем, национальная элита такую задачу перед собой и не ставила, соглашаясь на все предложения и условия ради сохранения за собой привилегированного места у кормушки.

Александр Турчинов и Юрий Луценко принадлежат к числу тех людей, кому и сам факт внешнего управления, и практические инструменты его осуществления очень хорошо известны. Еще бы! Слушая их патриотические стенания на специальной пресс-конференции, посвященной «ползучему капитулянтству» Владимира Зеленского, невольно ловил себя на мысли о том, что в деле раскрутки пропагандистской шумихи они не менее умелы и мастеровиты, чем в сокрытии американских ушей там, где их надо скрывать.

В бытность секретарем СНБОУ Турчинов запомнился завидным упорством, с которым он с не менее завидной регулярностью объявлял о том, что русское наступление на Украину начнется «завтра». Боюсь ошибиться, но таких объявлений было не менее десятка, а то полутора, что же касается наступления, то его, как видим, как не было, так и нет. Вводил ли Турчинов украинцев в заблуждение по указке из-за океана, или по собственной воле и простоте, не имеет значения. Ложь она и есть ложь. Один раз солгавшему второй раз вряд ли кто-то рискнет поверить.

Тем не менее, завравшийся чиновник продолжает врать теперь уже в статусе политика. Рудяков назвал условия для дипломатических прорывов по Донбассу © Алексей Куденко

Понятно, что главную свою цель Турчинов и Луценко видели в том, чтобы еще сильнее разогнать информационную волну о российском «кроте» Андрее Ермаке и ответственности президента за операцию СБУ в Белоруссии. Только при этом и американский след в этой истории они прятали от глаз украинцев с такой изобретательностью, что оставалось диву даваться, как у них самих от всего напущенного ими же тумана голова кругом не пошла. А он, этот след, проступает с каждым новым поворотом темы все явственнее и отчетливее.

Впрочем, можно смело говорить: не проступает, а проступил. Проступив же, еще раз подтвердил полнейшую зависимость силового блока Украины от внешнего контроля и влияния.

О внешнем управлении Украиной в последнее время говорится все чаще и чаще. Правда, о том, что такой формат существования уже принес и продолжает приносить стране и ее жителям колоссальный ущерб, мало кто осмеливается упоминать вслух.

За неполные полтора года пребывания в кресле главы государства ущербность марионеточного положения ощутил на себе и Зеленский. В частности, в вопросе мира и урегулирования конфликта в Донбассе, обещанием которых он привлек к себе очень многих. Выполнить то, что обещал, президент Украины не в силах: из-за океана пока не велят. Вот и выходит, что Зеленский, хоть и продолжает выигрывать сравнение с Порошенко, оказывается продолжателем того черного дела, которое делал предшественник.

Парадокс в том, что в продолжении войны виноват не он, а американские советчики и советники. Виним же мы именно его.