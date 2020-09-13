Чем ближе день президентских выборов в США, тем громче местные политики голосят об «иностранном вмешательстве». Правда в этом году, помимо традиционного российского, «зафиксировано» ещё и «китайское вмешательство» в американские выборы

Точнее, американцы сказали, что они зафиксировали, что Китай вмешивается, и даже мощнее, чем Россия, но как обычно никому ничего не покажут и не расскажут. Просто введут очередные санкции. Заодно и против России. Чем бы выборы ни закончились.

Не зря американцев предупреждали об опасности слишком тесных связей с Украиной. Политические болезни, которыми страдает Киев, страшно заразны, а современная медицина ещё не научилась их лечить, может предложить только усыпление, чтобы зверушка не мучилась. Но США никого не слушали, возились с Украиной и теперь имеют полный букет местных заболеваний.

Например, Украина, рассудку вопреки, продолжает считать себя государством, хоть факты говорят об обратном. В результате попыток казаться тем, чем не являешься, Киев выделывает на международной арене забавные ужимки, из местной песочницы в большой мир отправляются политические заявления, дипломатические ноты и грозные ультиматумы, на которые, впрочем, перестали обращать внимание даже падкие на сенсации журналисты. В США увидели угрозу в сближении России и Китая © CC0, Pixabay

Аналогичным образом Соединённые Штаты, по каким-то только им ведомым причинам, рассудку вопреки, продолжают считать себя глобальным гегемоном. За санкции их благодарят в России, ускоренно обеспечившей благодаря санкциям свою экономическую и финансовую самодостаточность. Китай радостно использует американские угрозы для постепенной дедоларизации не только собственной, но и мировой экономики. В ЕС в 2020 году впервые заговорили о возможности введения европейских санкций в отношении США. Учитывая же, что, в отличие от украинских, американские «дети» вооружены до зубов и играют, радостно постреливая друг в друга, не в песочнице, но на гигантской пороховой бочке, мир предпочитает издалека наблюдать за увлекательной американской народной игрой в «кто кого съест», не только не вмешиваясь в процесс самоликвидации бывшего гегемона, но даже не пытаясь приблизиться для изучения вопроса.

Когда всё кончится — приедут учёные, соберут этнографический материал, проведут раскопки, по артефактам опишут основные черты погибшей североамериканской цивилизации. На большее никто не претендует.

Сам факт жалоб государства, претендующего на статус глобального гегемона, что все, кто хочет, Америку как хотят, так и обижают, годами, если не десятилетиями вмешиваясь в выборы и вступая в сговор с ведущими местными политиками, свидетельствует о глубокой психической неадекватности американских политиков. Если ты гегемон, то ты сам куда хочешь вмешиваешься. А если тебе регулярно кто-то (то Россия, то Китай, то вместе) «избирает президента», то ты уже не только не гегемон, а даже не вполне государство или скорее вполне не государство — в лучшем случае чей-то протекторат. В худшем случае и вовсе Украина.

Разложение государственности не проходит бесследно. В первую очередь критически снижается профессионализм политиков и спецслужб. Мы это видим в США. Во время предыдущих выборов Трампа они ещё хоть пытались доказать наличие сговора Трамп-Путин (даже процедуру импичмента запустили). При всей бредовости идеи, ей не откажешь в масштабности и способности воздействовать на американских избирателей. Шоу о сговоре позволило демократам более трёх лет пить из Трампа кровь, блокируя или саботируя значительную часть его инициатив.

Что же мы видим в этом году?

Во-первых, абстрактный Китай. Там американцы не смогли придумать ничего отдалённо напоминающего «ольгинских тролей», «пригожинских ботов» и другие «подразделения» «электронной армии России», «вторгшиеся» в США в 2016 году и «избравшие Трампа». Просто «Китай вмешивается!», «Жёлтая угроза!», «Демократия в опасности!»

Во-вторых, Россию пытаются привязать к американским выборам, через частных лиц, не имеющих никакого или имеющих сомнительное отношение к российскому государству.

Например, американцы ввели санкции против украинского депутата Андрея Деркача и ещё трёх россиян, за то, что Деркач уже больше полугода на своих пресс-конференциях периодически придаёт огласке записи конфиденциальных телефонных переговоров тогдашних президента Украины Порошенко и вице-президента США Байдена. При этом Деркача с Россией должно связывать то, что в начале 90-х он учился в академии Министерства безопасности России. То, что утечка публикуемых Деркачом сведений явно идёт из украинских спецслужб (почему они до сих пор и не озаботились расследованием прослушки переговоров президента Украины по закрытым линиям связи) никого не волнует. В принципе, так можно назначить «российским агентом» любого, кто имел паспорт СССР. Белый дом заявил о попытках Москвы «посеять разногласия и хаос» в США © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Аналогичным образом санкции США введены против гражданина России Артёма Лифшица, который якобы являлся участником «проекта Лахта», якобы предназначенного для установления контроля над американскими компьютерными сетями. Доказательств существования «проекта Лахта» нет. Более того, в этот раз США, хоть и намекают на связь отдельных лиц с российским государством, воздерживаются (пока) от обвиняющих Россию заявлений. На сегодня, речь идёт не более, чем о санкциях США, против случайно собранной группы лиц, часть из которых вообще никакого отношения к России не имеет, кроме того, что когда-то они родились в СССР.

В определённой мере такая осторожность американцев понятна. Судьба президентства висит на волоске. И Трамп, и Байден имеют хорошие шансы выиграть гонку. Сторонники обоих кандидатов не желают признавать поражение и готовятся выяснять отношения на улице. И это при том, что фактически гражданская война (с десятками только официальных убитых) уже идёт в США не первый месяц. Конечно, можно было бы уже сейчас обвинить Россию (или Китай) в разжигании протестов, но, поскольку никто не знает, какая сторона выиграет выборы, а какая попытается изменить результат с помощью улицы, обвиняющий сегодня, завтра сам рискует оказаться «пособником России», дестабилизирующим ситуацию в США «по указке Кремля и Пекина».

Кстати, тот факт, что в США политическая борьба во многом переместилась из сферы СМИ на улицы городов, затрудняет внешнее вмешательство в неё. Протестующие в принципе не интересуются мнением СМИ. Они находятся под руководством своих «полевых командиров», людей, которых они знают лично и которым доверяют. Полевые командиры, получающие указания от политиков, естественно должны координировать свои действия со средствами массовой информации, поддерживающими их сторону. Но это сугубо американские СМИ, причём десятилетиями ориентированные на соответствующую партию. Любые другие просто не в состоянии тесно работать одновременно с верхушкой американского политического истеблишмента и маргинальной протестной улицей. То есть, «команды компьютерных троллей» из социальных сетей не в состоянии оказывать критически важное влияние на развитие событий в США. У них просто нет для этого необходимого ресурса. Попавший под санкции США депутат Рады пообещал Демпартии разоблачения © Facebook, Андрей Деркач

По сути, не имея возможности обвинить кого-то во внешнем вмешательстве, не рискуя через некоторое время стать «пособником» «вмешивающегося» государства, американские элиты пошли другим путём. Они зафиксировали в СМИ, а значит и в памяти избирателей, что вмешательство было и что оно каким-то образом связано с Россией и Китаем. Решать же кто и на чьей стороне вмешивался, обвиняя, соответственно друг друга и предъявляя более конкретные обвинения «внешним силам», они будут после того, как в результате выборов ситуация прояснится и станет понятно, кто опирается на Белый дом, а кто пытается оспорить результаты выборов с помощью улицы.

Ясно, что Москва и Пекин будут «виноваты» в любом случае, но конкретным американским политическим силам необходимо определится с местом в политической системе США, с которого они будут обвинять внутриполитических соперников и внешнеполитические силы: кто-то будет на стороне закона, а кто-то, в лучшем майданном стиле, будет пытаться заменить закон давлением улицы.

Не удивлюсь, если уже в начале 2021 года Вашингтон официально обвинит Россию и/или Китай в организации американского майдана.