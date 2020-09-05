БГ привез в Киев новый альбом о борьбе против системы – но не все это оценили

В четверг, 3 сентября, кода украинские патриоты воевали со шлягером занесенного в базу «Миротворца» Михаила Шуфутинского — пытаясь противопоставить ему идеологически правильную песню «Вона» — в Украине началось концертное турне Бориса Гребенщикова.

Это один из немногих российских исполнителей, которому разрешают выступать в постмайдановской Украине — благодаря теплым отношениям с представителями постмайдановской власти. Борис Борисович дружески фотографировался с Антоном Геращенко — так что попадание в черные списки ему явно не угрожает. Но даже это не спасает музыканта от проблем с националистической публикой, которая регулярно набрасывается на него во время каждого украинского турне.

Однажды это произошло в самом прямом смысле слова. Посетив Киев в 2018 году, питерский рок-музыкант решил сходить в народ, устроив импровизированный уличный концерт на Пейзажной аллее. Однако на него напал некий молодой человек, который обложил Гребенщикова оскорбительными словами, обвиняя его в «рашизме». Поначалу это пробовали списать на провокацию кремлевских агентов, однако из этого ничего не вышло — участником инцидента оказался честный патриот, который искренне не желал видеть на киевских улицах никаких исполнителей из России.

Скандалы начались и сейчас, в самом начале гастролей Гребенщикова. Украинская певица Анастасия Приходько посвятила БГ гневный пост на фейсбуке. «Мы на карантине, а Москва в гостях… Жду Лепса, Успенскую, народных артистов Украины Баскова и Киркорова» — написала эта поющая патриотка, добавив, что не собирается мириться с засильем понаехавших из-за поребрика конкурентов. В чем ее горячо поддержала сетевая аудитория. Цой и музыка перемен © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

По иронии судьбы, Гребенщиков собирается представить украинцам свой новый альбом, посвященный разоблачению тоталитарных порядков в современном российском государстве. Он уже занимался чем-то подобным в далеком прошлом. Я помню, как тридцать лет назад на Первом канале по сто раз на дню крутили клип на песню «Этот поезд в огне» — про сумасшедших генералов и партийных чинуш, про то, что большевики семьдесят лет воевали сами с собой, забрали у людей землю, порушили церкви. И надо срочно спасать Россию от коммунизма.

Эта забытая сейчас песня была боевым гимном тогдашних либеральных антисоветчиков, основным хитом из саундтрека к трагическому процессу распада СССР — хотя ее нельзя называть блистательной и великой, как пережившие свою эпоху композиции Виктора Цоя. А сам БГ с удовольствием примерял на себя шинель политического активиста, являясь завсегдатаем бурных перестроечных митингов за демократию и свободу.

А потом настали свободные девяностые годы — с кучей трупов, кровавой войной и звериной борьбой за существование. Но социально-протестная повестка больше не волновала поющего буржуа из бывшего Ленинграда, который выступил на знаменитом предвыборном концерте в поддержку Ельцина. Как рассказал в интервью Юрию Дудю музыкант Юрий Шевчук, за это давали внушительную сумму наличными — скорее всего, из тех самых ксероксных коробок, о которых не любят вспоминать нынешние борцы с российской коррупцией. И хотя такие гонорары не соответствовали высокому буддистскому идеалу Гребенщикова, он все же не постеснялся выйти на сцену, во имя будущего «дорогих россиян».

«Мне наплевать на страну и на то что в ней происходит» — говорил БГ в интервью «Коммерсанту», когда его впервые спросили про ельцинскую дискотеку «Голосуй или проиграешь». Да и в последующие годы он всегда был готов сыграть пару-тройку песен в поддержку Майдана, не смущаясь милитаризмом и ксенофобией украинских ультраправых, и мог запросто приехать в гости к одесскому губернатору Михаилу Саакашвили, чтобы исполнить вместе с ним что-то пронзительно-задушевное — несмотря на войну в Южной Осетии и нарушения прав человека, которые длинным шлейфом тянутся за бывшим грузинским лидером.

И вот Гребенщиков представил новый альбом про необходимость перемен, высмеивая там борцов против НАТО, поминая ГУЛАГ и призывая к войне против государственного Вавилона — как он уже это делал в восьмидесятых. Выпущенный по этому поводу клип выдержан в классической стилистике перестроечной «демшизы», рисуя все в кроваво-черных тонах. И, судя по всему, Борис Борисович всерьез вознамерился во второй раз войти в старую реку политической конъюнктуры, вновь примеряя на себя терновый венец борьбы против режима. Гребенщиков, Депардье и Сигал попали в черный список на Украине © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Что же, это безопасное и необременительное занятие — поскольку БГ не грозит за него ни тюрьма, не запрет концертов, ни разжигающая ненависть травля. Словом, ничего из того, что испытывают на себе украинские оппозиционеры, и даже обыкновенные аполитичные певцы, чей патриотизм вызывает вопросы у «активистов».

Гребенщиков вполне может представить, что ожидает таких людей в свободном обществе постмайдановской Украины — ведь ему уже пришлось столкнуться с этой националистической ненавистью. От нее не спасает никакая политическая лояльность — рок-музыканта атакуют исключительно за его российское гражданство, несмотря на дружбу с людьми вроде Геращенко и Саакашвили. И можно не сомневаться, БГ еще не раз напомнят о том, в какой стране царит настоящая несвобода — несмотря на постоянные реверансы в сторону одиозных украинских политиканов.