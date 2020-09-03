Особенностью официальной культуры постмайданной Украины (не путать с украинской культурой) является культивируемая межнациональная ненависть, причём ненависть, порою доходящая до абсурда, до посмешища. После 2014 года время огромные ресурсы были вкачаны в две вещи: максимальное пробуждение ненависти к России, к русской культуре, к русским (заодно и восставшим жителям Донбасса); второе — создание квазипатриотической среды общения, подразумевающее адаптацию архаики сельской культуры на современный лад и пропаганды этого симулякра за «национальное возрождение».

Газета Верховной Рады назвала Почаевскую лавру центром русификаторской политики
Газета Верховной Рады назвала Почаевскую лавру центром русификаторской политики
© commons.wikimedia.org, Folkerman
Где большие деньги, там суетятся многочисленные «деятели искусств», грантоеды и пресса. Не хватает только самого главного: зрителей, читателей, слушателей. Весьма показательно, что на очередной украинский военно-патриотический фильм «Схидняк» (о похождениях бравых атошников на Донбассе) в городах Никополь и Покровск Днепропетровской области не пришел ни один зритель. Фотографии пустых залов обнародовал владелец сети кинотеатров Антон Гончаров.

«Уважаемые ценители украинского кино — это к вам! На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове, и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 — именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк". 24 августа, День независимости, выходной», — констатировал господин Гончаров и приложил к посту фото рядов пустых кресел.

Не пошёл зритель на очередную агитку, как до того провалились в прокате и многие другие «шедевры» патриотического кино. Правда, подозреваю, их создатели не очень расстраиваются — поскольку немалые финансовые средства уже освоены.

Подобный агитпроп, как и при Советском Союзе, создаётся для галочки, отчетности, к определённой дате. Разница в том, что эта деятельность государства Украина не только носит привычный пропагандистский характер, но и направлена на сознательное разжигание ненависти — именно так трактуют необходимость поднятия «боевого духа нации» некоторые деятели нацкультуры.

«Закон не защищает украинский язык, он прямо ущемляет права носителей других языков»: соцсети о языковом вопросе
«Закон не защищает украинский язык, он прямо ущемляет права носителей других языков»: соцсети о языковом вопросе
© Украина.ру
А пробуждать «свидомость» приходится через архаичные архетипы национального сознания: мова, садочек, веночек (шаблон). И через жесткое противопоставление. Мы — «воины света» (мова, садочек, веночек), они — силы зла («совки», «оккупанты», «русскоязычные»). И хотя сама жизнь опровергает подобные построение (например, многие украинские неонацисты-«патриоты» вполне себе русскоязычны), однако примитивное национал-манихейство даёт возможность для поточного изготовления произведений с необходимым пропагандистским зарядом.

Откуда идёт официальная эстетика государства Украина, долго гадать не приходится. Это не культура отечественных мегаполисов — традиционно космополитичных, индустриальных, в основном русскоязычных, европейских. Это «деревня большого города» — то есть стиль людей, в город переехавших, но десятилетиями и поколениями остающихся преданными обычаям и привычным идеалам своей малой родины.

Это не хорошо и не плохо, это факт.

А плохо, когда своё представление о прекрасном эта публика начинает навязывать другим, что и происходит на Украине — массово, назойливо, с безумной наглостью. Особенно усердствуют в этом выходцы из Галиции, одного из самых отсталых в экономическом отношении регионов Европы. Рекомендую при случае освежить описание этих мест в «Похождениях бравого солдата Швейка» — при том самом австрийском «цесаре», времена которого галичане упорно пытаются навязать остальной Украине как образец своего давнего европейского выбора.

Повар из Киева заявил, что украинскую кухню уничтожила советская власть
Повар из Киева заявил, что украинскую кухню уничтожила советская власть
© goodfon.ru
Примеров хамского отношения к согражданам со стороны тамошних деятелей культуры и политики не счесть. Автор статьи сотни раз цитировал их высказывания, которые иначе расистскими, человеконенавистническими, ксенофобскими не назовёшь. Из последних примеров: в эфире телеканала «NTA» львовская певица Оксана Муха заявила, что «на прошедшем концерте в честь Дня независимости Украины почему-то выбор пал на русскоязычные произведения, для меня было очень остро воспринято, как можно сегодня давать русскоязычный контент?.. Я не хочу видеть русский язык, я хочу выкинуть его из моей жизни. Я не хочу видеть, как это всё происходило на таком святом месте, как Софиевская площадь».

Ответим в понятной им манере. Кто Муху спрашивает, что «хочет видеть» именно она, а что хочет посмотреть массовый зритель Харькова, Одессы, иных других мегаполисов — созданных неустанными трудами предков жителей этих городов, а не захваченных в результате кровавой резни, истребления, изгнания поляков и евреев? Или вы позабыли историю заселения Львова (как и прочих городов Западной Украины) во время и после Второй мировой войны? Не имеет нынешняя львовская интеллигенция никакого отношения к тамошним памятникам архитектуры, кроме того, что довела многие из них до плачевного, жуткого состояния.

Но кому-то очень хочется прослыть «городскими», с древней родословной, которая якобы даёт право помыкать другими и запрещать русский язык. Козацкая старшина ради получения дворянских титулов в Российской империи сочиняла себе родословные чуть ли не от Рема и Ромула (что высмеивал еще Пушкин, который «в князья не прыгал из хохлов»), а нынешние «патриоты» выписывают своё происхождение от истоков цивилизации.

«Укры — древнее название украинцев. Походит от имени верховного Бога — Акрая (Зевса) и означает "божественные". Аналогичное санскритские слово "ugra" означает — могущественный, великий, мощный, благородный…» — рассказывается в книге историка и писателя Сергия Пиддубного «Українська мова — мова вільних людей».

«Трипильцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль… Украинцы впервые упоминаются Геродотом как "теукры" (то укры) — царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины». И так далее, и тому подобное, в десятках книг и тысячах экземпляров. А что не получилось — то виноваты русские и, разумеется, евреи.

Аркадий Инин: «Вся Украина — русскоязычная!»
Аркадий Инин: «Вся Украина — русскоязычная!»
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
Например, проживающая в Харькове автор поэмы «Таємниці життя царя Соломона» и романа «Золоті перетини долі. Спогади Роксолани» писательница Вера Чугунова на своей странице в социальной сети обращает внимание патриотов на традиционно грозящую им опасность: «Украинцы! Нашу армию разоружают Зе-иудеи… То есть нас, украинцев, отдают в рабство московитам и иудеям. Прочь чужаков с Украины!». Или: «Наш защитник Творец, поэтому вам, мойши-мафиози, никогда не покорить Украину и украинцев!» Или: «Украинцы! Пробудитесь! 5G — реальная угроза жизни человека! Это страшное оружие сионистов против человечества!». Или: «Для спасения жизни на планете Земля 29.06-30.06.2020 непрерывная молитва со вселенной: "Боже, спаси планету и украинцев-ариев"». В редкие минуты досуга писательница марширует в сельской вышиванке вместе с «защитниками Отечества» по улицам города Харькова.

Ещё раз: село само по себе не плохо, как и не плоха сельская культура; плохо, когда село глухое, дремучее, с дикими представлениями об окружающем мире. Так на Ровенщине уже не один десяток лет длится конфликт между селами Хиночи и Степангород, которые периодически дерутся (включая женщин) «толпа на толпу». Представление национал-культуртрегеров, дескать, Украина и Россия бесконечно сражаются между собой (что и явствует из нынешней официальной доктрины) просто не соответствует действительности, реальной переплетенности истинных культурных связей и всей истории обустройства этих пространств.

Но кого это интересует в ведомстве Йозефа Геббельса — руководителя комитета по гуманитарной политике Никиты Потураева (исправленному верить).

Среди многих сотен потребителей выделяемой на национальную культуру части государственного бюджета и специальных грантов (только в текущем году США выделили 38 миллионов долларов на развитие «украинской идентичности у молодежи») существует твёрдая уверенность в необходимости каленым железом выжигать русскую культуру. В некоторых случаях — даже с населением русскоязычных городов. А сами эти города — как ранее Киев — оккупировать и поскорее наполнить духом родного курятника.