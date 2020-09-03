В украиноязычном сегменте Сети набирает популярность мем «розбіжимося по русифікованих містах» («разбежимся по русифицированным городам», цитата из песни группы «Плач Иеремии»). Возможно, страдающим от жизни в «русифицированных городах» надо просто оставаться дома?

Особенностью официальной культуры постмайданной Украины (не путать с украинской культурой) является культивируемая межнациональная ненависть, причём ненависть, порою доходящая до абсурда, до посмешища. После 2014 года время огромные ресурсы были вкачаны в две вещи: максимальное пробуждение ненависти к России, к русской культуре, к русским (заодно и восставшим жителям Донбасса); второе — создание квазипатриотической среды общения, подразумевающее адаптацию архаики сельской культуры на современный лад и пропаганды этого симулякра за «национальное возрождение».

Газета Верховной Рады назвала Почаевскую лавру центром русификаторской политики © commons.wikimedia.org, Folkerman Антон Гончаров.

«Уважаемые ценители украинского кино — это к вам! На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове, и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 — именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк". 24 августа, День независимости, выходной», — констатировал господин Гончаров и приложил к посту фото рядов пустых кресел.

Не пошёл зритель на очередную агитку, как до того провалились в прокате и многие другие «шедевры» патриотического кино. Правда, подозреваю, их создатели не очень расстраиваются — поскольку немалые финансовые средства уже освоены.

Подобный агитпроп, как и при Советском Союзе, создаётся для галочки, отчетности, к определённой дате. Разница в том, что эта деятельность государства Украина не только носит привычный пропагандистский характер, но и направлена на сознательное разжигание ненависти — именно так трактуют необходимость поднятия «боевого духа нации» некоторые деятели нацкультуры.

«Закон не защищает украинский язык, он прямо ущемляет права носителей других языков»: соцсети о языковом вопросе © Украина.ру

Откуда идёт официальная эстетика государства Украина, долго гадать не приходится. Это не культура отечественных мегаполисов — традиционно космополитичных, индустриальных, в основном русскоязычных, европейских. Это «деревня большого города» — то есть стиль людей, в город переехавших, но десятилетиями и поколениями остающихся преданными обычаям и привычным идеалам своей малой родины.

Это не хорошо и не плохо, это факт.

А плохо, когда своё представление о прекрасном эта публика начинает навязывать другим, что и происходит на Украине — массово, назойливо, с безумной наглостью. Особенно усердствуют в этом выходцы из Галиции, одного из самых отсталых в экономическом отношении регионов Европы. Рекомендую при случае освежить описание этих мест в «Похождениях бравого солдата Швейка» — при том самом австрийском «цесаре», времена которого галичане упорно пытаются навязать остальной Украине как образец своего давнего европейского выбора.

Повар из Киева заявил, что украинскую кухню уничтожила советская власть © goodfon.ru Оксана Муха заявила, что «на прошедшем концерте в честь Дня независимости Украины почему-то выбор пал на русскоязычные произведения, для меня было очень остро воспринято, как можно сегодня давать русскоязычный контент?.. Я не хочу видеть русский язык, я хочу выкинуть его из моей жизни. Я не хочу видеть, как это всё происходило на таком святом месте, как Софиевская площадь».

Ответим в понятной им манере. Кто Муху спрашивает, что «хочет видеть» именно она, а что хочет посмотреть массовый зритель Харькова, Одессы, иных других мегаполисов — созданных неустанными трудами предков жителей этих городов, а не захваченных в результате кровавой резни, истребления, изгнания поляков и евреев? Или вы позабыли историю заселения Львова (как и прочих городов Западной Украины) во время и после Второй мировой войны? Не имеет нынешняя львовская интеллигенция никакого отношения к тамошним памятникам архитектуры, кроме того, что довела многие из них до плачевного, жуткого состояния.

Но кому-то очень хочется прослыть «городскими», с древней родословной, которая якобы даёт право помыкать другими и запрещать русский язык. Козацкая старшина ради получения дворянских титулов в Российской империи сочиняла себе родословные чуть ли не от Рема и Ромула (что высмеивал еще Пушкин, который «в князья не прыгал из хохлов»), а нынешние «патриоты» выписывают своё происхождение от истоков цивилизации.

«Укры — древнее название украинцев. Походит от имени верховного Бога — Акрая (Зевса) и означает "божественные". Аналогичное санскритские слово "ugra" означает — могущественный, великий, мощный, благородный…» — рассказывается в книге историка и писателя Сергия Пиддубного «Українська мова — мова вільних людей».

«Трипильцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль… Украинцы впервые упоминаются Геродотом как "теукры" (то укры) — царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины». И так далее, и тому подобное, в десятках книг и тысячах экземпляров. А что не получилось — то виноваты русские и, разумеется, евреи.

Аркадий Инин: «Вся Украина — русскоязычная!» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Вера Чугунова на своей странице в социальной сети обращает внимание патриотов на традиционно грозящую им опасность: «Украинцы! Нашу армию разоружают Зе-иудеи… То есть нас, украинцев, отдают в рабство московитам и иудеям. Прочь чужаков с Украины!». Или: «Наш защитник Творец, поэтому вам, мойши-мафиози, никогда не покорить Украину и украинцев!» Или: «Украинцы! Пробудитесь! 5G — реальная угроза жизни человека! Это страшное оружие сионистов против человечества!». Или: «Для спасения жизни на планете Земля 29.06-30.06.2020 непрерывная молитва со вселенной: "Боже, спаси планету и украинцев-ариев"». В редкие минуты досуга писательница марширует в сельской вышиванке вместе с «защитниками Отечества» по улицам города Харькова.

Ещё раз: село само по себе не плохо, как и не плоха сельская культура; плохо, когда село глухое, дремучее, с дикими представлениями об окружающем мире. Так на Ровенщине уже не один десяток лет длится конфликт между селами Хиночи и Степангород, которые периодически дерутся (включая женщин) «толпа на толпу». Представление национал-культуртрегеров, дескать, Украина и Россия бесконечно сражаются между собой (что и явствует из нынешней официальной доктрины) просто не соответствует действительности, реальной переплетенности истинных культурных связей и всей истории обустройства этих пространств.

Но кого это интересует в ведомстве Йозефа Геббельса — руководителя комитета по гуманитарной политике Никиты Потураева (исправленному верить).

Среди многих сотен потребителей выделяемой на национальную культуру части государственного бюджета и специальных грантов (только в текущем году США выделили 38 миллионов долларов на развитие «украинской идентичности у молодежи») существует твёрдая уверенность в необходимости каленым железом выжигать русскую культуру. В некоторых случаях — даже с населением русскоязычных городов. А сами эти города — как ранее Киев — оккупировать и поскорее наполнить духом родного курятника.