Вчерашнее интервью Владимира Путина, транслировавшееся по каналу «Россия 24», плохой сюрприз для Киева. Оно, вне всяких сомнений, будет иметь для Украины самые неприятные последствия. И, кстати, определенные действия, указывающие на ужесточение политики Москвы на украинском направлении, уже предпринимаются, о чем будет сказано ниже

Журналист Сергей Брилев спросил президента, в «чей капкан» угодили «33 постояльца пансионата «Белорусочка»». Имелось в виду, кто стоит за провокацией, связанной с задержанием в Белоруссии сотрудников «российской ЧВК» и в чем смысл этой провокации?

Версия о том, что идея заманить тех, кого окрестили «вагнеровцами», принадлежала СБУ и сама операция разрабатывалась в течение года, уже достаточно подробно была изложена в различных российских медиа. Теперь историю в деталях рассказал глава российского государства. «Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втёмную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — сказал Владимир Путин.

Брилев поинтересовался, какие именно спецслужбы причастны к провокации. «Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — не задумываясь, ответил президент. Такова теперь официальная позиция Кремля по этому делу, и это формирует новое пространство российско-украинских взаимоотношений. В них едва ли осталось место для того доверия по отношению к Владимиру Зеленскому, которое Владимир Путин демонстрировал некоторое время, охотно откликаясь на его просьбы провести телефонные переговоры. Попытка рассорить Минск и Москву, пустить события в Белоруссии по сценарию украинского майдана абсолютно неприемлема для Кремля, что стало ясно из слов Путина о возможном оказании помощи белорусским силовикам для наведения порядка, которые прозвучали в этом же интервью.

Россия не намерена мириться с попытками внешних сил разрушить крайне важный с геополитической и военной точки зрения союз с братским народом, как это уже произошло в случае с Украиной. В случае необходимости она вмешается в ход событий, и «силовой резерв» по просьбе Александра Лукашенко Путиным уже сформирован. До вчерашнего дня глава российского государства проявлял сдержанность в этом вопросе, но теперь он явно пошел ва-банк, что, кстати, вызвало шоковую реакцию у руководства Польши.

Итак, ближайшие политические последствия ужесточения российской политики для Украины. Перечислим очевидные. Это еще одна причина (их множество), почему Владимир Зеленский может забыть о встрече в нормандском формате на высшем уровне. Саммит после масштабной провокации СБУ, которая поставила Белоруссию на дыбы, выглядел бы очень странно. Нормандский формат вообще может быть приостановлен ввиду полной утраты доверия российского президента к украинскому коллеге. Политический сезон начался. Обзор политических событий на Украине 21-28 августа © REUTERS, Valentyn Ogirenko

После скандала с «вагнеровцами» Федеральная служба безопасности устроила масштабную охоту, во-первых, за украинскими агентами из числа российских граждан, во-вторых, за сотрудниками спецслужб Украины. Задержание блогера Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке и военнослужащего из Барнаула, которому предъявлено обвинение в государственной измене, — из первого разряда. А вот арест завербованных агентов СБУ, пытавшихся похитить одного из командиров донбасского ополчения, чтобы вывезти его на территорию Украины, — вообще особая история. Это чистой воды теракт по уголовному законодательству, а следовательно, речь фактически идет о переносе боевых действий из Донбасса в Россию. Это куда серьезнее, чем попытки Порошенко дестабилизировать ситуацию в Крыму при помощи различных провокаций и терактов. Тогда, правда, были человеческие жертвы, на сей раз, слава Богу, обошлось без них. Но с политической точки зрения ситуация с похищением — шаг намного более радикальный.

И для Владимира Путина, полагаю, совершенно не важно, является ли все происходящее результатом управленческой слабости Зеленского, который не может управиться со своими силовиками, или же украинский правитель по дурости санкционирует их инициативы. И в том, и в другом случае Зеленский недоговороспособен. А следовательно, его ожидает судьба Петра Порошенко, с которым российский президент в какой-то момент перестал общаться раз и навсегда.