Самое долгое перемирие на донбасских фронтах, которое длится уже месяц, оказалось и самым тихим: даже зафиксированные нарушения носили спорадический, а не системный характер

В сравнении с тем, как летели к чёрту все договоренности о прекращении огня во время всех предшествовавших перемирий, которых было больше двадцати, нынешнюю ситуацию можно назвать абсолютным покоем.

26 августа мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовала очередной доклад о положении дел на линии соприкосновения. В нём указывается количество обстрелов, зафиксированных после 27 июля, когда вступило в силу подписанное в Минске соглашение. Алексей Попов: Против неформальных контактов власти с жителями Донбасса выступает "партия войны" © sobityadnya.ru

Вот что говорится в документе:

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода миссия зафиксировала совокупно 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и одиночные выстрелы)».

Еще одно отличие нынешней ситуации от прежних — раньше во время перемирий жители ДНР и ЛНР продолжали погибать и получать ранения. На сей раз жертв нет совсем, ни с одной стороны.

Отсутствием «двухсотых» и «трёхсотых» (погибших и раненых) похвастался в начале недели Владимир Зеленский во время беседы с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

При этом эксперты предрекали, что нынешнее перемирие будет довольно быстро сорвано, как и все прочие. Дескать, «партия войны», представители которой есть среди украинских военных, не дадут режиму тишины продержаться долго, поскольку считают, что мятежный Донбасс необходимо усмирять военной силой.

Однако выяснилось, что Киев способен контролировать вооруженные силы благодаря беспрецедентным мерам, которые были заложены в соглашение: полный запрет на ведение любого вида огня, разведку, диверсионную деятельность, использование дронов, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Приказ о нанесении ответных ударов может быть дан только главнокомандующим, то есть Зеленским. Нарушители несут дисциплинарную и уголовную ответственность. Для контроля за действиями военнослужащих из Киева на фронт послали специальных контролеров с генеральскими погонами.

Собственно, вся схема, которая действует и по другую линию фронта, была разработана и предложена представителями народных республик Донбасса еще полгода назад. В течение пяти месяцев украинская делегация отказывалась подписывать соглашение.

На самом деле, слова Зеленского о том, что эта «победа», сказанные Маасу, полностью справедливы. Это именно победа над теми силами, которые сразу крайне нервно отреагировали на подписанное соглашение и обвинили президента в «сговоре с оккупантами». Они и сегодня продолжают выражать недовольство, проводят марши и митинги протеста.

По сути дела, за год это первый конфликт с националистической оппозицией, на который решился украинский правитель. И пока ему удается гнуть свою линию, во что мало кто верил месяц назад.

Зеленский на Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем...» © пресс-служба президента Украины

Для республик соблюдение режима прекращения огня никакого труда не составляет. Более того, как многократно было сказано, в отличие от украинских военных, у которых за спинами чужие им территории, «на плечах» военнослужащих ЛДНР — жилые застройки, где проживают свои: сограждане, знакомые, родные. Мотивация подставлять их под огонь ВСУ полностью отсутствует.

Это, кстати, к вопросу о том, кто именно срывал предыдущие соглашения о режиме прекращения огня.

Месяц покоя дает некоторую надежду на то, что перемирие и впрямь может оказаться бессрочным.

Однако стоит обратить внимание на то, что враждебные действия против России, которые квалифицируются как терроризм, обрели новое качество. Пресеченная российскими спецслужбами попытка выкрасть в Москве одного из командиров донбасского ополчения, по сути, означает перенос боевых действий на территорию России. И это уже не первая диверсия такого рода.

Вспомним провокации, организованные Петром Порошенко в Крыму. Согласно утечкам, Зеленский был информирован о готовящейся операции точно так же, как и о плане выманить сотрудников российского ЧВК в Белоруссию. Поэтому оснований считать, что украинское руководство действует из сугубо гуманистических соображений, больших оснований нет.

Рациональным и логичным объяснением проявленной Зеленским мирной инициативы представляются предстоящие на Украине в конце октября местные выборы. Президент пытается вернуть доверие электората, который когда-то отдал ему свои голоса, поверив, что он действительно желает установления скорейшего и прочного мира.

Однако вопрос о том, как будут разворачиваться события на фронте после выборов, остаётся открытым.