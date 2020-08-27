Заробитчане работают в далекой Якутии, где стоят памятники декоммунизированным украинским революционерам

Посреди города Якутска стоит памятник Григорию Петровскому — знаменитому украинскому революционеру, которого давно декоммунизировали в самой Украине. Носивший его имя Днепропетровск теперь называют Днепром, а в Киеве переименовали станцию метрополитена «Петровка» — чтобы окончательно избавиться от памяти про рабочего депутата, который защищал в Государственной Думе национальные права украинцев. И варварски снесли его памятник, установленный напротив стадиона «Динамо».

Все это происходит в стране, которая провозгласила себя форпостом европейской цивилизации и культуры. Иное дело далекая, затерянная в сибирских просторах Якутия, где до сих пор хранят память об украинце Петровском. Царское правительство сослало его в Якутск, а после Февральской революции Григория Ивановича провозгласили Комиссаром Якутии и председателем местного Комитета гражданской безопасности. Фактически, Петровский неожиданно оказался правителем всего огромного региона, и распорядился этой властью довольно мудро, снискав популярность якутского населения. Но, все-таки, через некоторое время уехал из Сибири домой, на Слобожанщину и Донбасс.

Якутяне помнят своего первого комиссара — возле его памятника растут цветы, которые требуют в этом климате тщательного ухода. Переименование Днепропетровска вызвало у них непонимание и иронию. «Раз украинцы не помнят настоящих героев, мы позаботимся о них сами. Можем дать это название одному из районов нашего города — пусть будет Днепропетровск-на-Лене. Только без ваших олигархов», — шутливо говорил мне местный предприниматель. Исчезнувшая: в Киеве станцию метро «Петровка» назовут в честь реки, которой нет © Ukraina.ru

И действительно — в Якутске умеют хранить свое историческое наследие. В городе есть озеро имени Щорса, известное своими черными лебедями, завезенными из Австралии. Здесь стоит большой памятник Ленину, высятся монументы местным национал-коммунистам — Аммосову, Ойунскому и Барахову, которых репрессировали в тридцатые годы. А недавно в городе установили бюст Сталина — причем, он располагается совсем рядом с Музеем политической ссылки, где рассказывают о жертвах сталинского террора.

Сохраняется и мемориал участникам Гражданской войны, которая официально завершилась именно в далекой Якутии — в 1923 году. К слову, одной из ее последних жертв стал уроженец Украины Козин, которого зарубили топорами местные кулаки. Возле мемориала горит Вечный огонь, и это место пользуется у якутов значительной популярностью. В отличие от украинцев, они не забывают, что современная республика Саха создавалась и развивалась именно при большевиках. Что, вкупе с ностальгией, порождает немало симпатий к советскому периоду якутской истории.

Среди прочего, этот период ознаменовался массовым переселением украинцев, которые ехали на север как вольнонаемные работники, технические специалисты, врачи, учителя и ученые. На сегодня украинцы являются четвертой по численности общиной этого края — после якутов, русских и эвенков. В Якутске успешно действует украинское общественно-культурное землячество имени Тараса Шевченко «Криниця», которое проводит свои мероприятия при поддержке местных властей. А с началом боевых действий на Донбассе в этот край приехало много беженцев. Часть из них вернулась потом в более теплые регионы, но некоторые вросли корнями в вечную мерзлоту, и теперь живут в краю пятидесятиградусных морозов, мамонтовой кости, намывного золота и алмазов.

Впрочем, украинцы отправляются в республику Саха не только из-за войны. В день независимости Украины мы повстречали тридцатилетнего заробитчанина, который работает на таежной заправке возле селения с лавкрафтовским названием Мохсоголлох. Он приехал в Россию из Сумской области, работал в Орле, Воронеже, Подмосковье, а затем оказался на сезонной шабашке в Якутии. Шабашка закончилась, но украинец Александр так и остался на северных землях — потому, что здесь хорошая рыбалка, новые друзья — как рассказал нам сам этот человек. А главное, потому, что на далекой родине вообще не просматривается ни работы, ни сколько-нибудь реальных жизненных перспектив. Так что надежнее искать свое будущее где-то за тысячи километров, среди тайги.

Судьба таких людей совершенно не волнует украинских политиков, которые вряд ли отыскали бы Якутию на географической карте — несмотря на то, что она превышает размерами Аргентину и соперничает по величине с Индией. Киев вспоминает об этом регионе разве что в связи с намерениями отделить его от Москвы, обещая послать на север националистические «поезда дружбы».

«Наш, украинский, интерес на данный момент — объединенный Запад, настроенный против кремлевской орды. Вот через ту точку зрения следует рассматривать события в Испании. Вот если бы такое происходило в Якутии, я уже призвал бы к созданию интербригад на защиту молодой республики», — заявил в 2017 году тогдашний депутат Верховной рады от «Народного фронта» Андрей Левус, комментируя массовые демонстрации за отделение Каталонии. Правда, в самой Якутии об этом никто не узнал — и уже не узнают, потому что «Народный фронт» вместе с воинственным Левусом успешно канули в политическое небытие.

Между тем, украинским чиновникам стоило бы поучиться у якутов умению строить дороги и ремонтировать городские коммуникации. До конца года, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», в Якутске планируется построить и отремонтировать более 23,5 км автомобильных дорог, перекрестков и дорожных развязок — а также отремонтируют 14 объектов дорожной инфраструктуры в пригородных микрорайонах и селах. В городе повсюду обновляют асфальт, и то же самое происходит во многих других улусах республики.

«У нас ремонт по региональным автодорогам идет в установленном графике. Более того, мы даже перевыполняем те планы, которые у нас были, и именно поэтому нам дополнительно выделили 248 миллионов, которые пойдут на ремонт 25 км региональной автомобильной дороги «Анабар» в Мирнинском районе, где достаточно большой объем работы», — рассказал об этом в июле глава Якутии Айсен Николаев. Между тем, нужно понимать — таежные дороги проложены над слоем вечной мерзлоты, что делает дорожные работы гораздо более сложными, чем в краю благословенных украинских черноземов, где государство не в состоянии привести в порядок самые важные автотрассы В Киеве построят самый большой флагшток – вместо моста на Троещину © Corvax

Кроме того, Николаев заявил о продолжении подготовительных работ по строительству моста через Лену — широкую, полноводную, не зарегулированную плотинами реку, которая разливается каждую весну на огромные расстояния. И я не удивлюсь, если этот масштабный строительный проект завершат еще до того, как в Киеве наконец доведут до ума многострадальный Подольский мост. Потому что мэр Виталий Кличко занимался в последнее время строительством самого большого в мире украинского флагштока с самым большим украинским флагом.

И в этом важном деле европейская столица действительно превзошла далекий азиатский Якутск, где берегут памятники декоммунизированным украинским революционерам.