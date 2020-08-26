Встреча на высшем уровне в нормандском формате уже давно превратилась в персональную манию Владимира Зеленского, которая носит ярко выраженный паталогический характер

На этой неделе он доказал это в очередной раз по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом. Еще до приезда высокого гостя в Берлин украинский президент написал в своем «Твиттере» о том, что саммит четверки лидеров состоится в конце сентября. То же самое он повторил во время беседы с Маасом. Тот внимательно выслушал собеседника и ответил, что в эти сроки есть вероятность проведения встречи глав внешнеполитических ведомств. Но это станет возможным только после выполнения договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года в Париже.

Поразительно то, что Зеленский просто не услышал этих слов и продолжал говорить о саммите на высшем уровне. Более того, умудрился еще и назвать это позицией немецкой стороны. Германия совершенно однозначно увязывает перспективы проведения новых переговоров с реализацией пунктов коммюнике, подписанного в Париже. На совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой Маас перечислил все те пункты, которые должен выполнить Киев. Это перемирие, разведение сил и средств на трех новых участках и политические вопросы: внесение в законодательство «формулы Штанмайера», согласно которой особый статус Донбасса вступает в силу сразу после проведения выборов в ОРДЛО, обмен «всех на всех», закрепление закона об особом статусе в Конституции, сами выборы, передача российско-украинской границы под контроль Киева. Все в полном соответствии с Минскими соглашениями и парижским коммюнике. Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины в Донбассе и ситуацию в Белоруссии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

После отъезда Мааса из Киева последовала реакция Москвы. Спикер российского МИДа Мария Захарова сказала, что министр Сергей Лавров никуда не собирается, а Германия не так давно была уведомлена о том, что Россия придерживается очень простой формулы: Украина должна выполнить обязательства, взятые на себя в Париже. Далее события разворачивались еще более интересным образом. Во вторник российское агентство «Интерфакс» сообщило, что запланированная на 28 августа встреча советников президентов России Дмитрия Козака и Украины Андрея Ермака отменена из за того, что не согласованы итоговые документы. Судя по всему, украинская делегация отвергла предложение российской.

На самом деле процесс мирного урегулирования загнан Киевом в непреодолимый тупик из-за того, что в течение года Владимир Зеленский тянет кота за хвост, не желая продвигаться ни на миллиметр в сторону реализации политической части Минских соглашений. А недавно Верховная Рада приняла постановление, согласно которому местные выборы пройдут в конце октября на всей территории Украины, исключая территорию ОРДЛО. Дмитрий Козак расценил это как грубейшее нарушение «Минска» и потребовал отменить решение. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к парламенту с такой просьбой, однако надежд на то, что это будет сделано, немного. Точнее нет совсем.

Почему Зеленский так уперся в нормандскую встречу? К местным выборам ему жизненно необходимо привлечь на свою сторону избирателей на Юго-востоке, которые, согласно социологическим опросам, сильно охладели к президенту и голосовать за «Слугу народа» в большинстве своем не собираются. Саммит явился бы доказательством того, что миротворческая политика президента не пустой звук. Кроме того, согласие глав России, Франции и Германии пообщаться с Зеленским продемонстрировало бы, что политический вес главы украинского государства на внешнем контуре продолжает оставаться весьма значительным.

Перемирие длится уже месяц, кроме того, в ТКГ согласовали разведение сил и средств даже не на трех, а на четырех участках, поступает информация о готовящемся обмене. То есть неполитические пункты как бы выполняются, но дальше все упирается в полное нежелание Зеленского вступать в конфликт с радикалами, которые обвиняют его в «капитуляции перед Россией». Националисты и сторонники Петра Порошенко уже готовят осенний майдан. Опасаясь протестов, украинский президент крепко-накрепко связал себе руки и едва ли развяжет. По сути дела в течение первых же нескольких месяцев позиция Зеленского по Донбассу почти полностью «просела» под тяжестью угроз и обвинений из радикального лагеря. Зеленский предположил, когда кончится война в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Все, на что он решился, — это дать указание о заключении перемирия. Националистам и это кажется «предательством национальных интересов», но политические договоренности с республиками Донбасса вызвали бы у них бешеную ярость и желание отстранить нынешнее руководство Украины от власти. И, кстати, это намерение кажется вполне осуществимым, опыт прошлых майданов доказывает, что традиция государственных переворотов в стране устойчива и работает как часы. С трудом верится, что, зная об этом, Зеленский когда-нибудь решится ввязаться в противостояние со своими отмороженными оппонентами. А это значит, что минский процесс не подает признаков жизни, по крайней мере, его политическая часть.