На Лукашенко в последнее время собак не спускал только ленивый. Он дал для этого более чем достаточно оснований. Причем прилетало не только с Запада, откуда атаки были вполне ожидаемыми, не менее жесткая критика его действий и заявлений звучала и в России. Думаю, что многие сторонники белорусского правителя в эти дни отвернулись от своего кумира

Дикий и безобразный дрейф в направлении Киева был уже не попыткой балансировать на многовекторной политической карусели, Лукашенко открыто играл на Брюссель и Вашингтон в отчаянной надежде добиться их расположения и поддержки после подведения итогов выборов.

За 20 минувших лет глава белорусского государства, постоянно прибегавший к шантажу России, чтобы добиться финансово-экономических преференций, успел сделать такое количество шагов в разных направлениях, в том числе и демонстративно сближаясь с Западом, что назвать его другом России как-то совсем не получается. Он прежде всего друг самому себе. И дикая свистопляска, устроенная до выборов, — это последний, отчаянный бросок за властью, которую Александр Григорьевич не хочет отпускать ни при каких обстоятельствах. Как спасти Белоруссию от Майдана? О технологиях протестов и их перспективах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тем взвешеннее и продуманнее звучат слова в его защиту, пусть сказанные негромко и без сколько-нибудь горячих заверений в том, что союз России и Белоруссии — это родство, освященное веками. Я имею в виду поздравительную телеграмму, подписанную президентом России. Без всякой экзальтации Владимир Путин указал своему белорусскому коллеге путь, который единственный в состоянии уберечь его от бесславной участи Виктора Януковича. Только интеграция в рамках союзного государства, вхождение в Евразийский экономический союз и ОДКБ могут помочь Лукашенко усидеть на своем стуле. Если же он и дальше будет держаться проверенной тактики «шаг вперед, два назад», то рано или поздно его власть обрушится под натиском Майдана — не этого, так какого-нибудь из последующих.

Александр Григорьевич должен в нынешних обстоятельствах опереться на собственный народ, большая часть которого, если судить по отзывам экспертов и политиков (социологии белорусской доверия нет), выступает за вышеуказанную интеграцию. Только она способна легитимировать очередной президентский срок Лукашенко в глазах населения. Никакая другая политическая задача не решит этой проблемы.

Надо сказать, что даже не Брюссель с Вашингтоном являются главными акторами в борьбе за свержение Лукашенко. Намного активнее в игру вовлечена Варшава, использующая любые (можно сказать, главным образом запрещенные) приемы для того, чтобы отправить белорусского президента в политическое небытие. При этом он сам открыл полякам и западным НКО дверь в страну, а также выпестовал, чтобы уязвить Россию, политическую силу, ориентированную на евроинтеграцию Белоруссии. Это, несомненно, незначительная по количеству часть общества, но она крайне агрессивна и рекрутирует в свои ряды белорусов до 30 лет. В 2014 году украинскому Майдану, который никак не отражал общественных настроений и интересов, удалось навязать Украине свой выбор.

Сейчас этот же сценарий без малейших изменений реализуется в Белоруссии. Лукашенко не умен, но хитер и увертлив. По психотипу он так и продолжает оставаться председателем колхоза, которому грезится, что он может извлечь выгоду из сталкивания лбами России и Запада на белорусской теме. Если он сохранит приверженность этой опасной иллюзии, то беды не избежать. Мне, однако, кажется, что мужицкое чутье подскажет Александру Григорьевичу, что на сей раз он подошел к последней черте, за которой отчетливо маячит призрак Януковича. Все это уже было и известно, чем закончится. Наблюдая за событиями в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

В интервью телеканалу «Россия 24» председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий совершенно однозначно указал, что «Белоруссия есть наш стратегический партнер, таковым была, есть и останется всегда». Противоречия между двумя странами парламентарий назвал зачастую надуманными, хотя и указал на излишнюю эмоциональность Лукашенко как на причину. Что касается интеграции в рамках союзного государства, Слуцкий не сомневается, что она будет реализовываться на практике. Думаю, что глава думского комитета исходит из того, что никакого иного варианта у белорусского президента не осталось. Хотя напрямую этого и не говорит. В общем, жизнь загнала Александра Григорьевича в тупик, из которого он может вырулить единственным способом. Полагаю, что в ближайшие годы союзное государство из миража, в который его превратил белорусский президент, превратится в совершенно осязаемую реальность. И, кстати, отказавшись от части своих полномочий и власти, Лукашенко как бы перекладывает долю ответственности за происходящее у себя дома на Москву и тем самым резко снижает ударную силу майданного тарана.