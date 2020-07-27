В пятницу, 24 июля, выступая перед журналистами, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что система взаимодействия США и КНР рухнула, и что для защиты своих экономических интересов и своего населения США должны создать новый антикитайский альянс. При этом Помпео допустил возможность привлечения России к такому альянсу

В данном случае мы имеем дело с типичной для американской элиты эпохи заката глобальной гегемонии США переоценкой роли, значения и возможностей Америки. Неадекватная оценка обстановки всегда ведёт к принятию рискованных решений. Американские же руководители в последние годы настолько неадекватны, что погрузили свою страну в глубочайший кризис. Американское экспертное сообщество заговорило о надвигающейся национальной катастрофе. Последнее заявление Помпео — очередной широкий шаг к этой катастрофе.

Формально логика соблюдена. Ещё будучи кандидатом в президенты нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что он хотел бы поладить с Россией и указывал на необходимость перенесения американских усилий на китайское направление. Экономическое и военно-политическое сдерживание Китая должно было стать главной целью Вашингтона. Став президентом Трамп действительно активизировал китайское направление американской политики. Против Пекина была развязана санкционная война, в ходе которой США пытались решить проблему постоянно растущего дефицита внешней торговли с Китаем (в 2018 году составил свыше 400 млрд. долларов). Трамп также активизировал демонстративные действия флота США в Южно-Китайском море. Неудачная кампания запугивания Северной Кореи также была частью комплекса антикитайских мер. Китай пригрозил США ответными мерами из-за вторжения на территорию консульства в Хьюстоне © AP, Andy Wong, File

То, что для эффективного давления на Китай США необходимо было бы заручиться поддержкой России также абсолютно понятно. Пока Москва надёжно обеспечивает китайский тыл, Пекин будет себя чувствовать достаточно устойчивым, чтобы отбивать все атаки Вашингтона. Не удивительно, что американские политики хотели бы поставить Китай между двух огней.

Однако давайте взглянем на общую расстановку сил в мире в тот момент, когда Помпео делает своё заявление. США вводят новые и новые санкции против «Северного потока — 2». Санкции эти направлены непосредственно против европейских фирм. До недавних пор сверхлояльный, безропотно двигавшийся в фарватере американской политики, ЕС заявляет о необходимости защищаться и начинает прорабатывать вопрос о контрсанкциях. Лидеры Евросоюза один за другим констатируют, что США перестали быть гарантом безопасности ЕС, видят в Европе конкурента, что отношения Брюсселя и Вашингтона уже не смогут вернуться к прежнему уровню доверия.

Очевидно, что на евроатлантическом направлении своей политики США всё глубже увязают в конфронтации как с Россией, так и с Европой, что ЕС волею объективных политических процессов вынужден разворачиваться к сотрудничеству с Россией, которому сам Вашингтон (своими действиями) придаёт откровенно антиамериканский характер. США уже практически втянулись в конфронтацию с ЕС и Россией — они уже ведут на этом фронте экономическую и информационную войну и не могут её прекратить по мановению руки — слишком серьёзные интересы стоят на кону и слишком далеко зашла администрация Трампа в санкционном раже.

Пекин до сих пор пытался маневрировать, не втягиваясь в открытую конфронтацию с Америкой. Китайцы проводили политику мелких тактических уступок и временных компромиссов. Чем на более длительный срок откладывалась открытая конфронтация, тем больше слабели США и тем сильнее становился Китай.

Но заявление Помпео не оставляет иллюзий относительно возможности проведения прежней политики. Госсекретарь призывает к созданию военно-политического антикитайского союза в Азии. Можно ожидать, что уже в ближайшем будущем Вашингтон начнёт оказывать давление на Японию, Австралию, Южную Корею, Тайвань, Вьетнам и Филиппины с целью формализации такого союза. Не исключена попытка привлечь к нему Индию и Индонезию. «Нет худа без добра». Гринберг пояснил, к чему могут привести санкции США против «Северного потока – 2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt

Безусловно, клубок противоречий, разделяющий государства Юго-Восточной Азии не позволит сколотить такой союз легко и быстро. Скорее всего, большая часть потенциальных «союзников» США и вовсе постарается уклониться от такой «чести». Но ясно и то, что Китай не будет благостно бездействовать, наблюдая, как против него пытаются сколотить военный союз. Ответные действия Пекина, сколь бы осторожны они ни были, вызовут следующий виток напряжённости. Американцы используют любую активность Китая для подкрепления своей позиции и «подтверждения» «китайской агрессивности». Следовательно можно ожидать что экономической и военно-политическое противостояние США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет нарастать опережающими темпами.

По сути дела Вашингтон начинает войну на два фронта. Не только не добившись победы на российско-европейском направлении, но постепенно теряя позиции в Европе, Америка провоцирует новый острый политический конфликт с Китаем. Тем самым, американцы сами создают условия для формализации и укрепления потенциальной оси Брюссель (или Берлин)-Москва-Пекин. Общие интересы и наличие общего врага быстро приводит к пониманию необходимости координации действий.

Когда-то, на пике могущества США, американские политики отказались от политики компромиссов в пользу политики диктата. С тех прошло почти три десятилетия. Сил продолжать политику диктата у США больше нет. Но и их дипломатические кадры, несколько десятилетий работавшие просто трансляторами воли Белого дома (послов США не случайно сравнивали с наместниками в провинциях) выродились, утратили квалификацию и не могут в новых сложных условиях обеспечивать реализацию внешнеполитических планов Вашингтона. Корнилов рассказал, как Госдеп США вырыл яму своей собственной стране © AP, Eduardo Munoz Alvarez

Помпео не сделал ничего необычного с точки зрения американской дипломатии последних десятилетий. Он официально объявил американским вассалам, что США собираются открыть кампанию против Китая и для этого формируют блок. Чтобы «союзники» были заранее готовы, а в Пекине заранее начинали бояться.

Но в новых условиях заявление Помпео наносит сильнейший удар американским интересам. До сих пор Вашингтон мог хотя бы пытаться маневрировать между российско-европейским и китайским театрами военных действий. Концентрировать силы и средства на одном, за счёт временного снижения напряжённости на другом. Теоретически американцы могли попытаться обнадёжить европейцев, или временно умиротворить китайцев, или приостановить санкционную войну против российских энергетических проектов, добившись таким образом, занятия частью своих противников позиции нейтралитета, с тем, чтобы бить их по-очереди.

Но Помпео отрытым текстом оглашает планы Вашингтона «наступать на всех фронтах». Оппонентам США остаётся только теснее сплотиться и повысить уровень координации своих усилий. США своими руками открывают против себя второй фронт. Как известно, это — верный способ проиграть войну. К тому же у американцев, кроме двух внешних фронтов, есть ещё и активный внутренний. Как раз после выступления Помпео полиция объявила Сиэтл в состоянии мятежа. Первая ласточка. Прошлый раз мятежными были объявлены отделившиеся южные штаты, во время американской Гражданской войны 1861-1865 годов.