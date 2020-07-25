История танкера «Делфи» иллюстрирует полную несостоятельность украинской власти

24 июля в Одессе предприняли очередную попытку поднять затонувший танкер «Делфи», который более полугода украшает собой популярный городской пляж с похожим названием «Дельфин», что дает местным юмористам повод для многочисленных каламбуров.

Корабль потерпел крушение 21 ноября прошлого года. Сильный шторм сорвал плохо закрепленное судно с якоря, бросив его прямо на волнорез, после чего «Делфи» лег на бок и затонул. Экипаж успели спасти, однако из корабля начали выливаться нефтепродукты, несмотря на то что его владельцы из британской компании Mister Drak поначалу заявили, что на нем нет топлива, не желая выплачивать полагающиеся в таких случаях штрафы.

Больше того, накануне аварии танкер мог быть наполненным под завязку. По некоторым данным, он нелегально заправлял другие суда, чтобы экономить на выплате налогов и сборов. Об этом свидетельствует тот факт, что «Делфи» почти год простоял без особых целей в Одесском порту, не имея никакой приписки и не поднимая над собой флага. А это обычная практика для «черных заправщиков», которые активно работают сейчас в портах Украины, процветая за счет коррупции и откатов. Терпящий бедствие возле Одессы танкер «Делфи» мог незаконно перевозить нефть – СМИ © Госпогранслужба

Поднимать корабль никто не спешил. В Одессу пришла зима, которая сменилась затяжной коронавирусной эпопеей. И только в мае, когда ошалевшие от карантина люди потянулись на пляж, чтобы смыть кошмар добровольного заточения в четырех стенах, они сразу обратили внимание на маслянистые пятна в морской воде. Их источником служил затонувший танкер. А концентрация вылившихся из него нефтепродуктов превышала норму как минимум в шестнадцать раз, из-за чего пляж «Дельфин» пришлось закрыть для купания.

Согласно закону, опасное для окружающей среды судно должно утилизировать государство, а именно технические службы ближайшего морского порта. После чего стоимость аварийно-спасательных работ автоматически взыскивается с судовладельцев путем судебного иска. Работы по подъему «Делфи» оценивались на сумму около 24 миллионов гривен, однако ни центральные, ни местные власти долго не могли изыскать эти не столь критичные средства. Хотя разлив горючего ставил под угрозу весь курортный сезон в самом крупном приморском городе Украины, а Банковая без проблем находит такие суммы для финансирования патриотических фильмов и проведения показушных мероприятий.

Впрочем, место для показухи нашлось и в этой истории. Ситуацию вокруг танкера курировал Офис президента при поддержке самого генерального прокурора, а президент Владимир Зеленский лично приезжал на закрытый пляж, чтобы попозировать на фоне затонувшего корабля, угрожая всем суровыми карами и требуя немедленно поднять скандальное судно. Хотя на самом деле власти до последнего старались переложить спасательную операцию на плечи иностранных судовладельцев, которым она была явно не по зубам.

Поднимать «Делфи» начали только 18 июля — через восемь месяцев после аварии, благодаря вмешательству известного одесского бизнесмена. И тут выяснилось, что технические службы Одесского порта элементарно не способны справиться с этой задачей. Хотя она явно не относится к числу неразрешимых инженерных проблем двадцать первого века. Танкер лежал на мели, из-за чего к нему нельзя подвести обычный плавучий кран, а более продвинутой техники для подъема в стране попросту нет, потому что значительную часть спасательных кораблей давно распилили на лом вместе с основной частью Черноморского пароходства, за копейки распроданного приватизировавшими его жуликами.

Все это привело к полному конфузу — при попытке приподнять затонувший «Делфи» оборвался поддерживающий его трос, что заставило спасателей остановить аварийную операцию. Две следующие попытки тоже завершились позорным провалом. А 24 июля, когда работники порта опять взялись за злополучное судно, на нем произошел очередной разлив топлива, в результате чего на поверхности моря образовалось пятно площадью порядка 7,5 тысячи квадратных метров. Этот разлив пытались предотвратить, оградив акваторию пляжа с помощью специальных боновых заграждений. Но неправильно установленные боны ушли под воду, пропустив верхний слой воды с образовавшейся на нем нефтяной пленкой.

Что будет дальше? Спасатели намерены предпринять очередную, уже четвертую или пятую, попытку сдвинуть с места отдыхающий на отмели танкер, который продолжает выбрасывать в морскую воду нефтепродукты. В случае неудачи они намерены посвятить этому все выходные, понимая, что затягивать ситуацию просто нельзя. А местные жители подшучивают над этим с обычной для них иронией — «можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как Зеленский решает проблему с «Делфи». Если же разлив топлива не прекратится, Киеву придется прибегать к каким-то чрезвычайным мерам, на что уже намекают высокопоставленные чиновники. После аварии «Делфи» уровень нефтепродуктов в Одесском заливе превысил норму в 53 раза - экологи © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Министр инфраструктуры Криклий рассказал о намерении объявить злосчастный танкер техногенной катастрофой. Ржавая лохань водоизмещением всего 1600 тонн для этого разгромленного государства уже является катастрофой. Еще созовите международную операцию ликвидаторов, саркофаг постройте, как над Чернобылем, за 10-15 лет и миллиарды долларов», — пишет об этом известный одесский активист Вячеслав Азаров.

Конечно, все это не столько про танкер, сколько про саму Украину, где регулярно падают мосты, приходят в негодность трассы, а кипяток из прорванных труб гейзерами вздымается прямо в центре столицы, легко переворачивая автомобили. Деградировавшие государственные структуры не справляются даже с тем, чтобы поддерживать работоспособность коммуникаций, построенных в далекие тоталитарные времена, когда в Украине успешно строили комические корабли, гигантские самолеты и авианосцы, а проблемы небольших аварийных судов буднично решались в самые кратчайшие сроки. Порядка нет даже в одесском зоопарке, откуда как раз сегодня сбежали два гамадрила и их вожак Жорик.

История судна «Делфи» иллюстрирует полную несостоятельность украинской власти и самой паразитической системы, которая кое-как существует на руинах давно рухнувшего «совка». Все видят — страна потерпела крушение, терпит бедствие, отравляя существование попавших в эту катастрофу людей.

И пока не ясно, каким способом ее можно будет поднять со дна.