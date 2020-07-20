В 1971 году де-факто прекратила своё существование Бреттон-Вудская валютная система, основанная на золотом стандарте (цена золота была фиксирована - 35 долларов США за тройскую унцию, и были установлены твёрдые обменные курсы национальных валют по отношению к доллару США)

15 августа 1971 года президент Никсон приостановил свободную конвертацию доллара в золото. Больше она не возобновилась. 17 декабря того же года произошла первая, а 13 февраля 1973 года — вторая девальвация доллара по отношению к золоту. На этом эпоху Бреттон-Вуда можно считать завершённой. Уже в марте 1973 года для разработки новой мировой валютной системы собралась Ямайская конференция. В 1976 году Ямайская валютная система, основанная на «плавающих» (свободных) курсах валют по отношению друг к другу, была официально запущена (реорганизация завершена к 1978 году).

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Тем не менее, доллар США действительно стал главной валютой международных расчётов и государственных резервов, а Вашингтон в реальности получил возможность свободной (не связанной ни с какими внешними показателями) эмиссии долларов, которая тогда казалась безграничной (многие и сейчас продолжают верить, что США способны безнаказанно «напечатать» столько долларов, сколько хотят).

Однако возможности эмиссии любой валюты ограничены объёмом товаров и торговым оборотом на обслуживаемом ею рынке. Статус мирового гегемона, подкреплённый контролем над мировым рынком энергоносителей (кровью экономики), а также глобального экономического локомотива до определённого момента действительно давал США возможность эмитировать почти неограниченное количество долларов. Вначале их большая часть уходила на обеспечение потребностей растущего глобального рынка, а также в государственные резервы. Затем начался обвальный рост государственного долга США.

Последнее казалось нестрашным, пока лишние доллары «утилизировались» в государственных резервах Японии, Китая, России и других стран, а Вашингтон был способен регулярно обслуживать свой государственный долг. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. США потеряли статус вначале «мировой мастерской» (за счёт выноса национальной промышленности за рубеж), а затем и статус глобального гегемона (в лице тех же Китая и России выросли конкуренты, справиться с которыми США не смогли).

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В конечном итоге рост потребности американской экономики в новых долларах стал экспоненциальным. Неизбежность краха этой пирамиды стала очевидной.

Сложились вместе три фактора: деиндустриализация США, утрата статуса мирового гегемона, а также неизбежный крах пирамиды американского государственного долга в обозримом будущем. Эта тройка поставила мир перед двумя проблемами:

• «мягкое» приземление США — растягивание процесса катастрофы во времени, с тем, чтобы мировая экономическая система успела адаптироваться к новой ситуации и не рухнула вместе с бывшим гегемоном;

• создание новой международной валютной системы, основанной на чём-то более стабильном, чем вышедший в тираж доллар.

С первым мир пока справляется относительно успешно. Относительно, потому, что неадекватные американские элиты готовы в любой момент «сорвать стоп-кран» и постоянно подталкивают планету к глобальной конфронтации, пытаясь в очередной раз решить свои проблемы, наблюдая за чужой войной и наживаясь на ней, чтобы построить новый американский мир, в последний момент поддержав изнурённого победителя.

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Очень быстро власти страны — эмитента новой глобальной валюты — поймут, что могут использовать относительно бесконтрольную эмиссию для укрепления своих внутри- и внешнеполитических позиций. Поначалу будет неплохо получатся (как у американцев при Рейгане). Затем, причём значительно быстрее, чем это случилось с Америкой, нового эмитента глобальной валюты настигнут те же последствия. Новый кризис наступит быстрее, чем текущий, и будет более разрушителен по своим последствиям.

Если эмитент глобальной валюты не успеет выделиться из нескольких региональных, то последствия будут ещё хуже, поскольку в попытке выиграть финансово-экономическую конкуренцию региональные лидеры вполне могут перейти к военным аргументам.

Есть, однако, обнадёживающие показатели. Россия, Китай, Индия и даже некоторые страны бывшего «цивилизованного мира» быстро накапливают золотые запасы, избавляясь от американских «трежерис» (долговых обязательств). Это, конечно, можно объяснить тем, что золото быстро дорожает, на фоне падения доходности американских ценных бумаг, но есть один момент. Например, Центробанк России заявил, что уже «переложился» в другие валюты, почти обнулив долларовую составляющую валютных резервов, продолжает ориентироваться на увеличение в своих запасах доли именно золота, а не фунтов, евро, йен или швейцарских франков.

Запас золота в российских резервах колебался (то незначительно увеличиваясь, то уменьшаясь) от 267 тонн в 1993 году до почти 387 тонн в 2006 году. Лишь с этого момента начался его устойчивый рост, и на середину июля 2020 года он составляет 2300 тонн — самый большой за всю историю России (включая Российскую империю и СССР).

Можно предположить, что новая валютная система, переговоры о создании которой идут начиная с Антикризисного саммита G-20 в Вашингтоне 14-15 ноября 2008 года, будет основана на своего рода новом золотом стандарте.

Понятно, что никто не будет оплачивать все товарные поставки золотом — возить туда-сюда тонны драгоценного металла себе дороже. Очевидно, что страны — владельцы значительных золотых запасов могут установить твёрдое золотое содержание своих валют. Тогда вам всё равно, что вы получите за свой товар от покупатели (рубли, или юани, или евро) — фактически это будет «золотой сертификат» — право получения некоего объёма золота.

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Есть, конечно, риск, что кто-то захочет разово выиграть от моментальной девальвации своей валюты по отношению к золоту, но после такой аферы она вылетит из корзины мировых валют, и стране-аферисту самой придётся покупать чужие валюты для своих расчётов.

Кто-то скажет, что иметь неконвертируемую в золото валюту будет выгоднее, так как вы сможете играть в понижение-повышение её курса. Но это не совсем так, поскольку вы можете сколько угодно девальвировать или ревальвировать свою валюту по отношению к тому же рублю, но по отношению к его золотому содержанию вы останетесь в исходном положении, просто за каждую унцию надо будет заплатить большее или меньшее количество ваших национальных фантиков.

В эпоху металлических денег отдельные государства пытались уменьшать содержание драгоценных металлов в своей монете («порча монеты»). Это приводило лишь к финансовому кризису, поскольку даже на внутреннем рынке народ начинал отдавать предпочтение полновесной иностранной монете. Игры с курсом при наличии реального «всеобщего эквивалента» значительно более опасны, чем в условиях «плавающих курсов».

Есть риск вымывания золота из резервов, по принципу «предъявления к оплате рублей» (как это сделал в своё время де Голль с долларами США). Но действия де Голля были обусловлены тем, что уже в то время (а тогда ещё работала Бреттон-Вудская система, основанная на золотом стандарте) американцы пытались проводить махинации с выбросом на рынок большего количества долларов, чем могли обеспечить своим золотым запасом. Кроме того, уже тогда внешняя торговля США была убыточной.

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С учётом же того, что большая часть государств не способна создать самодостаточную экономику и нуждается во внешней торговле, у России есть все основания надеяться, что в рамках подобной системы она будет становиться всё богаче и богаче. Если, конечно, не идти по пути США и не попытаться создать уже сегодня «из воздуха» те деньги, которые ты, может быть, заработаешь послезавтра или через год. Мелкие махинации всегда постепенно превращаются в крупные, а после утраты доверия любая система рушится.

Абсолютной защиты от дурака не существует. Но надо надеяться, что политики действующего и ближайшего поколений, наученные горьким опытом краткой американской гегемонии, учтут ошибки Вашингтона и постараются их не повторять. А потом будет уже ХХII век, другие люди и другая жизнь.