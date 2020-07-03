Мне неоднократно приходилось читать (да и самому писать), что объединяющая мэров и иных представителей местного самоуправления партия могла бы серьезно потеснить политиканов на киевском Олимпе и создать реальную альтернативу нынешнему гибельному движению украинского государства. Однако, судя по всему, очередная возможность будет упущена

Некая партия мэров под названием «Пропозиция» создана, но в неё не вошли городские головы наиболее значимых мегаполисов — Киева, Харькова, Одессы, Львова. Главный «тяжеловес» в новой политической силе, мэр Днепра-не-реки Борис Филатов — отнюдь не лучшая фигура для объединения избирателей как Юго-Востока, так и Западной Украины. Филатов имеет огромный антирейтинг, а против него собирается баллотироваться известный своей антифашистской позицией представитель правящей партии Максим Бужанский, имеющий шансы изрядно подпортить кампанию действующему мэру. Шесть лет эмиграции, или Жить в провинции у моря © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Мэр Киева Кличко пойдёт на выборы вместе со своим «Ударом», львовский городской голова Садовый остаётся верным «Самопомощи», мэр Харькова Кернес и мэр Одессы Труханов, возможно, тряхнут своим старым проектом «Доверяй делам», хотя спокойно обойдутся и локальными предвыборными блоками. В частности, в Харькове ситуация складывается таким образом, что Геннадий Кернес может победить своих противников убедительным нокаутом, взяв 60-70% голосов проголосовавших харьковчан, и все украинские партии ему не нужны.

Разумеется, в городе обитают и последователи Порошенко, и зверята из неонацистских группировок, и даже сторонники львовской «Самопомощи». На прошлых местных выборах они в совокупности набрали порядка 25% голосов — это и есть максимальный уровень поддержки местного Майдана. Однако с тех пор в харьковском уравнении появилась новая составляющая в виде партии «Слуга народа», которая на парламентских выборах нанесла сокрушительное поражение поддержанным Кернесом кандидатам в Раду — депутатам опытным, влиятельным, на их же «прикормленных» округах.

Удержался только представляющий ОПЗЖ Александр Фельдман, который ныне пребывает с Харьковским городским головой в состоянии клинча и поговаривает, что сам намерен баллотироваться. Кроме того, городскую организацию ОПЗЖ возглавил Андрей Лесик, у которого с Геннадием Кернесом также был затяжной конфликт. Гипотетический кандидат от «Слуги народа» тоже может потянуть на себя часть электората Геннадия Адольфовича, поскольку Харьковский регион дал Зеленскому на президентских выборах одни из самых высоких цифр по Украине (более 86%). Триумф «зелёных» на парламентских выборах в Харькове тоже очевиден, следовательно, многочисленные сторонники у них остаются — так что ситуация для харьковского мэра не безоблачная. От излишней самонадеянности, надо полагать, его удерживает унизительный опыт разгрома на парламентских выборах. Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

К сильным и независящим от внешних обстоятельств сторон Геннадия Кернеса относится его реальная популярность у харьковчан, обусловленная действительно значительными достижениями города, который на фоне всеобщей разрухи является, пожалуй, наиболее комфортным мегаполисом Украины (что не раз было отмечено наградами Совета Европы и многими рейтингами). Во-вторых, большинство горожан устраивает антинационалистическая риторика Кернеса и его личная позиция по майданным, мягко выражаясь, «перегибам на местах» — например, третированию памяти маршала Жукова. Любые соцопросы стабильно показывают, что Харьков остаётся городом не только русскоязычным и в целом толерантным по отношению к северному соседу, что руководитель местного самоуправления, безусловно, учитывает. И наконец, гроза «шестёрок Байдена» — адвокат Руди Джулиани — является личным знакомцем Кернеса, и хозяин Первой столицы у нынешних хозяев Белого дома пока неудовольствия не вызывает.

Кроме того, Кернесу удалось разрешить многолетний конфликт с богатейшим человеком города — олигархом Александром Ярославским. Сейчас они реализуют целый ряд важных для города проектов, в частности, технопарк «Экополис» на территории ХТЗ с созданием большего количества рабочих мест в передовых отраслях экономики. Это сильная политическая связка, поскольку Ярославского многие харьковчане искренне уважают за важные для города проекты, например, реконструкцию харьковского аэропорта. Для прочих киевских партийно-олигархических проектов — в преддверии раздела сельхозземель Украины — куда интересней Харьковская область, а не сам Харьков.

Похоже, в партнёрство с действующим мэром вступила и политическая «Партия Шария»: так, в первую десятку парламентского списка ППШ в прошлом году входил Роман Катеринчик, долгое время работавший над креативными проектами харьковского мэра. Несмотря на участившиеся уличные нападения, шариевцы на территории Первой столицы чувствуют себя уверенней, чем во многих других городах Украины, да и сам Анатолий Шарий уже пару раз публично отдал должное достижениям харьковского мэра. Следовательно, разочарованные в достижениях «Слуги народа» харьковчане (а таковых к осени станет только больше) могут найти в «Партии Шария» вполне удовлетворительный заменитель «зелёным человечкам». Война улицы как политтехнология. Неонацисты Украины идут во власть © nationalcorps.org

Остаётся вопрос о весьма популярной среди харьковчан ОПЗЖ и как отговорить её от соблазна растаскивать электорат градоначальника. Но и это не критично: один из руководителей ОПЗЖ Вадим Рабинович — харьковчанин, Кернеса знает с давних пор, да и с главным тяжеловесом местной ОПЗЖ Александром Фельдманом Геннадий Адольфович ссорился и мирился уже не один раз.

Желательно, чтобы все вменяемые стороны внутрихарьковского политического процесса понимали, что если их передушат по одиночке, то проиграет не только город, но, в конце концов, и они лично.