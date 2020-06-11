Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что от президента Белоруссии Александра Лукашенко пока не получено подтверждение его прибытия в Москву на Парад Победы, а вот его украинского коллегу Зеленского на парад и вовсе не приглашали

Перенос парада, связанный с пандемией коронавируса, позволил Кремлю сделать красивый дипломатический ход. Даже два.

Понятно было, что приглашай Зеленского на парад в Москву, не приглашай, он всё равно не приедет. Может, и хотел бы, но собственные националисты не пустят. Причём далеко не самые радикальные. Даже самые умеренные будут против. Ведь, с их точки зрения, президент Украины будет статистом на празднике у Путина. Для них-то самих Победа — не праздник, а повод поскорбеть об украинцах, погибших «на чужой войне». Поэтому, с их точки зрения, президент Украины в Москве не может быть равноправным участником общих торжеств. По мнению украинских патриотов, их президент в Москве будет подобен униженному Верцингеториксу, уныло бредущему за триумфальной колесницей Цезаря. Праздник со слезами на глазах. Политическая подоплека Парада Победы в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Песков дополнительно пояснил, что приглашение не направлялось потому, что «Украина не является де-факто и во многом де-юре членом СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы».

Я не случайно привёл цитату полностью. Песков в данном случае выступал в своём официальном статусе, то есть его заявление можно считать изложением мнения президента или пока не подтверждённой официальной позицией. Такой ход в политике часто используется в виде последнего предупреждения. С одной стороны, всегда можно сказать, что пресс-секретарь высказал своё частное мнение. С другой — все прекрасно понимают, что известный своей аккуратностью в формулировках Песков несогласованные заявления такого рода никогда делать не станет.

В данном случае в отношении Украины впервые на высоком официальном уровне в России прозвучало утверждение, что она «де-факто и во многом де-юре» не является членом СНГ. До сих пор художества Киева вокруг СНГ, начавшиеся ещё при Кучме, в Москве предпочитали не замечать. Отсутствие заинтересованности «разделить радость от праздника Победы» идёт в одном ряду с нежеланием продолжать работу в структурах СНГ, как обоснование в отказе приглашать Зеленского в Москву.

Фактически Киеву дают понять, что Россия не собирается обхаживать Украину и уговаривать её не покидать СНГ. Москва шлёт сигнал, что готова окончательно вычеркнуть Украину из своих перспективных проектов, ибо прекрасно обходится и без неё. Хотите приглашения на парад — пошлите сигнал, что вам это надо (попросите вас пригласить), а мы подумаем и посмотрим на ваше поведение (в том числе в отношении СНГ). Вечное сватовство. Чем Лукашенко будет брать избирателей на выборах президента в 2020 году © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Это идёт вразрез с привычной уверенностью киевских политиков, что они всем нужны и надо только не продешевить, когда Запад и Россия сцепятся в борьбе за Украину. На этой уверенности выстраивалась вся украинская политика последних десятилетий. А тут выясняется, что Украина, которая уже не очень нужна Западу, не нужна и России. Объективную реальность, конечно, можно игнорировать, но ведь Киев собирался жить за счёт своей якобы нужности всем. И что теперь? На Западе не принимают, в Москву не зовут, так что нет возможности даже гордо отказаться. Со всех сторон предлагают вначале попросить, да ещё и «домашние задания» задают: говорят, что пока не выполните, можете даже не рассчитывать на встречу.

После уничтожения собственной экономики и финансов международная активность была последним аргументом, доказывавшим регионам нужность центральной власти. Если выяснится, что и эта карта бита, возникнет резонный вопрос: а зачем нужна в Киеве центральная власть, если она не способна решить ни одну проблему ни внутри страны, ни за рубежом?

Так что это вроде бы проходное заявление, сделанное «всего лишь» пресс-секретарём президента, должно было бы заставить украинских политиков очень серьёзно задуматься о своём будущем (если бы они умели думать).

Но и Лукашенко поймали на противоходе. И песковская мягкость — на днях ждём от Александра Григорьевича подтверждение, это технический вопрос — не должна вводить в заблуждение.

Лукашенко в последние месяцы много и несправедливо ругал Россию. То ему газ и нефть неправильно продавали, то на суверенитет Белоруссии посягали, то и вовсе некие «российские олигархи» якобы пытаются то ли выиграть у Лукашенко выборы (выставив против него своего кандидата), то ли майдан организовать. При этом, если разобрать претензии по сути, они сводятся к тому, что Россия заняла выжидательную позицию и не поддерживает на белорусских выборах Лукашенко так, как он ожидал. Кремль не вливает в Белоруссию новые миллиарды долларов, чтобы Лукашенко мог под выборы в очередной раз продемонстрировать «эффективность» «белорусской модели», а российская пресса не поёт ему дифирамбы, справедливо указывая на отказ белорусского президента от идеи полномасштабной интеграции России и Белоруссии. 75 лет Победе. Как прошёл праздник на Украине, в России и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Россия не поддерживает оппонентов Лукашенко. Она просто не поддерживает и Лукашенко тоже. Никакого вмешательства в суверенный выбор белорусского народа. Пусть победит достойнейший и, главное, за свой счёт. Поддержку России тоже надо заслужить.

Но это касается Лукашенко лично. Белоруссия же пока, в отличие от Украины, полноценный член СНГ и многих других интеграционных объединений с участием России, вполне дружественное государство и близкий союзник. Поэтому Лукашенко на Парад Победы приглашают.

И тут у него возникает коллизия похуже, чем у Зеленского. Украинского президента просто проигнорировали, и ему теперь остаётся только делать вид, что не очень-то и хотелось. А вот его белорусскому коллеге необходимо принять ответственное решение — ехать или не ехать.

9 Мая Лукашенко в Минске проводил свой Парад Победы, а подконтрольная ему пресса и прикупленные блогеры кричали на каждом углу, что батька остался последним оплотом героического советского прошлого, а также он — последний герой, не спрятавшийся от коронавируса, а оставшийся со своим народом. Это должно было активизировать поддержку Лукашенко на выборах. «В образе защитника от России». Эксперты о Лукашенко и выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Если он теперь отправится в Москву, то на фоне грандиозности российского парада, где Путин будет центральной фигурой, Лукашенко потеряется, а белорусский парад будет выдавлен из памяти значительной части избирателей. После всего сказанного Лукашенко в адрес России люди решат, что в Москву он поехал «на поклон», что подорвёт имидж «последнего героя». Если откажется, то пророссийская часть избирателей (а они составляют в Белоруссии большинство) не поймёт своего лидера, и часть голосов он может потерять.

Главное же — Лукашенко не может использовать своё традиционное объяснение, которым он неоднократно мотивировал свой отказ ехать в Москву в День Победы. Он говорил, что в этот праздник должен быть со своим народом. И это объяснение было логичным, его принимали. Но 9 Мая он со своим народом был и даже парад провёл. А в Москву надо прибыть к 24 июня. Как теперь быть?

А то ведь откажешься — в следующий раз, как Зеленского, могут и не пригласить. Тем не менее, думаю, мы можем разделить уверенность Пескова в том, что вопрос технический. Вот только решение его неоднозначно. Отказ от поездки в Москву в данной ситуации будет являться откровенно недружественнной демонстрацией. Именно так он будет воспринят не только Кремлём, но и российским обществом в целом. Издержки такого решения будут слишком велики для президента Белоруссии.

Надо учитывать характер Александра Григорьевича. Для него сейчас прибытие на российский парад является синонимом капитуляции (личной капитуляции). Так что он может и взбрыкнуть. Тем более что своими заявлениями последнего года отношения с Кремлём он испортил знатно, и терять ему особенно нечего.