«Странники» – постоянная тема произведений братьев Стругацких. Это некая глобальная сверхцивилизация, которая пополняется не за счёт пошлого размножения, а за счёт отбора по каким-то одним им известным характеристикам представителей других цивилизаций. Делается это самыми разными методами

Наиболее очевидный вариант — в «Обитаемом острове». Там странники случайно (или намеренно — кто их разберёт) оставили технические средства отбора — излучатели:

«Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. (…)

Опасность для Отцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей были невосприимчивы к внушению. Их называли выродками. (…) Выродков было сравнительно мало, что-то около одного процента, но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве сомнамбул. Только они сохраняли способность трезво оценивать обстановку, воспринимать мир, как он есть, воздействовать на мир, изменять его, управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую Неизвестными Отцами. Все Неизвестные Отцы были выродками, но далеко не все выродки были Неизвестными Отцами».

На Земле («Волны гасят ветер») странники действовали иначе. Там была задействована система локальных психологических тестов. Вот, например, в дачном посёлке появляются странные существа — что-то большое, мешкообразное. Люди разбегается в панике, но не все. Мальчик считает, что существа хотели играть. Старушка — что они просили помощи. Бывалый космолётчик никакой угрозы не заметил.

В общем, Стругацкие имели в виду интеллигенцию. По их мнению, это не просто люди интеллектуального труда, а люди, имеющие особые интеллектуальные и морально-нравственные качества, которые выделяют их среди других людей. Для отличия земному варианту даже слово специальное придумано — «людены». Типа не совсем люди, а высшие люди.

Сейчас мы эту категорию хорошо знаем. Это работники разного рода грантовых организаций, несущих свет свободы тем, у кого не развита «способность к критическому анализу действительности». Правда, у них со способностью к критическому анализу действительности тоже плохо, но они действительно невосприимчивы к государственной пропаганде — у них уже вживлён идеологический стержень. Они уже превратились «в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности».

Впрочем, мы отвлеклись. Давайте вернёмся к нашей актуальной, нефантастической реальности.

Просто вспомним события последнего десятилетия.

2014 год — Майдан на Украине. Под влиянием пропаганды общество разделилось на несколько групп, но, по большому счёту, на большинство, которое приняло переворот, и меньшинство, которое переворот не приняло.

Довольно много было попыток выяснить, по какому признаку объединилась последняя группа. Политические взгляды у них разные (известны даже коммунисты и российские монархисты, оказавшиеся на стороне Майдана, и галицкие националисты, Майдан не принявшие). Социальный статус, уровень образование и т.п. — тоже разные.

Многие тешат себя иллюзией относительно того, что у меньшинства развито критическое мышление и способность анализировать информацию. Ничего подобного. Среди противника Майдана ничуть не меньше неумных людей, чем с другой стороны.

2020 год — эпидемия коронавируса. Общество опять же делится на большинство, которое видит груды трупов на улицах, и меньшинство, которое помнит, что за «свиной грипп» никто не извинился. Естественно, структура этих двух групп сложная, но в первом приближении всё именно так.

Любопытно наблюдать за людьми, которые осудили Майдан, но искренне поверили в эпидемию, от которой умирают буквально все. И за людьми, которые Майдан поддержали, но вежливо интересуются, почему официальная статистика оперирует какими-то непонятными цифрами, но забыла о существовании эпидемического барьера.

2020 год — убийство негра в Миннеаполисе. Опять же общество делится на большинство, гневно осуждающее расизм в США, и меньшинство, вежливо интересующееся, помнит ли кто-то из гневно осуждающих имя негра, убитого в Фергюсоне шесть лет назад.

И опять же никакой логики тут нет. Человек мог не поддержать Майдан и не поверить в коронавирус, но радоваться борьбе афроамериканцев за свободу Анджеле Дэвис.

Разумеется, я тут утрирую.

В США есть расизм, и попытки его побороть при помощи «позитивной дискриминации» и тому подобных механизмов дают эффект скорее обратный.

Коронавирус есть, и от него умирают. Другое дело, что прогнозы эпидемиологов промахнулись на порядок. А предложенные меры оказались избыточными и неэффективными.

И да, цену Януковичу и его банде мы тоже знаем — они ну никак не белые и не пушистые. Но Майдан оказался хуже (что осознают даже его участники, но признавать это не спешат).

Но, так или иначе, трудно избавиться от ощущения, что где-то в бункере сидят на хвостах рептилоиды, вбрасывают откровенно тухлые темы (ну уж жертву полицейского произвола в США можно было приличную подобрать — хотя бы не рецидивиста и не наркомана) и следят за тем, как делится общество.

Что они там отслеживают — Бог весть. То ли действительно то меньшинство (большинство?), которое можно сделать рептилоидами. То ли тему, которая объединит всех людей, но не затронет рептилоидов. То ли как-то ещё.

Скажете — фантастика? Да, фантастика. Или нет — обычные реалии психологической войны…

P.S.: Совершенно не фантастическая версия: современное западное общество поделено на множество мелких групп, которые друг с другом враждуют и уже поэтому не могут поставить вопрос об ответственности правящей элиты.

Чем тема убийства негра хуже темы, например, глобального потепления? Главное — разделись общество по множеству признаков, по большому счёту ерундовых (ликвидация полиции в Миннеаполисе никак не решит проблемы фактического неравенства белого и цветного населения в США), но значимых для каждого конкретного человека.