Спикер Верховной Рады в интервью «Главкому» сделал сенсационное, вступающее в противоречие с проводимым правящей командой политическим курсом, заявление

По мнению Дмитрия Разумкова, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», известный в силу своих репрессивных по отношению к русскому языку норм как закон о тотальной украинизации, необходимо менять. Как именно, председатель парламента не указал, но из контекста сказанного в принципе можно понять, о каких изменениях идет речь. Денег на мову нет: правительство уволило языкового омбудсмена © скриншот "Николаевские Известия" | скриншот "Николаевские Известия" | Перейти в фотобанк

«Думаю, да (закон о языке нужно менять). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать — объединит это украинское общество или нет», — в этих словах Разумкова явно содержится отсылка к гарантированным протестам праворадикалов, для которых закон о языке является одним из краеугольных камней идеологии нынешней Украины. По сути дела, спикер аккуратно советует президенту Владимиру Зеленскому и членам его команды не пасовать, как обычно, перед националистами, а проявить твердость духа и исполнить, наконец, одно из главных предвыборных обещаний. А именно так было воспринято заявление кандидата на должность руководителя страны о том, что русский язык нуждается в защите.

Объединить украинское общество может только признание равноправия двух его частей: украиноязычной и русскоязычной. Несложно догадаться, что именно это Разумков и имеет в виду. Судьба законопроекта зависит, конечно, от того, как проголосует депутатский корпус, но позиция президента по этому вопросу будет решающей. Во-первых, у него есть ресурс для того, чтобы соответствующим образом подготовить к голосованию свою фракцию, во-вторых, именно он, если закон будет одобрен, должен будет поставить свою подпись под документом для того, чтобы он вступил в силу. О русских, нерусских и Святой Софии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Разумков, кстати, прогнозирует, что, несмотря на то, что среди депутатов фракции «Слуга народа» есть и противники коррекции языкового закона, большинство ее членов проголосуют за закон, который, по всей вероятности, снимет большинство ограничений на использование русского. Вот как председатель парламента оценивает состав СН и перспективы рассмотрения законопроекта, который, кстати, уже внесен в Раду: «От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же».

Надо полагать, что регистрация документа в парламенте была бы в принципе невозможна, если бы ее внесение заблокировал Зеленский. Поэтому можно предположить, что президент, по меньшей мере, не сопротивлялся законотворческой инициативе, а возможно, и поддержал ее. Это абсолютно неожиданный поворот в политической линии, которую правящая команда без каких-либо изменений унаследовала от предыдущей власти. Приключения Порошенко и никакого русского языка. Зеленский подвёл итоги года президентства © скриншот видео Украина • РУ

На самом деле, стремительно теряющий электоральную поддержку украинский правитель очень озабочен судьбой своего рейтинга. Есть две ключевые проблемы, решения которых ожидает его избиратель. Первая — установление мира. Но Минские соглашения, пожалуй, самый болезненный для националистов вопрос. Никакие компромиссы тут для них не возможны. И попытки достичь в этой области прогресса могут мобилизовать все националистическое крыло, дав ему мотивацию для протестов с применением силы. Кажется, для этой темы время еще не пришло.

Второе — это язык. Здесь тоже радикалы не пойдут ни на какое соглашение с властями, но они и так в принципе на это не способны. Казалось бы, Зеленский пошел им навстречу, не только продлив существующие санкции по отношению к российским интернет-ресурсам, но и введя ряд новых против российских же образовательных и культурных учреждений.

Но никакие примирительные жесты не помогают добиться Зеленскому похвалы от националистов. Напротив, в выходные они провели акцию протеста, обрушив на главу государства поток хамских и низкопробных оскорблений. Возможно, этим его терпение было исчерпано. Кроме того, власть могла убедиться в том, насколько малочисленной оказалась группа протестующих. И решила, что пора уже перестать воспринимать несколько сотен человек как серьезную политическую силу, с которой следует считаться. Рейтинг валится, и с этим надо срочно что-то делать. Можно попробовать прощупать языковой вопрос, чтобы посмотреть, как далеко готова будет зайти оппозиция в попытках воспрепятствовать принятию нового закона о языке. В любом случае, заявление Разумкова ломает представление о политической ситуации на Украине.