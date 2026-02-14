https://ukraina.ru/20260214/napravleniya-svo-v-zerkale-ukrainskikh-informresursov-borba-za-vyzhivanie-a-ne-za-prodvizhenie-1075622999.html

Направления СВО в зеркале украинских информресурсов: борьба за выживание, а не за продвижение

Украинские военные и военкоры всё чаще сами описывают ситуацию на фронте как затяжную борьбу за выживание обороны, а не за продвижение. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075306853_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_4cb895ae5c4d6f59e4ede434b327c314.jpg

🟥 Гуляйпольское направление Бои продолжаются преимущественно в "серой зоне". Линия фронта остаётся стабильной, а любые попытки закрепления сопровождаются длительными столкновениями без изменения общей оперативной обстановки. 🟥 Покровское направлениеУкраинская сторона отдельно отмечает резкое усиление российских ударных возможностей. Возобновил работу центр "Рубикон", удары идут по логистике, связи и командным узлам. Применение авиации с ФАБами создают комплексное давление. Основной эффект — нарушение управления и снабжения, что вынуждает ВСУ ограничивать перемещения и рассредотачивать силы.🟥 Константиновское направлениеРоссийские подразделения закрепились в восточной части Берестка. Украинские военные подчёркивают крайне высокую насыщенность района российскими FPV-дронами — любое перемещение требует маскировки и происходит с серьёзными рисками. Линия контроля остаётся нестабильной, что свидетельствует о постоянном давлении со стороны российских сил.🟥 Лиманское направлениеФормируется нестабильная серая зона, где российские действия вынуждают противника постоянно реагировать и удерживать позиции под огневым контролем. Бои носят динамичный характер, ситуация остаётся напряжённой для украинской стороны. Фактически украинские сообщения всё чаще фиксируют переход конфликта в фазу системного истощения, где инициатива всё заметнее зависит от возможностей российской армии наносить комплексные удары по управлению, снабжению и переднему краю.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

