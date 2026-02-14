https://ukraina.ru/20260214/usiliya-trampa-i-priznanie-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-14-fevralya-1075622600.html

Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраля

Президент США Дональд Трамп убеждён, что кризис на Украине урегулируют. Владимир Зеленский признал давление Соединённых Штатов

Президент США Дональд Трамп в выступая в пятницу, 13 февраля, перед военными выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован."Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно - между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться (завершения конфликта — Ред.)", — заявил Трамп.За несколько часов до этого он также призвал Владимира Зеленского как можно скорее заключить мир."Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придётся двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать", — сказал президент журналистам.Трамп отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, заявил что Трамп делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине."Президент Трамп собирается использовать все возможные средства, чтобы продолжать (переговоры по урегулированию – Ред.), пока это возможно или невозможно… Эта война должна закончиться", — заявил Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.Сам же Зеленский признал, что США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы."Они (США — Ред.) подают больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, а не Россия", - заявил Зеленский изданию Politico.Зеленский также назвал проведение выборов на Украине "отличной идеей", но для этого якобы нужна Трампа.Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о вероятной встречи с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Думаю, да. Думаю, он там будет, и будет возможность его увидеть. Насколько я помню, эта встреча есть в моем расписании, но точно не уверен. Однако уверен, что мы сможем встретиться", — сказал Рубио перед вылетом в Мюнхен в четверг, 12 февраля, когда его спросили, планирует ли он встречаться с Зеленским на конференции.Позднее, в пятницу, 13 февраля, стало известно, что Рубио не планирует принимать участие во встрече европейских лидеров по Украине из-за плотного графика."Рубио пропускает встречу ЕС по Украине, так как ЕС утратил свою актуальность из-за постоянного разжигания войны. Госсекретарь Рубио вместо этого встретится с Виктором Орбаном - голосом разума Европы", — написал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.Дмитриев добавил, что Орбану удалось защитить Венгрию от миграции и растущих цен на энергию."Он борется с европейской бюрократической глупостью и разжиганием войны. Орбан и его команда защищают венгерский суверенитет и западную цивилизацию", — отметил Дмитриев.Сам Рубио сообщил, что его послание на Мюнхенской конференции будет о "меняющемся мире"."Думаю, это определяющий момент. <...> Старого мира, в котором я вырос, больше не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая потребует переоценки того, как это будет выглядеть и какая у нас будет роль", — сказал глава Госдепа.По его мнению, участники конференции хотят честного ответа США о том, куда они двигаются и какие им нужны отношения с союзниками.Что же до евробюрократов, то они продолжают делать заявления по Украине свидетельствующие о том, что Брюссель подталкивает Киев к срыву переговоров. Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что действия европейских стран в связи с конфликтом на Украине помогут обеспечить Киеву безопасное будущее."Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС", — написала она в соцсети X.Глава ЕК добавила, что оформление ЕС кредита Киеву близится к завершению, а 20-й пакет антироссийских санкций уже на подходе.Несмотря на усилия Еврокомиссии, Россия и Украина, если верить публикациям некоторых СМИ, уже продвигаются на пути к достижению мира. Так, издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня."Стороны достигли согласия о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры примут решение о прекращении боевых действий", — отмечалось в публикации.Как заявил Зеленский в комментарии Politico, ему даже пришлось извиняться перед своей делегацией"Что сделали американцы, что сделала команда [Спецпредставителей США] Джареда [Кушнера] и Стива [Уиткоффа], команда Трампа — подтолкнула русских к трёхсторонним переговорам на "техническом уровне". Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал "технический уровень", — сказал Зеленский в интервью изданию Politico, говоря о переговорах в Абу-Даби.Встреча Рубио и Зеленского ожидается 14 февраля в 19:00 по Москве.Подробнее об урегулировании конфликта на Украине — в статье Кирилла Стрельникова "США подарят России триллион для победы над Украиной".

