Что происходит в Купянске: Алехин рассказал, как ВС России громят врага по обе стороны Оскола

Что происходит в Купянске: Алехин рассказал, как ВС России громят врага по обе стороны Оскола

ВС РФ наносят массированные удары по железнодорожной инфраструктуре противника в районе Купянска, лишая ВСУ возможности снабжать группировку. Однако пока противник сохраняет каналы поставок по воздуху с помощью тяжелых дронов. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Описывая обстановку под Купянском, Алехин подтвердил сложность ситуации, несмотря на преимущество ВС РФ. "Обстановка вокруг Купянска, который находится преимущественно под контролем российской армии, сложная. Бои там не затихают. Особенно в городской черте и прилегающих населенных пунктах по обе стороны Оскола", — заявил эксперт.Алехин сообщил, что на восточном берегу огневые средства воздушного и наземного базирования бьют по Купянску-Узловому. "Там весьма основательное локомотивное депо со всей инфраструктурой, в том числе подземной. До недавнего времени противник использовал это для логистики", — пояснил он.По информации эксперта, под огонь попадают железнодорожные пути и развязки в соседней Ковшаровке, которая в основном уже зачищена штурмовиками "Запада". "Наши войска нанесли большие потери батальону ВСУ "Шквал", сформированного в основном из заключенных", — констатировал эксперт.Из-за плотных обстрелов и господства в воздухе российских дронов вражеские подразделения уже не могут получать грузы наземным транспортом, однако один путь снабжения у них пока еще остается, рассказал Алехин."По воздуху — с помощью квадрокоптеров, в том числе тяжелых ударных, которые могут взять больше груза. Поэтому говорить о полной изоляции поля боя пока рано", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.

