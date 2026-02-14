https://ukraina.ru/20260214/novyy-kontrnastup---mif-propaganda-i-bred-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1075597962.html

"Новый "контрнаступ" - миф, пропаганда и бред". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

"Новый "контрнаступ" - миф, пропаганда и бред". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 14.02.2026 Украина.ру

"Новый "контрнаступ" - миф, пропаганда и бред". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и блогеры обсуждали попытку нового контрнаступления ВСУ, предпринятого для того, чтобы показать западным спонсорам, что Украину рано списывать со счетов и заставлять подписывать мирные соглашения

2026-02-14T06:38

2026-02-14T06:38

2026-02-14T06:38

эксклюзив

украина

вооруженные силы украины

сво

алексей арестович

запорожье

россия

дмитрий гнап

"азов"

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0b/1075499454_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_499fe86886375aeaf02f47ebb35b482b.jpg

Попытка "контрнаступа" является прямым следствием переговоров в Абу-Даби и позиции американской администрации по поводу урегулирования конфликта – Киев вынуждают идти на уступки, так как на Западе многие уверены, что продлевая конфликт, Украина лишь больше потеряет.Украинский военный эксперт и националист Дмитрий Снегирев говорит, что контрнаступательные действия ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей имеют не только тактическое, но и политическое и информационное значение. По его словам, речь идет о срыве планов России по созданию буферной зоны на территории Днепропетровщины. Он утверждает, что сложные погодные условия — густой туман — ограничили использование россиянами разведывательных и ударных БПЛА. По его оценкам, одна из ключевых целей операции ВСУ — разрезать фланги российских группировок и заблокировать их продвижение на Гуляйпольском направлении и в сторону Орехова.Издание "Страна" утверждает, что, судя по всему, россияне попытаются купировать контрнаступательные действия ВСУ, перебросив резервы на это направление.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что российское командование знало о том, что ВСУ начнут контрнаступление. "Не исключаю, что будет контрнаступление на наше контрнаступление. То есть, условно говоря, храбрый украинский удар отсюда, а россияне бьют во фланг нашего храброго удара", - заявил Арестович.Киевский телеведущий-расследователь и экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап говорит, что никакого "контрнаступа" нет, ссылаясь на то, что нет никаких изменений на заявленном участке фронта. "Никакого контрнаступления, о котором нам пафосно рассказывают прогосударственные медиа, нет. У нас все медиа находятся под контролем государства… Они вынуждены распространять эту государственную пропаганду и бред, в том числе о мифическом украинском контрнаступлении", - говорит Гнап.И вскоре представители украинского командования опровергли контрнаступление, из чего можно сделать вывод, что оно захлебнулось, иначе бы они уже трубили о "перемоге".Линия фронта все же медленно движется в другую сторону, как свидетельствует украинский паблик Deep State. По данным паблика, россияне продвинулись под Ямполем на лиманском направлении и около Гуляйполя.Однако тот же паблик сообщает 11 февраля, что классическое понимание линии боевого столкновения уже исчезло – больше нет двух линий, в которых сидит передний край и сражается."Война приобрела странные формы — "секреты", квази-передний край, инфильтрацию и т.д. В некоторых селах нельзя даже локальную линию нарисовать, потому что в одном подвале наши, в другом русские, потом снова наши, потом снова русские", – объясняет Deep State. По словам авторов, армия РФ "уже не производит зачисток каждого угла, а просто двигается дальше". Однако некоторые эксперты утверждают, что таким образом украинский паблик пытается сгладить "зраду", чтобы не рисовать на карте реальное продвижение российской армии. Дескать, где-то в тылу российской армии еще кто-то из украинских солдат прячется в подвале, значит территорию можно считать подконтрольной ВСУ.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Наблюдатель" пишет, что российские войска продвигаются сразу по нескольким направлениям, и их цель - не просто захват очередного села, а выход на оперативное пространство."Они атакуют линию населённых пунктов Терноватое — Остаповское — Весёлое — Коломийцы. Как отмечает обозреватель Богдан Мирошников, закрепление там открывает им дорогу на Покровское и Новониколаевку. А это уже прямая угроза Вольнянску, Запорожью и Павлограду. Фактически это попытка разрезать весь южный фронт", - сообщает "Наблюдатель".Командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным "Дед" говорил на этой неделе, что в Запорожье скоро будет как в Херсоне. "Расстояние стало для определённого РСЗО вполне достижимое, то есть скоро начнёт работать ствольная арта туда полностью и сносить", - пугает Прошинский.Украинский телеграм-канал "Картель" признает, что сводки с фронта все отчетливее показывают системную проблему украинской обороны: ресурсы распыляются, а приоритеты определяются не стратегией, а инерцией и политическими символами."Судя по действиям командования, выбор делается в пользу удержания остатков Донбасса любой ценой и отдельных "медийных" побед. Распыление резервов и зацикленность на символических рубежах повышают риск того, что в попытке "не отдать Донбасс" Украина в итоге может прийти к куда более тяжелым территориальным потерям", - констатирует "Картель".В то же время неонацист из "Азова"** Богдан Кротевич в интервью Deutsche Welle жалуется на хаос в управлении подразделениями ВСУ и неукомплектованность бригад. "У нас есть около 200 бригад, подразделений на фронте, имеющих комплектацию 30-40%, даже не 50-60%. Я удивлюсь, если мы говорим о какой-то бригаде, которая держит участок фронта, которая будет иметь более 50% обеспечения и людьми, и техникой, вооружением, - это чудо будет на самом деле. Я не могу даже охарактеризовать происходящую систему, потому что это хаос", - сетует Кротевич. Больше всего его сейчас волнует Запорожское направление, поскольку он считает, что россияне определили его приоритетным.Он считает, что для "затыкания дыр" у ВСУ уже не осталось резервов в виде штурмовых полков, так они были потрачены под Покровском и Добропольем. Из этого он делает вывод, что россияне вполне могут собрать свои резервы и пойти в наступление на Запорожье.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Убийцы из ТЦК и гнилые продукты для ВСУ. Что происходит в Днепре

украина

запорожье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, вооруженные силы украины, сво, алексей арестович, запорожье, россия, дмитрий гнап, "азов", всу, контрнаступление