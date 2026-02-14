https://ukraina.ru/20260214/britaniya-obsuzhdaet-so-stranami-evropy-zakhvat-tenevogo-flota-rossii---bloomberg-1075623915.html

Британия обсуждает со странами Европы захват "теневого флота России" - Bloomberg

Государства Европы на официальном уровне обсуждают захваты иностранных торговых судов, действующих в рамках международного права. Происходит это в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 13 февраля сообщило информагентство Bloomberg

"Министр обороны Великобритании Джон Хили встретился со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы для обсуждения вопроса о захвате нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом России", - сообщило информагентство.По его данным, встреча подчеркнула растущую готовность стран-союзников сократить доходы России, позволяющие вести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Хили встретился со своими коллегами из Прибалтики и Северной Европы "чтобы обсудить захват нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом России", отметило издание."В последние месяцы войска Путина добились дорогостоящих, но устойчивых успехов на Украине", - сказано в публикации. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что некоторые члены НАТО сохраняют осторожность, опасаясь "эскалации". По словам одного из участников и источников, знакомых с ситуацией, встреча Объединенных экспедиционных сил, группы из 10 стран, объединенных общими обязательствами в Северной Атлантике и Балтийском море, состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности."В атмосфере царила взаимопонимание, и было ясно, что нам нужно действовать более инициативно, — заявил Певкур в интервью после участия во встрече. - Послание заключается в том, что страны, предоставляющие флаги судам теневого флота, должны знать, что другие страны могут предпринять аналогичные меры". В обсуждении захватов иностранных морских судов, подозреваемых в нарушении установленных Западом антироссийских санкций, вместе с Хили участвовал глава британских вооруженных сил Ричард Найттон "который представил различные варианты действий, включая совместные операции по захвату территории", сказано в пубилкаии."Такой шаг позволит Объединенным экспедиционным силам развить успех США в перехвате танкеров, следующих в Венесуэлу и обратно — иногда с помощью союзников — после захвата президента Николаса Мадуро, - отметило издание. - Несколько из этих судов имели связи с Россией".Ещё нет ясности с тем, в какой степени США будут вовлечены в возглавляемую Британией операцию. По словам одного из источников информагентства, координация может быть.В публикации отмечено, что под "теневым флотом" понимается "группа из примерно 1500 танкеров, которые используют фальшивые флаги, чтобы выглядеть легитимными, не соблюдая при этом правила". Примечательно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на нынешней конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что больше нет международного порядка, "основанного на правилах". Подробности в публикации Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

