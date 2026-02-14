https://ukraina.ru/20260214/konflikt-s-rossiey-privl-es-k-radikalnoy-revizii-vsey-politiki-1075623363.html

Конфликт с Россией привёл ЕС к радикальной ревизии всей политики

Конфликт с Россией привёл ЕС к радикальной ревизии всей политики - 14.02.2026 Украина.ру

Конфликт с Россией привёл ЕС к радикальной ревизии всей политики

Западная пресса анализирует последствия конфликта европейских государств с Россией. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-14T10:34

2026-02-14T10:34

2026-02-14T10:34

новости

россия

европа

германия

дональд трамп

владимир зеленский

ес

украина.ру

bloomberg

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050233082_0:354:1201:1029_1920x0_80_0_0_628709aff91bf86c7e59d9a35c3a0ef2.png

Полномасштабный конфликт стал для государств Европы переломным моментом: ЕС пришлось пересмотреть экономику, безопасность и внешнюю политику. Многие решения уже считаются необратимыми, пишет Bloomberg.🟦 Экономика. Отказ от российского газа выявил уязвимость европейской модели: энергоёмкая промышленность столкнулась с ростом издержек, а зависимость от дешёвых ресурсов оказалась критической.🟦 Оборона. Страны НАТО наращивают военные расходы, Германия запускает масштабное перевооружение, расширяется военная инфраструктура Альянса, к нему присоединились Финляндия и Швеция.🟦 Россия больше не партнёр. В ЕС окончательно отказались от прежней концепции стратегического сотрудничества, усилилась конфронтационная риторика.🟦 Китайский фактор. Позиция Пекина по конфликту осложнила отношения с ЕС и подтолкнула Брюссель к снижению экономической зависимости от Китая. 🟦 Дорогая автономия. Стремление к независимости требует больших расходов — на оборону, энергетику и поддержку промышленности, что усиливает нагрузку на бюджеты и налогоплательщиков."Двумя словами — стало хуже. И зачем тогда ЕС создал и инициировал конфликт, который только осложнил ему жизнь?!", - задался вопросом телеграм-канал.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

европа

германия

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, германия, дональд трамп, владимир зеленский, ес, украина.ру, bloomberg, международные отношения, международная политика, геополитика, кнр (китай)