Конфликт с Россией привёл ЕС к радикальной ревизии всей политики
Конфликт с Россией привёл ЕС к радикальной ревизии всей политики
Западная пресса анализирует последствия конфликта европейских государств с Россией. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Полномасштабный конфликт стал для государств Европы переломным моментом: ЕС пришлось пересмотреть экономику, безопасность и внешнюю политику. Многие решения уже считаются необратимыми, пишет Bloomberg.🟦 Экономика. Отказ от российского газа выявил уязвимость европейской модели: энергоёмкая промышленность столкнулась с ростом издержек, а зависимость от дешёвых ресурсов оказалась критической.🟦 Оборона. Страны НАТО наращивают военные расходы, Германия запускает масштабное перевооружение, расширяется военная инфраструктура Альянса, к нему присоединились Финляндия и Швеция.🟦 Россия больше не партнёр. В ЕС окончательно отказались от прежней концепции стратегического сотрудничества, усилилась конфронтационная риторика.🟦 Китайский фактор. Позиция Пекина по конфликту осложнила отношения с ЕС и подтолкнула Брюссель к снижению экономической зависимости от Китая. 🟦 Дорогая автономия. Стремление к независимости требует больших расходов — на оборону, энергетику и поддержку промышленности, что усиливает нагрузку на бюджеты и налогоплательщиков."Двумя словами — стало хуже. И зачем тогда ЕС создал и инициировал конфликт, который только осложнил ему жизнь?!", - задался вопросом телеграм-канал.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраля
Конфликт с Россией привёл ЕС к радикальной ревизии всей политики

Западная пресса анализирует последствия конфликта европейских государств с Россией. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Полномасштабный конфликт стал для государств Европы переломным моментом: ЕС пришлось пересмотреть экономику, безопасность и внешнюю политику. Многие решения уже считаются необратимыми, пишет Bloomberg.
🟦 Экономика. Отказ от российского газа выявил уязвимость европейской модели: энергоёмкая промышленность столкнулась с ростом издержек, а зависимость от дешёвых ресурсов оказалась критической.
🟦 Оборона. Страны НАТО наращивают военные расходы, Германия запускает масштабное перевооружение, расширяется военная инфраструктура Альянса, к нему присоединились Финляндия и Швеция.
🟦 Россия больше не партнёр. В ЕС окончательно отказались от прежней концепции стратегического сотрудничества, усилилась конфронтационная риторика.
🟦 Китайский фактор. Позиция Пекина по конфликту осложнила отношения с ЕС и подтолкнула Брюссель к снижению экономической зависимости от Китая.
🟦 Дорогая автономия. Стремление к независимости требует больших расходов — на оборону, энергетику и поддержку промышленности, что усиливает нагрузку на бюджеты и налогоплательщиков.
"Двумя словами — стало хуже. И зачем тогда ЕС создал и инициировал конфликт, который только осложнил ему жизнь?!", - задался вопросом телеграм-канал.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
