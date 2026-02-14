https://ukraina.ru/20260214/tylfrontu-makhachkala-dokumentalnyy-film-izdaniya-ukrainaru-1075621637.html
"Тыл‑фронту. Махачкала". Документальный фильм издания "Украина.ру"
Дагестан — самый южный регион России. Десятки тысяч жителей республики отправились на фронт, а те, кто остался в тылу, сделали помощь бойцам и их семьям делом чести.
Документальный фильм журналистов издания "Украина.ру" Алексея Туманова и Федора Громова "Тыл‑фронту. Махачкала" рассказывает о том, как в республике выстраивается эта невидимая линия — от волонтерских мастерских до университетских аудиторий и конных клубов.Центральное место занимает Союз ветеранов СВО, ставший одной из главных опор для участников спецоперации. В штабе организации ежедневно решают десятки вопросов: добиваются льготных бюджетных мест для детей военных, проводят бесплатные юридические консультации, собирают гуманитарные грузы и поддерживают тех, кто остался без близких.Герои фильма — уважаемые в Дагестане люди. Они работают бесплатно и уверены, что патриотизм — это прежде всего любовь к своей Родине и готовность не бросать своих.Фильм заканчивается историй о тех, кто заплатил за свой выбор жизнью, и о тех, кто, потеряв сыновей, продолжает помогать фронту и другим семьям. Их голоса звучат как итог: Дагестан стоит за своих бойцов, а тыл здесь действительно становится фронтом — фронтом памяти, заботы и человеческого участия.Ради нашего общего будущего.
Документальный фильм журналистов издания "Украина.ру" Алексея Туманова и Федора Громова "Тыл‑фронту. Махачкала" рассказывает о том, как в республике выстраивается эта невидимая линия — от волонтерских мастерских до университетских аудиторий и конных клубов.
Центральное место занимает Союз ветеранов СВО, ставший одной из главных опор для участников спецоперации. В штабе организации ежедневно решают десятки вопросов: добиваются льготных бюджетных мест для детей военных, проводят бесплатные юридические консультации, собирают гуманитарные грузы и поддерживают тех, кто остался без близких.
Герои фильма — уважаемые в Дагестане люди. Они работают бесплатно и уверены, что патриотизм — это прежде всего любовь к своей Родине и готовность не бросать своих.
Фильм заканчивается историй о тех, кто заплатил за свой выбор жизнью, и о тех, кто, потеряв сыновей, продолжает помогать фронту и другим семьям. Их голоса звучат как итог: Дагестан стоит за своих бойцов, а тыл здесь действительно становится фронтом — фронтом памяти, заботы и человеческого участия.
Ради нашего общего будущего.