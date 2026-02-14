https://ukraina.ru/20260214/sk-rf-rassleduet-gibel-i-raneniya-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-1075625107.html

СК РФ расследует гибель и ранения жителей Белгородской области

Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ведомства

2026-02-14T11:51

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063531041_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_d908ff048c326f17191c0b6c8955be03.jpg

"По сообщениям органов исполнительной власти, в результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов в Белгороде погибли двое мужчин. Еще пятеро получили ранения", - проинформировали в СК РФ.Там также отметили, что Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.Накануне стало известно, что Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУРанее на эту тему: Что происходит в Белгороде: Хуснуллин заявил о "беспрецедентности" ударов и запустил восстановлениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

