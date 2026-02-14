СК РФ расследует гибель и ранения жителей Белгородской области - 14.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260214/sk-rf-rassleduet-gibel-i-raneniya-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-1075625107.html
СК РФ расследует гибель и ранения жителей Белгородской области
СК РФ расследует гибель и ранения жителей Белгородской области - 14.02.2026 Украина.ру
СК РФ расследует гибель и ранения жителей Белгородской области
Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ведомства
2026-02-14T11:51
2026-02-14T11:51
новости
россия
белгородская область
белгород
марат хуснуллин
ск рф
следственный комитет
вооруженные силы украины
кто
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063531041_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_d908ff048c326f17191c0b6c8955be03.jpg
"По сообщениям органов исполнительной власти, в результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов в Белгороде погибли двое мужчин. Еще пятеро получили ранения", - проинформировали в СК РФ.Там также отметили, что Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.Накануне стало известно, что Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУРанее на эту тему: Что происходит в Белгороде: Хуснуллин заявил о "беспрецедентности" ударов и запустил восстановлениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063531041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22493380c7d43baf3b161143d62890a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, белгород, марат хуснуллин, ск рф, следственный комитет, вооруженные силы украины, кто, военные преступления, всу, криминал, мирные жители
Новости, Россия, Белгородская область, Белгород, Марат Хуснуллин, СК РФ, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, КТО, Военные преступления, ВСУ, криминал, мирные жители

СК РФ расследует гибель и ранения жителей Белгородской области

11:51 14.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСК РФ, следком
СК РФ, следком - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ведомства
"По сообщениям органов исполнительной власти, в результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов в Белгороде погибли двое мужчин. Еще пятеро получили ранения", - проинформировали в СК РФ.
Там также отметили, что Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Накануне стало известно, что Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ
Ранее на эту тему: Что происходит в Белгороде: Хуснуллин заявил о "беспрецедентности" ударов и запустил восстановление
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелгородская областьБелгородМарат ХуснуллинСК РФСледственный комитетВооруженные силы УкраиныКТОВоенные преступленияВСУкриминалмирные жители
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:19Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно
18:36Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
18:15Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
18:06"Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США
17:57"Я очень честный": Зеленский рассказал, что должен сделать Трамп для выборов на Украине
17:26США ратуют за окончание войны, поставляя для ВСУ оружие на $15 млрд
17:07Ответ Орбана на хамство Зеленского не заставил себя ждать
16:58Обстановка на Славянском направлении: ВС РФ наступают
16:51Генсек НАТО рассказал, как поговорил с украинской собакой
16:46Новый прорыв ВС РФ в зоне СВО
16:29Зеленский недоволен позицией США и ошибочной политикой ЕС
16:13США не выйдут из переговоров по Украине, Зеленский хамит лидерам Европы. Главное к этому часу
15:25В Киевской области дали отпор людоловам
14:41То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования
13:59Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации
13:48Рубио и Зеленский в Мюнхене рассказали о переговорах по Украине. Новости к этому часу
13:40В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка
13:29Армия России наступает на Северном направлении
13:10Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
13:00Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля
Лента новостейМолния