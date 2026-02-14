https://ukraina.ru/20260214/armiya-rossii-atakovala-obekty-na-podkontrolnoy-vsu-territorii-1075621995.html

Армия России атаковала объекты на подконтрольной ВСУ территории

Армия России ночью нанесла удары по целям ВСУ и инфраструктурным объектам на Украине. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟥 Ночью российские БПЛА "Герань" наносили удары по целям в Одессе и окрестностях, в Киеве и области, а также в Николаевской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях;🟥 "Геранью" уничтожено здание Новгород-Северской райгосадминистрации, сообщил её глава Александр Селиверстов;🟥 Зафиксировано движение "Гераней" в подконтрольной ВСУ части Запорожской области;🟥 Утром стало известно, что "Герани" продолжают кружить над Днепропетровском; 🟥 Группа БПЛА направлялась к Харьковской области;🟥 Группа "Гераней" направлялась к Николаеву;🟦 В Киеве вследствие проблем с энергетикой начали укрупнять образовательные объекты;🟦 США в 2026 году поставят Украине оплаченное европейскими странами оружие на $15 млрд. Об этом в интервью PBS рассказал генсек НАТО Марк Рютте;🟦 Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут переговоры с представителями Ирана и прибудут в Женеву для участия 17 февраля в переговорах России, США и Украины - Reuters.Тем временем Россия отбила атаки БПЛА ВСУ и восстанавливает инфраструктуруВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

