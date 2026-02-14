https://ukraina.ru/20260214/rossiya-otbila-ataki-bpla-vsu-i-vosstanavlivaet-infrastrukturu-1075621925.html

Россия отбила атаки БПЛА ВСУ и восстанавливает инфраструктуру

Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟥Ночью ракетная опасность объявлялась в Белгородской, Тульской и Курской областях;🟥 Об опасности удара ракетами "Нептун" сообщали крымские ТГ-каналы;🟥 Ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Новороссийске;🟥 Российские силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. В частности, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым; 2 БПЛА – над территорией Орловской области; 1 БПЛА – над территорией Астраханской области; 1 БПЛА – над территорией Брянской области; 1 БПЛА – над территорией Курской области; 1 БПЛА – над территорией Липецкой области; 1 БПЛА – над территорией Московского региона.🟥 Прошедшей ночью над территорией Брянской области ПВО РФ обнаружен и уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте - губернатор;🟥 В период с 09:00 13 февраля до 07:00 14 февраля в Курской области сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 25 раз ВСУ применяли артиллерию по отселённым районам и 6 раз БПЛА ВСУ сбрасывали взрывные устройства. "В результате атак в Рыльском районе повреждена ЛЭП, в результате чего было нарушено электроснабжение в трёх приграничных районах. Подача электричества восстановлена. Погибших и пострадавших нет", - сообщил губернатор Александр Хинштейн.🟥 Электроснабжение для 1500 абонентов Донецка восстанавливают после отключения девяти трансформаторных подстанций. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

