Россия отбила атаки БПЛА ВСУ и восстанавливает инфраструктуру
Россия отбила атаки БПЛА ВСУ и восстанавливает инфраструктуру
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-14T09:43
2026-02-14T09:43
🟥Ночью ракетная опасность объявлялась в Белгородской, Тульской и Курской областях;🟥 Об опасности удара ракетами "Нептун" сообщали крымские ТГ-каналы;🟥 Ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Новороссийске;🟥 Российские силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. В частности, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым; 2 БПЛА – над территорией Орловской области; 1 БПЛА – над территорией Астраханской области; 1 БПЛА – над территорией Брянской области; 1 БПЛА – над территорией Курской области; 1 БПЛА – над территорией Липецкой области; 1 БПЛА – над территорией Московского региона.🟥 Прошедшей ночью над территорией Брянской области ПВО РФ обнаружен и уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте - губернатор;🟥 В период с 09:00 13 февраля до 07:00 14 февраля в Курской области сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 25 раз ВСУ применяли артиллерию по отселённым районам и 6 раз БПЛА ВСУ сбрасывали взрывные устройства. "В результате атак в Рыльском районе повреждена ЛЭП, в результате чего было нарушено электроснабжение в трёх приграничных районах. Подача электричества восстановлена. Погибших и пострадавших нет", - сообщил губернатор Александр Хинштейн.🟥 Электроснабжение для 1500 абонентов Донецка восстанавливают после отключения девяти трансформаторных подстанций. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Россия отбила атаки БПЛА ВСУ и восстанавливает инфраструктуру

© РИА Новости . Евгений Биятов
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥Ночью ракетная опасность объявлялась в Белгородской, Тульской и Курской областях;
🟥 Об опасности удара ракетами "Нептун" сообщали крымские ТГ-каналы;
🟥 Ночью движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено;
🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Новороссийске;
🟥 Российские силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. В частности, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым; 2 БПЛА – над территорией Орловской области; 1 БПЛА – над территорией Астраханской области; 1 БПЛА – над территорией Брянской области; 1 БПЛА – над территорией Курской области; 1 БПЛА – над территорией Липецкой области; 1 БПЛА – над территорией Московского региона.
🟥 Прошедшей ночью над территорией Брянской области ПВО РФ обнаружен и уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте - губернатор;
🟥 В период с 09:00 13 февраля до 07:00 14 февраля в Курской области сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 25 раз ВСУ применяли артиллерию по отселённым районам и 6 раз БПЛА ВСУ сбрасывали взрывные устройства.
"В результате атак в Рыльском районе повреждена ЛЭП, в результате чего было нарушено электроснабжение в трёх приграничных районах. Подача электричества восстановлена. Погибших и пострадавших нет", - сообщил губернатор Александр Хинштейн.
🟥 Электроснабжение для 1500 абонентов Донецка восстанавливают после отключения девяти трансформаторных подстанций. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
