Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов - 14.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260214/deti-gazy-gonyayut-myach-po-minnomu-polyu-tseremoniya-vsu-prevratilas-v-kospley-nedelya-neobychnykh-1075586244.html
Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов
Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов - 14.02.2026 Украина.ру
Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов
"Спящая красавица" на трибуне: Джорджа Мелони проспала открытие Олимпиады. Футбол по-палестински: вместо трибун — руины, вместо фанатов — спасатели. Мэр Изернии 40 дней живёт в палатке у больницы. На Солнце заметили смайлик размером 1,5 млн км. Церемония в бригаде ВСУ напомнила кастинг в фэнтези
2026-02-14T07:47
2026-02-14T07:47
фото
эксклюзив
италия
москва
газа
эммануэль макрон
джорджи мелони
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg
В субботу, 7 февраля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, судя по всему, нашла единственный способ отдохнуть от напряженной политической повестки. Прямо во время церемонии открытия Олимпийских игр она была замечена спящей. Бдительные пользователи соцсетей оперативно вырезали скриншот из трансляции и вывели "спящую красавицу" в тренды.В тот же день в Москве состоялось традиционное "КоШарики Шоу" — выставка кошек, собравшая более 300 пушистых участников 25 различных пород. Посетители выставки могли не только познакомиться с представителями разных пород, но и проголосовать за понравившегося котенка или понравившийся питомник. Для гостей мероприятия была предусмотрена возможность приобрести животное — от самых простых пород до эксклюзивных и дорогих экземпляров, которые редко встречаются на рынке.В воскресенье, 8 февраля, в китайском ледовом парке состоялось традиционное зрелищное мероприятие — парад пингвинов, приуроченное к проходящему в регионе ледовому фестивалю. Очаровательные обитатели парка в сопровождении сотрудников совершили торжественное шествие по специально оборудованной территории, вызвав восторг у многочисленных посетителей. В понедельник, 9 февраля, в Сети появилась фотография, на которой в секторе Газа, несмотря на масштабные разрушения после двух лет военного конфликта с Израилем, местные жители пытаются вернуться к привычной жизни. На импровизированном поле, расположенном прямо среди руин жилых кварталов, палестинские дети играют в футбол.Во вторник, 10 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон посетил сталелитейный завод компании ArcelorMittal в Дюнкерке, где в его присутствии было официально подтверждено начало масштабного инвестиционного проекта. Речь идёт о строительстве крупнейшего в Европе сталелитейного комплекса, который станет важной вехой в развитии французской промышленности.Также во вторник мэр города Изерния в итальянском регионе Молизе Пьетро Кастратаро уже более 40 ночей проводит в палатке, установленной перед центральной больницей округа. Таким необычным способом градоначальник решил привлечь внимание к критической ситуации в региональном здравоохранении и намерен продолжать акцию до тех пор, пока не добьется от властей пересмотра решения о сокращении медицинских услуг.Днём Кастратаро исполняет свои обязанности в мэрии, а каждый вечер возвращается в импровизированный палаточный лагерь у больницы. Причиной столь отчаянного шага стали планы региональных властей по так называемой "оптимизации" системы здравоохранения в условиях дефицитного бюджета на 2026 год.В среду, 11 февраля, в Сети появились фотографии необычного шлема южнокорейской скелетонистки Hong Sujung с Олимпийских игр.В четверг, 12 февраля, на поверхности Солнца возникло необычное образование, напоминающее улыбающееся лицо. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, размер космического "смайлика" составил около полутора миллионов километров.Роль "глаз" в этой композиции сыграли две крупные активные области на светиле. А "улыбку" образовал гигантский протуберанец — выброс плазмы, протяженность которого достигла примерно 500 тысяч километров. Ученые отметили любопытную деталь: сейчас Солнце повернуто к нашей планете именно той стороной, на которой образовалась "улыбка". При этом Венера, Меркурий и Марс в настоящее время находятся с обратной стороны светила и не могут наблюдать этот феномен.В пятницу, 13 февраля, церемония вручения хоругвей в 117-й бригаде ВСУ обернулась неожиданным театрализованным представлением. Часть бойцов решила, что без лат и псевдосредневекового стиля "дух подразделения не раскрывается".
италия
москва
газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_172:0:1013:631_1920x0_80_0_0_7cb263fd70c212648eaf8be7de9673c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, италия, москва, газа, эммануэль макрон, джорджи мелони, вооруженные силы украины
фото, Эксклюзив, Италия, Москва, Газа, Эммануэль Макрон, Джорджи Мелони, Вооруженные силы Украины

Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов

07:47 14.02.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Спящая красавица" на трибуне: Джорджа Мелони проспала открытие Олимпиады. Футбол по-палестински: вместо трибун — руины, вместо фанатов — спасатели. Мэр Изернии 40 дней живёт в палатке у больницы. На Солнце заметили смайлик размером 1,5 млн км. Церемония в бригаде ВСУ напомнила кастинг в фэнтези
В субботу, 7 февраля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, судя по всему, нашла единственный способ отдохнуть от напряженной политической повестки. Прямо во время церемонии открытия Олимпийских игр она была замечена спящей. Бдительные пользователи соцсетей оперативно вырезали скриншот из трансляции и вывели "спящую красавицу" в тренды.
© Фото : Rai1
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Rai1
В тот же день в Москве состоялось традиционное "КоШарики Шоу" — выставка кошек, собравшая более 300 пушистых участников 25 различных пород. Посетители выставки могли не только познакомиться с представителями разных пород, но и проголосовать за понравившегося котенка или понравившийся питомник.
Для гостей мероприятия была предусмотрена возможность приобрести животное — от самых простых пород до эксклюзивных и дорогих экземпляров, которые редко встречаются на рынке.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
1 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
2 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
3 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
4 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
5 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
6 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
7 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка КоШарики Шоу в Москве
8 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
1 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
2 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
3 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
4 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
5 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
6 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
7 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
8 из 8

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В воскресенье, 8 февраля, в китайском ледовом парке состоялось традиционное зрелищное мероприятие — парад пингвинов, приуроченное к проходящему в регионе ледовому фестивалю.
Очаровательные обитатели парка в сопровождении сотрудников совершили торжественное шествие по специально оборудованной территории, вызвав восторг у многочисленных посетителей.
© Фото : vokrugsveta.ru
1 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
© Фото : vokrugsveta.ru
2 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
© Фото : vokrugsveta.ru
3 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
© Фото : vokrugsveta.ru
4 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
© Фото : vokrugsveta.ru
5 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
1 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
2 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
3 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
4 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
5 из 5
© Фото : vokrugsveta.ru
В понедельник, 9 февраля, в Сети появилась фотография, на которой в секторе Газа, несмотря на масштабные разрушения после двух лет военного конфликта с Израилем, местные жители пытаются вернуться к привычной жизни. На импровизированном поле, расположенном прямо среди руин жилых кварталов, палестинские дети играют в футбол.
© REUTERS / Mahmoud Issa
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Mahmoud Issa
Во вторник, 10 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон посетил сталелитейный завод компании ArcelorMittal в Дюнкерке, где в его присутствии было официально подтверждено начало масштабного инвестиционного проекта. Речь идёт о строительстве крупнейшего в Европе сталелитейного комплекса, который станет важной вехой в развитии французской промышленности.
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
Также во вторник мэр города Изерния в итальянском регионе Молизе Пьетро Кастратаро уже более 40 ночей проводит в палатке, установленной перед центральной больницей округа.
Таким необычным способом градоначальник решил привлечь внимание к критической ситуации в региональном здравоохранении и намерен продолжать акцию до тех пор, пока не добьется от властей пересмотра решения о сокращении медицинских услуг.
Днём Кастратаро исполняет свои обязанности в мэрии, а каждый вечер возвращается в импровизированный палаточный лагерь у больницы. Причиной столь отчаянного шага стали планы региональных властей по так называемой "оптимизации" системы здравоохранения в условиях дефицитного бюджета на 2026 год.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / piero_castrataro_sindaco
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / piero_castrataro_sindaco
В среду, 11 февраля, в Сети появились фотографии необычного шлема южнокорейской скелетонистки Hong Sujung с Олимпийских игр.
© AP / Aijaz Rahi
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP / Aijaz Rahi
В четверг, 12 февраля, на поверхности Солнца возникло необычное образование, напоминающее улыбающееся лицо. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, размер космического "смайлика" составил около полутора миллионов километров.
Роль "глаз" в этой композиции сыграли две крупные активные области на светиле. А "улыбку" образовал гигантский протуберанец — выброс плазмы, протяженность которого достигла примерно 500 тысяч километров.
Ученые отметили любопытную деталь: сейчас Солнце повернуто к нашей планете именно той стороной, на которой образовалась "улыбка". При этом Венера, Меркурий и Марс в настоящее время находятся с обратной стороны светила и не могут наблюдать этот феномен.
© Фото : ИКИ РАН
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ИКИ РАН
В пятницу, 13 февраля, церемония вручения хоругвей в 117-й бригаде ВСУ обернулась неожиданным театрализованным представлением. Часть бойцов решила, что без лат и псевдосредневекового стиля "дух подразделения не раскрывается".
© Телеграм-канал Украина.ру
© Телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивИталияМоскваГазаЭммануэль МакронДжорджи МелониВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:19Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно
18:36Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
18:15Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
18:06"Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США
17:57"Я очень честный": Зеленский рассказал, что должен сделать Трамп для выборов на Украине
17:26США ратуют за окончание войны, поставляя для ВСУ оружие на $15 млрд
17:07Ответ Орбана на хамство Зеленского не заставил себя ждать
16:58Обстановка на Славянском направлении: ВС РФ наступают
16:51Генсек НАТО рассказал, как поговорил с украинской собакой
16:46Новый прорыв ВС РФ в зоне СВО
16:29Зеленский недоволен позицией США и ошибочной политикой ЕС
16:13США не выйдут из переговоров по Украине, Зеленский хамит лидерам Европы. Главное к этому часу
15:25В Киевской области дали отпор людоловам
14:41То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования
13:59Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации
13:48Рубио и Зеленский в Мюнхене рассказали о переговорах по Украине. Новости к этому часу
13:40В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка
13:29Армия России наступает на Северном направлении
13:10Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
13:00Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля
Лента новостейМолния