https://ukraina.ru/20260214/deti-gazy-gonyayut-myach-po-minnomu-polyu-tseremoniya-vsu-prevratilas-v-kospley-nedelya-neobychnykh-1075586244.html

Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов

Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов - 14.02.2026 Украина.ру

Дети Газы гоняют мяч по "минному" полю. Церемония ВСУ превратилась в косплей. Неделя необычных фотофактов

"Спящая красавица" на трибуне: Джорджа Мелони проспала открытие Олимпиады. Футбол по-палестински: вместо трибун — руины, вместо фанатов — спасатели. Мэр Изернии 40 дней живёт в палатке у больницы. На Солнце заметили смайлик размером 1,5 млн км. Церемония в бригаде ВСУ напомнила кастинг в фэнтези

2026-02-14T07:47

2026-02-14T07:47

2026-02-14T07:47

фото

эксклюзив

италия

москва

газа

эммануэль макрон

джорджи мелони

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg

В субботу, 7 февраля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, судя по всему, нашла единственный способ отдохнуть от напряженной политической повестки. Прямо во время церемонии открытия Олимпийских игр она была замечена спящей. Бдительные пользователи соцсетей оперативно вырезали скриншот из трансляции и вывели "спящую красавицу" в тренды.В тот же день в Москве состоялось традиционное "КоШарики Шоу" — выставка кошек, собравшая более 300 пушистых участников 25 различных пород. Посетители выставки могли не только познакомиться с представителями разных пород, но и проголосовать за понравившегося котенка или понравившийся питомник. Для гостей мероприятия была предусмотрена возможность приобрести животное — от самых простых пород до эксклюзивных и дорогих экземпляров, которые редко встречаются на рынке.В воскресенье, 8 февраля, в китайском ледовом парке состоялось традиционное зрелищное мероприятие — парад пингвинов, приуроченное к проходящему в регионе ледовому фестивалю. Очаровательные обитатели парка в сопровождении сотрудников совершили торжественное шествие по специально оборудованной территории, вызвав восторг у многочисленных посетителей. В понедельник, 9 февраля, в Сети появилась фотография, на которой в секторе Газа, несмотря на масштабные разрушения после двух лет военного конфликта с Израилем, местные жители пытаются вернуться к привычной жизни. На импровизированном поле, расположенном прямо среди руин жилых кварталов, палестинские дети играют в футбол.Во вторник, 10 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон посетил сталелитейный завод компании ArcelorMittal в Дюнкерке, где в его присутствии было официально подтверждено начало масштабного инвестиционного проекта. Речь идёт о строительстве крупнейшего в Европе сталелитейного комплекса, который станет важной вехой в развитии французской промышленности.Также во вторник мэр города Изерния в итальянском регионе Молизе Пьетро Кастратаро уже более 40 ночей проводит в палатке, установленной перед центральной больницей округа. Таким необычным способом градоначальник решил привлечь внимание к критической ситуации в региональном здравоохранении и намерен продолжать акцию до тех пор, пока не добьется от властей пересмотра решения о сокращении медицинских услуг.Днём Кастратаро исполняет свои обязанности в мэрии, а каждый вечер возвращается в импровизированный палаточный лагерь у больницы. Причиной столь отчаянного шага стали планы региональных властей по так называемой "оптимизации" системы здравоохранения в условиях дефицитного бюджета на 2026 год.В среду, 11 февраля, в Сети появились фотографии необычного шлема южнокорейской скелетонистки Hong Sujung с Олимпийских игр.В четверг, 12 февраля, на поверхности Солнца возникло необычное образование, напоминающее улыбающееся лицо. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, размер космического "смайлика" составил около полутора миллионов километров.Роль "глаз" в этой композиции сыграли две крупные активные области на светиле. А "улыбку" образовал гигантский протуберанец — выброс плазмы, протяженность которого достигла примерно 500 тысяч километров. Ученые отметили любопытную деталь: сейчас Солнце повернуто к нашей планете именно той стороной, на которой образовалась "улыбка". При этом Венера, Меркурий и Марс в настоящее время находятся с обратной стороны светила и не могут наблюдать этот феномен.В пятницу, 13 февраля, церемония вручения хоругвей в 117-й бригаде ВСУ обернулась неожиданным театрализованным представлением. Часть бойцов решила, что без лат и псевдосредневекового стиля "дух подразделения не раскрывается".

италия

москва

газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, италия, москва, газа, эммануэль макрон, джорджи мелони, вооруженные силы украины