https://ukraina.ru/20260214/1026693483.html

"Концлагеря перешли под управление новых хозяев". 80 лет решению немецкого вопроса в Польше

"Концлагеря перешли под управление новых хозяев". 80 лет решению немецкого вопроса в Польше - 14.02.2026 Украина.ру

"Концлагеря перешли под управление новых хозяев". 80 лет решению немецкого вопроса в Польше

У нас сложилось впечатление, что когда Владимир Путин напоминает о неприглядных страницах истории Польши, вроде пакта Пилсудского-Гитлера, профессиональные украинцы обижаются, кажется, даже больше самих поляков… Это легко понять: для поляков такие воспоминания ничего не меняют – это их страна. А украинцы ощущают, что продешевили при выборе хозяина…

2026-02-14T08:00

2026-02-14T08:00

2026-02-14T08:00

история

польша

германия

вторая мировая война

история

черчилль

иосиф сталин

варшава

красная армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102669/38/1026693848_0:72:800:522_1920x0_80_0_0_3681617daffa2abea48eae94f2c47da8.jpg

14 февраля 1946 года было подписано соглашение между властями Польши и командованием Британской Армии Рейна о правилах и процедурах выселения немцев с территории ПольшиПо Версальскому договору Польше, благодаря поддержке Франции, отошли значительные германские территории с миллионами немцев. В частности, Данциг (ныне Гданьск) и "польский коридор" к этому городу (от основной территории Польши к Балтийскому морю) шириной почти сто километров, отрезавший от Германии Восточную Пруссию.Кроме того, к октябрю 1921-го Польша захватила значительную часть Верхней Силезии с 80% всей промышленности и основной частью угольных запасов.После оккупации Польши в сентябре 1939 года немцы разделили польские земли на две части: Силезию, а также Поморье (т.е. часть Восточной Пруссии) и прилегающие к нему территории были включены в состав Третьего Рейха, а на остальных было создано так называемое "генерал-губернаторство" с центром в Кракове.В течение нескольких месяцев с включённых в состав Германии земель было переселено на территорию генерал-губернаторства более 860 тысяч поляков, их дома были переданы немцам, которые приехали из других стран Европы. В самом генерал-губернаторстве поляков массово изгоняли из сельской местности в районе города Замосць, куда планировали переселить около 60 тысяч немецких колонистов с Балкан, Бессарабии и Буковины (в последних случаях речь шла о немцах, репатриировавшихся в Германию в 1940 году).Фактически нацисты превратили этих немцев в инструмент построения новой, "немецкой Европы". Но уже в 1944-м многие из них массово двинулись в обратном направлении в страхе перед наступающей Красной армией.По данным польских историков, ещё до окончания войны земли Германии восточнее рек Одера и Нейсе покинули около 5 миллионов немцев. Когда эти территории в 1945 году заняли Красная Армия и Войско Польское, там жили 2,5 миллиона немцев и 1,2 миллиона поляков. Ещё более миллиона немцев жили в той части Восточной Пруссии, которая теперь стала Польшей.Подавляющее большинство немцев жило на этих землях сотни лет.Хотя окончательное решение относительно передачи бывших немецких земель Польше (и как следствие — о выселении оттуда немцев) было принято только на Потсдамской конференции 17 июля — 2 августа 1945 года, обсуждение этого вопроса началось ещё на встрече "Большой Тройки" в Тегеране в конце 1943-го.Черчилль высказал это предложение на вечерней встрече в первый день конференции:"Польша могла бы передвинуться на запад, как солдаты, делающие два шага к сближению. Если Польша наступит на несколько пальцев на ноге Германии — ничего не поделаешь".Сталину понравилась эта идея не только потому, что она узаконивала переход восточных приграничных территорий Польши к Советскому Союзу, но и потому, что отодвигала демаркационную линию между Москвой и западными союзниками ещё дальше на запад.5 февраля президент коммунистического Национального Совета Польши Болеслав Берут издал указ о переводе под польское управление немецких земель к востоку от линии Одер-Нейсе.Составленная руководством польского Министерства общественной администрации "Памятная записка о правовом положении немцев на территории Республики Польша" предусматривала введение для немцев специальных отличительных знаков (повязок), ограничение их свободы передвижения, запрет на самовольную перемену местожительства и работы, введение специальных удостоверений личности и трудовых книжек.Польское население тем временем приступило к массовому насилию по отношению к немцам — как убегавшим, так и остававшимся. Уже к весне 1945-го целые польские деревни специализировались на грабежах немецкого имущества.2 мая 1945 года Берут издал указ, согласно которому вся "брошенная" немцами собственность автоматически переходила в руки польского государства. Уже к лету 1945 года польские власти начали сгонять оставшееся немецкое население в концентрационные лагеря. Считалось, что там лица, подлежащие выселению, подвергались проверке.В лагеря отправляли только взрослых, детей при этом отнимали у родителей и передавали либо в приюты, либо в польские семьи.Британский дипломат Роберт Башфорд писал тогда в рапорте во внешнеполитическое ведомство в Лондон: "Концентрационные лагеря не были ликвидированы, а перешли под управление новых хозяев. Чаще всего руководство ими осуществляла польская милиция. В Свентохловицах (Верхняя Силезия) те заключённые, которые ещё не погибли от голода или не были забиты до смерти, вынуждены ночь за ночью стоять по шею в воде, пока не умрут".С конца июня 1945 года из Бреслау (ныне Вроцлав) и других силезских городов ежедневно стали выдворять примерно по 20 тысяч немцев, отправлявшихся в Коттбус, Гёрлиц и другие пограничные города Германии. Среди изгоняемых начался голод, эпидемии тифа и дизентерии, уносившие, прежде всего детские жизни. Больные умирали прямо на обочинах дорог.Как бы пропагандистски это не звучало, но руководство СССР после окончания Второй мировой войны в Европе последовательно проводил политику национального примирения, поскольку считалось, что межэтническое противостояние не может служить основой для развития международных отношений.Потсдамские соглашения предусматривали "перемещение в Германию немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии", с той оговоркой, что "любое перемещение, которое будет иметь место, должно производиться организованным и гуманным способом".Действительность же была иной. От 820 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч немцев покинули Польшу ещё до Потсдамской конференции, в результате проводившихся Войском Польским "диких выселений" немцев из приграничной полосы.В таких городах, как Штеттин (ныне Щецин), Данциг (Гданьск) и Вроцлав, немцев сгоняли в гетто — отчасти для того, чтобы поляки могли без суеты забрать себе их имущество, но также и для их собственной безопасности.По официальным польским данным, только за последние две недели июня 1945 года 274 206 немцев были депортированы через Одер в Германию.При этом польские власти лицемерно декларировали гуманный характер проводимой политики. В материале для циркуляра Министерства возвращенных земель о репатриации немцев от 13 января 1946 года подчеркивалось, что "мы не осуществляем выселение немцев. Исходя из понятного стремления немецкого меньшинства вернуться на Родину, мы лишь проводим их репатриацию".Основная тяжесть при приеме немецких переселенцев из Польши возлагалась на советскую (2 млн. чел.) и британскую (1,5 млн. чел.) оккупационные зоны в Германии.Пытаясь сделать перемещение немцев более "упорядоченным и гуманным", польские власти в начале 1946 года составили свод правил. В нём, например, утверждалось, что детей без сопровождения, пожилых и больных людей следует депортировать в летние месяцы на поездах с медицинской помощью. Беременным женщинам на поздних сроках не разрешалось отправляться в путь до благополучного разрешения от бремени. Говорящему по-немецки медицинскому персоналу вменили сопровождать каждый транспорт, людям должны были предоставляться достаточное питание и вода.14 февраля 1946 года в Варшаве между Национальным Советом Польши и командованием Британской Армии Рейна было подписано соглашение о правилах и процедурах выселения немцев из Польши на территорию британской оккупационной зоны.Именно эта дата считается в Польше днём начала тотальной депортации немцев с переданных Варшаве немецких земель, хотя первый эшелон с изгнанниками отправился в путь 24 февраля 1946 года.Однако оказалось невозможным полностью обеспечить исполнение новых правил.Один беженец из Нейсе, депортированный в середине зимы 1946-го, утверждал, что его поезд задержали у границы на три недели. После того как у него закончилась еда, он дошел до того, что стал обменивать на съестное свои вещи у местных сельских жителей.Условия в поездах были ужасающими. Немецкий священник, свидетель прибытия изгнанников на границу, так описал увиденное:"Люди — мужчины, женщины и дети — все вперемешку плотно набиты в железнодорожные вагоны для перевозки скота и заперты снаружи. Целыми днями люди ехали в таких условиях, в Германии вагоны открыли в первый раз. Я своими глазами видел, как из одного вагона достали и бросили в стоявшие наготове гробы десять трупов. Далее я заметил, что несколько человек тронулись умом".Государственный департамент проинструктировал своих дипломатических работников выразить полякам недовольство, но американский и английский послы в Варшаве воспротивились таким призывам, ибо не хотели выглядеть "прогермански настроенными".Более эффективным шагом стала отправка в Щецин в феврале 1946 года групп английских медиков, которые должны были контролировать подготовку составов, и в первую очередь не допускать в них больных людей и детей без сопровождения. Когда к концу года температура упала ниже нуля, западные военные власти сумели убедить польское правительство отменить часть поездов.Но ситуация по-настоящему улучшилась только к весне 1947-го. Были построены приличные транзитные лагеря и лагеря для беженцев, отремонтированы железнодорожные пути, а в вагонах установлено отопление.Соглашение же между властями Польши и Советской военной администрацией в Германии (СВАГ) о выселении немцев из Польши в советскую оккупационную зону было подписано в Берлине 5 мая 1946 года.Через несколько дней были отправлены первые эшелоны с людьми, количество которых достигало 1,5-1,7 тысяч в сутки. Польско-советское соглашение в целом повторяло пункты польско-британского.Протесты как советских, так и британских оккупационных властей по фактам нарушения Варшавой Потсдамских соглашений и межсоюзнических договоренностей сыграли свою роль в улучшении обращения польских властей с немецкими переселенцами.По данным генерала Люциуса Клея, американского военного коменданта в Западной Германии, приток переселенцев увеличил население английской и американской зон Западной Германии более чем на 23%. В Восточной Германии, по данным ее первого президента Вильгельма Пика, прирост населения составил 25%.Германию (за исключением французской зоны, которая приняла сравнительно немного беженцев) это поставило буквально на грань катастрофы. Большинство городов лежали в руинах, инфраструктура страны не могла справиться с потоком беженцев. Тысячи беженцев умерли вскоре после приезда, потому что не смогли найти кров, медицинскую помощь или пищу, чтобы поддержать свои силы после всех скитаний.В июле 1946 года в советском докладе о политических событиях в Лейпциге говорилось, что беженцы пребывают в "глубоко подавленном состоянии" и "в высшей степени безразличны к событиям в жизни любой группы населения Лейпцига". Неспособные привыкнуть к новой среде, они не делали ничего, только мечтали о возвращении на родину своих предков по ту сторону границы.Да и в 21-м вряд ли их потомки вернутся в Польшу физически — чего не скажешь о возвращении имущественном. В конце января 2020 года в Польше разразился скандал в связи с тем, что многоквартирный коммунальный дом в городе Ольштын теперь принадлежит гражданке Германии, наследнице бывшего собственника, выехавшего в ФРГ в начале 1980-х.По подсчётам экспертов, число людей, которые были депортированы или сами уехали в Германию (с конца Второй мировой войны до конца 1980-х годов) и могут требовать возврата имущества в Польше, варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов.

https://ukraina.ru/20250126/1042942441.html

https://ukraina.ru/20170420/1018565527.html

https://ukraina.ru/20230825/1048923288.html

https://ukraina.ru/20220816/1037723329.html

https://ukraina.ru/20250711/1047894049.html

https://ukraina.ru/20230220/1043614450.html

https://ukraina.ru/20221205/1041512288.html

польша

германия

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, польша, германия, вторая мировая война, черчилль, иосиф сталин, варшава, красная армия