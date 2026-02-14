"В бой постепенно вводятся резервы": Алехин сообщил об усилении группировки под Харьковом - 14.02.2026 Украина.ру
"В бой постепенно вводятся резервы": Алехин сообщил об усилении группировки под Харьковом
Российская армия наращивает усилия на харьковском направлении, постепенно вводя в бой свежие резервы. Противник, зажатый в тиски, пытается прорваться в сторону Изюма и закрепиться в районе Шевченково. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-14T05:15
2026-02-14T05:15
Описывая ситуацию в Харьковской области, Алехин обратил внимание на успехи российских бойцов не только под Купянском, но и на других участках. "Наша армия наращивает усилия и на других участках юго-восточнее и севернее Харьковской области". Во многом, по словам эксперта, это преимущество достигается за счет блокирования магистралей, установления контроля над перемещением личного состава и техники противника в основные районы боевых действий (Купянск и Волчанск) и отсечения пунктов временной дислокации ВСУ вблизи границы с Белгородской областью.По его словам, динамика боев свидетельствует о вводе свежих сил. "Судя по нарастанию давления со стороны подразделений российской армии, в бой постепенно вводятся резервы. Об этом можно судить по Заосколью", — пояснил Алехин.Эксперт описал тактическую ситуацию, в которой оказались ВСУ. "Зажатые в тиски и плотно блокированные с разных сторон батальоны противника пытаются вырваться в сторону Изюмского района, а также закрепиться в районе Шевченково, где продолжают укрепляться фортификационные оборонительные линии", — добавил собеседник издания.Таким образом, российское командование планомерно расширяет зону контроля, не давая противнику возможности стабилизировать фронт, резюмировал автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
россия, изюм, геннадий алехин, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, купянск, волчанск, белгородская область, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Россия, Изюм, Геннадий Алехин, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Купянск, Волчанск, Белгородская область, наступление ВС РФ, наступление России, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

05:15 14.02.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия наращивает усилия на харьковском направлении, постепенно вводя в бой свежие резервы. Противник, зажатый в тиски, пытается прорваться в сторону Изюма и закрепиться в районе Шевченково. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Описывая ситуацию в Харьковской области, Алехин обратил внимание на успехи российских бойцов не только под Купянском, но и на других участках. "Наша армия наращивает усилия и на других участках юго-восточнее и севернее Харьковской области".
Во многом, по словам эксперта, это преимущество достигается за счет блокирования магистралей, установления контроля над перемещением личного состава и техники противника в основные районы боевых действий (Купянск и Волчанск) и отсечения пунктов временной дислокации ВСУ вблизи границы с Белгородской областью.
По его словам, динамика боев свидетельствует о вводе свежих сил. "Судя по нарастанию давления со стороны подразделений российской армии, в бой постепенно вводятся резервы. Об этом можно судить по Заосколью", — пояснил Алехин.
Эксперт описал тактическую ситуацию, в которой оказались ВСУ. "Зажатые в тиски и плотно блокированные с разных сторон батальоны противника пытаются вырваться в сторону Изюмского района, а также закрепиться в районе Шевченково, где продолжают укрепляться фортификационные оборонительные линии", — добавил собеседник издания.
Таким образом, российское командование планомерно расширяет зону контроля, не давая противнику возможности стабилизировать фронт, резюмировал автор.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния