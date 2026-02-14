Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России
12:59 14.02.2026 (обновлено: 13:05 14.02.2026)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:30 – Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева;
09:42 – Скандал вокруг скелетониста Гераскевича;
15:04 – Замедление и блокировка Telegram;
17:44 – О координации протестов;
23:39 – Донесение российской пропаганды.
*В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также компания Meta, признанная экстремистской и запрещённая в РФ
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
