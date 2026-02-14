https://ukraina.ru/20260214/blokirovki-i-vsedozvolennost-pochemu-zamedlyayut-telegram-i-stanet-li-max-osnovnym-messendzherom-v-1075627256.html

Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России

Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России - 14.02.2026 Украина.ру

Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:30 – Покушение на... Украина.ру, 14.02.2026

2026-02-14T12:59

2026-02-14T12:59

2026-02-14T13:05

видео

россия

армен гаспарян

кирилл буданов

петр порошенко

telegram

общественная палата

покушение

скандал

олимпийские игры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075627014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa2bdab40fe43b1f592018b14ff5d862.png

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:30 – Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева;09:42 – Скандал вокруг скелетониста Гераскевича;15:04 – Замедление и блокировка Telegram;17:44 – О координации протестов;23:39 – Донесение российской пропаганды. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также компания Meta, признанная экстремистской и запрещённая в РФ ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, армен гаспарян, кирилл буданов, петр порошенко, telegram, общественная палата, покушение, скандал, олимпийские игры, спорт, пропаганда, видео