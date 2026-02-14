Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России - 14.02.2026 Украина.ру
Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России
Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:30 – Покушение на... Украина.ру, 14.02.2026
2026-02-14T12:59
2026-02-14T13:05
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:30 – Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева;09:42 – Скандал вокруг скелетониста Гераскевича;15:04 – Замедление и блокировка Telegram;17:44 – О координации протестов;23:39 – Донесение российской пропаганды. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также компания Meta, признанная экстремистской и запрещённая в РФ ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
Блокировки и вседозволенность: почему замедляют Telegram и станет ли MAX основным мессенджером в России

12:59 14.02.2026 (обновлено: 13:05 14.02.2026)
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:30 – Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева;
09:42 – Скандал вокруг скелетониста Гераскевича;
15:04 – Замедление и блокировка Telegram;
17:44 – О координации протестов;
23:39 – Донесение российской пропаганды.

*В материале упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также компания Meta, признанная экстремистской и запрещённая в РФ

ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Лента новостейМолния