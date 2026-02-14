https://ukraina.ru/20260214/vystuplenie-rubio-v-myunkhene-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-14-fevralya-1075627385.html

Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля

Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля - 14.02.2026 Украина.ру

Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в Мюнхене с речью, в которой затронул и украинский конфликт. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-02-14T13:00

2026-02-14T13:00

2026-02-14T13:04

эксклюзив

хроники

вячеслав гладков

марко рубио

вооруженные силы украины

ес

оон

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075627157_0:10:754:434_1920x0_80_0_0_9554928e37da35216517985a7cc2dab1.jpg

Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскрыв в том числе и детали мирного процесса по Украине.Так, он указал, что Вашингтон делает все возможное, чтобы сыграть роль в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом."Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился", — отметил он.По словам госсекретаря США, остались самые сложные темы, работа по ним продолжается.Так, новый раунд переговоров пройдёт 17 февраля, состав участников может отличаться от предыдущей встречи, сообщил Рубио. США продолжат работать над достижением условий, которые примет Россия."Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путём переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми", — указал Рубио.В то же время программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, Штаты не приостановили инициативы в этой сфере, сообщил госсекретарь.Что касается разногласий между США и странами ЕС, то они, указал Рубио, продиктованы обеспокоенностью за будущее Европы."Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить, потому что две великие войны прошлого века послужили для нас постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете наша судьба неразрывно связана и всегда будет связана с вашей", — отметил он.Рубио также раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе."Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа", — указал Рубио.Также он заявил о провале глобализации. Госсекретарь отметил, что западным странам не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в реформировании."Это была глупая идея (мир без границ. — Прим. ред.), которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось", — указал Рубио.По его словам, Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам, многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.Говоря о роли ООН, Рубио отметил, что организация обладает огромным потенциалом, но не имеет ответов на многие вопросы и почти не играет роли. Так, ей не удалось внести вклад в урегулирование на Украине.Обстрелы и налётыУтром 14 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских атаках на регионы России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Астраханской области, 1 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Липецкой области, 1 БПЛА – над территорией Московского региона", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре координации и контроля вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по территории этого региона России, выпустив 4 снаряда на амвросиевском направлении. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Алёшки — 6; Старая Збурьевка — 3; Козачьи Лагеря — 5; Корсунка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка и Масловка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 14 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Белгород подвергся обстрелу, в ходе которого выпущено 10 боеприпасов. На территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин, пятеро получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжёлое, у остальных средняя степень. Поздно вечером за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая. Женщина получила баротравму, находясь в квартире. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", — писал Гладков.Повреждены энергетическая инфраструктура, 94 квартиры в 6 МКД, частный дом, коммерческий объект, 14 автомобилей, один из которых уничтожен.В Белгородском округе по посёлкам Майский, Октябрьский, Разумное, сёлам Никольское, Толоконное, Чайки, Ясные Зори и хутору Церковный выпущен один боеприпас и совершены атаки 12 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В результате падения обломков от сбитых воздушных целей в селе Пушкарное повреждены автомобиль и надворная постройка.В Борисовском округе село Грузское подверглось обстрелу с применением 7 боеприпасов и атакам 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. Повреждены 3 частных дома, помещение сельхозпредприятия, 4 хозпостройки, социальный объект и 2 автомобиля."В Волоконовском округе по селу Грушевка произведены атаки 7 беспилотников. От удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена. Ещё трое мирных жителей получили ранения в результате атак дронов на ГАЗель на окраине села. Двое из них — мужчина и женщина — госпитализированы в Валуйскую ЦРБ. По оценке медиков, мужчина находится в тяжёлом состоянии. Третий пострадавший отпущен на амбулаторное лечение. Автомобиль уничтожен огнём", — сообщил губернатор.В ходе других атак повреждены ангар предприятия, 2 автомобиля, частный дом и коммерческий объект.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Глотово, Гора-Подол, Дорогощь, Замостье, Козинка, Косилово, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка в ходе 2 обстрелов выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 16 беспилотников, 5 из которых сбиты."В селе Гора-Подол от удара дрона по машине ранен мужчина. Он находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.В селе Глотово повреждены 2 автомобиля и надворная постройка, на участке автодороги Рождественка — Дунайка — машина, в селе Косилово — частный дом и линия электропередачи, в селе Замостье — домовладение, в Грайвороне — частный дом и автомобиль.Над Ивнянским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Графовка, Колотиловка и Теребрено выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит. На окраине посёлка Красная Яруга повреждены 2 корпуса на территории предприятия.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 12 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты."В селе Графовка при детонации дрона ранена женщина. В тяжёлом состоянии она госпитализирована в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены 2 МКД и автомобиль", — сообщил губернатор.От ударов дронов в Шебекино повреждён корпус производственного предприятия, в селе Новая Таволжанка — автомобиль. В результате обстрела в селе Зиборовка повреждены 2 частных дома, 2 хозпостройки и 2 автомобиля.В Яковлевском округе в селе Стрелецкое в результате падения обломков сбитых воздушных целей повреждены 4 частных дома и 2 машины.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее об урегулировании конфликта на Украине — в статье Кирилла Стрельникова "США подарят России триллион для победы над Украиной".

https://ukraina.ru/20260214/usiliya-trampa-i-priznanie-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-14-fevralya-1075622600.html

https://ukraina.ru/20260213/peregovory-v-zheneve-kto-poedet-o-chm-budut-govorit-itogi-13-fevralya-1075614243.html

https://ukraina.ru/20260213/novaya-vstrecha-po-ukraine-uspekhi-vs-rf-fars-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-1300-13-fevralya-1075593246.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вячеслав гладков, марко рубио, вооруженные силы украины, ес, оон, сша, украина, россия