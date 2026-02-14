https://ukraina.ru/20260214/sud-reshil-arestovat-eks-direktora-kontserna-kalashnikov-1075625599.html

Суд решил арестовать экс-директора концерна "Калашников"

Суд решил арестовать экс-директора концерна "Калашников" - 14.02.2026 Украина.ру

Суд решил арестовать экс-директора концерна "Калашников"

Суд в Москве арестовал экс-директора по закупкам и логистике в концерне "Калашников" Ксению Гращенкову. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-14T12:03

2026-02-14T12:03

2026-02-14T12:03

новости

москва

китай

украина

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

криминал

россия

оборонный бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061125822_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_7f253e526c862836fa3250ce15ba58e7.jpg

Ксении Гращенковой предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.В правоохранительных органах сообщили , что речь идет об уголовном деле о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали "заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда". Часть деталей они поставили концерну.Незадолго до этого СК РФ завершил ещё одно расследование расхищения средств гособоронзаказаБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

москва

китай

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, китай, украина, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, криминал, россия, оборонный бюджет, минобороны рф