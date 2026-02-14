Суд решил арестовать экс-директора концерна "Калашников"
Суд в Москве арестовал экс-директора по закупкам и логистике в концерне "Калашников" Ксению Гращенкову. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ксении Гращенковой предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.
В правоохранительных органах сообщили , что речь идет об уголовном деле о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.
По версии следствия, представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали "заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда". Часть деталей они поставили концерну.
Незадолго до этого СК РФ завершил ещё одно расследование расхищения средств гособоронзаказа
