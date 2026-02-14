https://ukraina.ru/20260214/dodepalis-kak-igromaniya-szhiraet-vsu-i-ukrainu-iznutri-1075625778.html

Додепались: как игромания сжирает ВСУ и Украину изнутри

В период с 2022 по 2026 год игорный рынок Украины окончательно оформился в паразитическую структуру, где легальный сектор — лишь ветхий фасад, а теневой игорный бизнес даёт большую часть, как говорят в сфере, "оборотки".

Объём средств чёрного рынка украинских онлайн-казино достиг отметок, которые ставят под сомнение саму концепцию государственного контроля.Согласно консервативным оценкам, ежемесячный оборот украинского теневого рынка азартных игр составляет как минимум 15 миллиардов гривен — безумные 180 миллиардов гривен в год. Для сравнения, легальные операторы в 2023 году задекларировали лишь 53 миллиарда гривен дохода.Фундаментом этой теневой империи стал феномен так называемого "мискодинга". Это изящная в своей простоте финансовая манипуляция, при которой транзакции по пополнению игровых счетов маскируются под покупку видеоигр, цветов или услуг связи путём присвоения им неверных кодов категории торговца (MCC). Вместо честного кода 7995 (Gambling), очередной депозит выдаётся, например, за оплату услуг ЖКХ и покупку в онлайн-магазине. В 2023–2024 годах Бюро экономической безопасности выявило участие нескольких крупных банков в этих схемах, где объём транзакций исчислялся миллиардами. Но выявление выявлением, а наказание получилось смехотворным — минимальные штрафы, лицензии у банков не отбирали, воз и ныне там. Получается, если слоты зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?Окопный слот: психопатология войны и дофаминовый дефицитПроблема лудомании в рядах ВСУ за период 2022–2026 годов прошла практически героическую арку: начав с редких девиаций у отдельных психически нездоровых солдат, она постепенно стала полноценным трендом, частью украинской окопной субкультуры. Думаю, все согласятся, что военнослужащий на передовой — идеальный потребитель азартных игр. Он находится в состоянии перманентного кортизолового шока, отрезан от привычных социальных институтов и обладает беспрецедентно высоким для нынешней Украины уровнем ликвидности. "Боевые" выплаты в 100 000 гривен в месяц превращаются в топливо для игровых платформ. Всё, что требуется, — это настроенный Starlink. Хвала Илону Маску, можно и на рулетку месячную зарплату поставить, не высовываясь под "Герани".Психологический механизм прост и страшен: мозг, истощённый страхом смерти, требует немедленной компенсации. Азартная игра даёт мгновенный выброс дофамина и, что ещё важнее, создаёт иллюзию контроля над реальностью в мире, где человек, на самом-то деле, вообще ничего не решает.Очень показательной для сложившегося в ВСУ кризиса стала петиция Павла Петриченко, поданная в 2024 году. Фактически, режим Владимира Зеленского получил прямой сигнал: если хотя бы какие-то меры не будут приняты прямо сейчас, украинский солдат "додепается" до состояния полной небоеспособности.Контраст между суммами, проигрываемыми в слоты, и суммами, собираемыми волонтёрами на дроны, выглядит как издёвка над здравым смыслом. По оценкам самих украинских исследователей рынка, в среднем в казино солдатами проигрывается в три раза больше денег, чем волонтёры успевают собрать "на нужды фронта".Украина имеет дело с ситуацией, когда ресурсная база обороны методично вымывается в пользу сомнительных офшорных компаний, во многих из которых киевский режим истерически пытается нащупать "русский след" — свалить ответственность на кого-то ведь тоже нужно.От тепловизоров в ломбардах до украденных жизнейНаиболее вопиющие иллюстрации морального разложения украинских солдат под влиянием азартных игр заставят содрогнуться даже закоренелых циников. К маю 2024 года ситуация с закладыванием военного имущества достигла такого масштаба, что Национальный банк Украины был вынужден официально запретить ломбардам принимать товары двойного назначения. До этого момента тепловизоры, приборы ночного видения и даже дроны Mavic, закупленные на копейки пенсионеров и слёзы волонтёров, массово оказывались на полках ломбардов в прифронтовых городах. Солдат, проигравший жалованье за час, нёс прибор, который должен был спасти его подразделение ночью, чтобы получить ещё пару тысяч на "депозит". Едва ли кто-то из них задумывался, что не просто унижается за копеечку на ещё пару "крутков", но и де-факто убивает своих сослуживцев.Конечно, это по цепочке сокрушает и всю систему волонтёрских сборов и вообще массовой поддержки фронта. Так, например, один из жителей Харькова под видом военнослужащего собирал деньги "на нужды фронта", а на самом деле, как вы уже могли догадаться, просто спускал всё в онлайн-казино. Всего мошеннику-лудоману удалось так "напомогать фронту" на 150 000 гривен.Также одно из западных изданий, иллюстрируя степень морального разложения, привело историю военного медика по имени Константин. Мужчина пользовался почти безграничным доверием в социальных сетях, и его сборы на нужды украинских карателей тоже приносили сотни тысяч гривен. Однако в какой-то момент выяснилось, что Константин провёл "мимо кассы" более 50 000 долларов — всё для того, чтобы спустить их в казино.Последствия этого инцидента ощущались годами: уровень доверия к частным сборам рухнул, а волонтёрское движение столкнулось с тяжелейшим кризисом легитимности. Когда донор видит, что его помощь может превратиться в ставку на "зеро", он перестаёт помогать.Но финансовые потери — это лишь верхушка айсберга. Лудоман в армии — это идеальная мишень для вербовки. Военнослужащий или офицер спецслужб, имеющий долги в 700 000 гривен (а такие случаи в 2024 году были зафиксированы неоднократно), перестаёт принадлежать себе. Разведке не составит никакого труда заполучить кредитную историю очередного "лудика", и едва ли он устоит перед соблазном "сдать" позиции своих сослуживцев в обмен на списание всех долгов и ещё пару "крутков" рулетки в качестве приятного бонуса.Перестановка кроватей в цифровом борделеРеакция государства на этот кризис… Да какая может быть реакция, когда окружение Зеленского на деле "крышует" эти самые онлайн-казино. Когда широким народным массам стало очевидно, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) превратилась в орган по "крышеванию" избранных операторов, её решили просто сменить вывеску — чтобы не так раздражало. На смену КРАИЛ пришло Государственное агентство Украины "ПлейСити" (PlayCity), созданное под патронатом Министерства цифровой трансформации.Официально, конечно же, заявлялось, что "ПлейСити" выведет борьбу с нелегальными казино на новый уровень — всё будет автоматизировано, человеческий фактор будет исключён. Однако, как и везде, здесь "перемоги" не случилось: к концу 2025 года обещанная Государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ) была запущена лишь на 60% своей мощности — и это если верить очевидно подрисованным в "правильную" сторону отчётам.Тендер на разработку системы выиграла компания "Кедртех", но никаких действенных подвижек так и не случилось: боевики продолжают тратить своё жалование. Пока чиновники рапортуют об успехах, легальные операторы жалуются на "искусственную монополию в системе расчётов" и административное давление, которое лишь подталкивает игроков в сторону нелегальных казино. Государство, пытаясь "навести порядок", на деле занимается переделом рынка. Введение жёстких лимитов на проигрыш для легальных казино в октябре 2025 года привело к тому, что выручка "белых" операторов начала драматически проседать, в то время как "чёрные" сайты, не обременённые никакими лимитами, продолжают цвести и приносить купоны своим бенефициарам с Банковой."Русский след": как Киев пытается переложить ответственность за солдат-лудоманов на РоссиюВ какой-то момент украинские власти начали прилагать все усилия для того, чтобы "обелить" образ солдата-лудомана через "русский след". В 2024 году в стране прокатилась волна громких скандалов с участием Бориса Баума, которого называли лоббистом российского капитала в Офисе Президента. Метастазы лудоманского рака проникли в украинские системы действительно очень глубоко.Несмотря на массовое аннулирование лицензий и блокировки доменов, нелегальные онлайн-казино продолжают работать на Украине.Ситуация усугубляется тем, что технологическая гонка между регулятором и нелегалами проиграна государством. Блокировка 33 000 сайтов в 2025 году не помогла: новые зеркала появляются быстрее, чем СБУ успевает подписывать приказы. Более того, агрессивный маркетинг казино адаптировался, используя образы дронов и патриотическую символику. Некоторые пошли дальше фактически занялись "отбеливанием" своей репутации через мизерные пожертвования на фронт. Казино тратит миллион на покупку пяти "Мавиков", чтобы потом выкачать из этого же подразделения миллиард через зарплатные карты бойцов.Лудик — находка для врага!К февралю 2026 года термин "додепались" приобрёл на Украине статус национального диагноза. Мы видим армию, где техническое превосходство Starlink используется для слива семейных бюджетов, и государство, которое под видом реформ меняет ширму КРАИЛ на вывеску "ПлейСити", де-факто взимает дополнительный налог со своих солдат через его игровой счёт. Лудоман — это идеальный объект для манипуляции: у него нет воли, у него нет ценностей, кроме следующей ставки, и у него нет верности ничему, кроме дофаминовой иглы.Вывод неутешителен: лудомания стала тем самым "внутренним врагом", который не требует ракетных ударов или танковых прорывов. Она просто тихо и методично выедает страну изнутри, превращая героев в должников, а волонтёрские ресурсы — в прибыль офшорных компаний. Лудик — это не просто жертва. В условиях войны это стратегическая находка для врага, и ещё один страшный враг Украины сегодня улыбается с каждого рекламного баннера онлайн-казино.Читайте также: "Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России

