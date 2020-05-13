Психическое состояние украинского общества и ранее оставляло желать лучшего, а на фоне вынужденной самоизоляции, продолжающейся патриотической истерии и ненавистного для националистов 9 Мая приняло совсем уж клинические формы

Вот, например, директор Института национальной памяти Антон Дробович договорился до того, что СССР перед Второй мировой войной якобы отказывался помочь Чехословакии (на самом деле советские войска официально отказалась пропустить Польша), а украинцы во время нашествия Гитлера «воевали за чужие интересы», а не за спасение родины. Впрочем, что ещё можно ждать от «активиста», который настойчиво называет советский период истории «оккупацией».

Одновременно украинский политикум взвыл из-за того, что ведущие державы мира не поздравляют официальный Киев с юбилеем победы над Третьим рейхом в составе «оккупационной армии», а предпочитают говорить о Советском Союзе и с Российской Федерацией. «Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник», — в числе прочих заявил один из ярых борцов с советским наследием, бывший министр МИД Украины и уроженец Курской области Павел Климкин. Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе

«Пострадавшие от советской оккупации» атаковали празднующих День Победы в Запорожье, Одессе, Виннице, а во Львове силовики даже ворвались в помещение, арендуемое Львовской областной организацией ветеранов. «В помещении, принадлежащем областному совету, в нарушение карантинных норм, сегодня "Русский мир" решил себе сотворить сабантуй, — сообщила глава общественного совета при СБУ во Львовской области Галина Янко, — говорят, "сука православная" [подразумевается депутат ВР В.Новинский] подарочки решила во Львове раздать». Какая своеобразная лексика у главы общественного совета при серьёзной организации.

Хотя чего ждать от обычных активистов, если даже лицо официальное — посол Украины в Турции Андрей Сибига — принялся угрожать турецким курортам бойкотом за исполнение 9 мая на передвижной сценической площадке песен военных лет, в частности «Катюши». «Поддержка мэрией Алании рашистской провокационной акции является неуважением к чувствам миллионов украинцев. Неужели украинский турист более не желанный в прекрасной Алании», — накорябал украинский посол в своём "Твиттере". Или вспомним мэра Днепра-не-реки Бориса Филатова, который заявил о «Бессмертном полке», что в его городе «дедов на палке не будет», а до того угрожал Православной церкви — «вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема». Хамство — второе имя бесконечного украинского Майдана. Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

Стоит ли удивляться тому, что в атмосфере массового психоза и ненависти в минувшие выходные в Киеве очередной «ветеран АТО» проткнул сотрапезника шашлычным шампуром после не понравившегося ему ответа на вопрос «чей Крым». Хотя и это меркнет на фоне того, что в Харькове другой ветеран ВСУ с сыном просто убили и съели своего случайного знакомого, бывшего сотрудника МВД. Патриотическая фемида учла факт службы преступника в АТО (сыну зачли сотрудничество со следствием), а потому не присудила парочке каннибалов пожизненного заключения. А «ветеранов АТО» Петра Саламу и Сергея Ластивку, обвинённых в убийстве дочери, зятя и внука экс-главы Великоновоселковского района Донецкой области Валерия Ширы, вообще недавно выпустили под домашний арест. «Поочередно поставили на колени мать, отца и сына. Заставили читать молитву и поочередно зарезали. Так, чтобы следующий убиваемый мог видеть, как убивают его родственника», — сообщает подробности совершенного ими кровавого убийства Анатолий Шарий.

Разумеется, патриотическая общественность происходящее приветствует и выдвигает в первые ряды всё новых «героев». Так, убийца из Одессы Сергей Стерненко удостоился панегирика в когда-то авторитетном «Зеркале недели»: «Сегодня Сергею Стерненко — 25. Он без пяти минут магистр международного права, глава общественной организации "Небайдужі". Начитан. Глубок. У него хорошо поставленная дикция и грамотная речь. Стерненко ведет свой блог, демонстрируя приветствуемый десятками тысяч его подписчиков острый сарказм». Разборки в банке пауков. Националисты переругались между собой из-за убийцы Стерненко © скриншот Украина.ру

К слову сказать, Гитлер тоже был неплохим художником и книги писал. Видимо, поэтому принимавшие клятву личной преданности фюреру Третьего рейха «дивизийники» ваффен-СС «Галиция» ныне провозглашены «сичевыми стрельцами» некой Первой украинской дивизии. А в Ивано-Франковской области полиция, на всякий случай, решила собрать все личные данные о местных евреях и заодно запросила «список студентов еврейской национальности, которые учатся в высших учебных заведениях Ивано-Франковской области и входят в вашу общину». Любопытные приготовления.

Публично бахвалится убийствами сограждан Владимир Парасюк, в СМИ и соцсетях прославляются убийцы одесситов-куликовцев, виновная в убийстве человека подстрекательница Татьяна Черновол получает личную поддержку министра МВД. «Я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 г. — я такой же, как Таня, — приходите ко мне, жду, — накинулся на руководство Государственного бюро расследований Арсен Аваков, а следом его заместитель Антон Геращенко и спикер МВД Артем Шевченко запустили флешмоб с репостом: «Я тоже был на Майдане — приходите за мной!»

Да, были — и конкретные персоналии виновны в массовых убийствах правоохранителей, госперевороте и последующей гражданской войне.

В результате до сих пор продолжающийся вооруженный конфликт на Донбассе уродует психику не только непосредственных участников, но членов их семей. Любопытную сценку из парикмахерской эпохи коронавируса прислали из Харькова: «Пришла следующая клиентка. С порога она завыла: «Война, там настоящая война!» Выяснилось, что её муж в АТО, поэтому всё на таких эмоциях. Рассказала, что пришли страшные настоящие русские войска. Люди, которые там живут, не нужны, их выселяют. Занимают дома, села. Если кто-то протестует — очередь из автомата, и вся улица убита. «Просто ставят перед домом и расстреливают, девочки, всех!» Весь этот бред несся со скоростью пулеметной очереди. Дальше началось заламывание рук. Реально, со слезами. Глаза фанатично горят, рыдает. Выяснилось потом, что это уважаемая женщина, врач, доцент, мать троих детей. Адекватная во всех вопросах, кроме этого». Уроки Нацпамяти. Как граждан Украины учат праздновать День Победы © Facebook, Anton Drobovych

Взвинченное состояние общества постоянно подогревается милитаристской и националистической пропагандой, подстёгивается реальными экономическими проблемами, усугубляется деградацией общественных институтов. «По официальным данным МОЗ, на Украине зарегистрировано 22 тысячи психиатрических больных с хроническими заболеваниями, которые сегодня находятся в психиатрических больницах, — пишет политический аналитик Алексей Калиниченко. — Значительная часть пациентов этих больниц нуждается в постоянном специализированном уходе. Но благодаря медреформе майданной власти и их западных кураторов эти 22 000 больных людей, большинство из которых потеряли социальные связи, должны оказаться на улице среди здорового и относительно здорового населения». На самом деле неучтенных врачами психически больных куда больше, а на руках в Украине находятся огромное количество оружия и боеприпасов из зоны конфликта.

Можно с большой долей вероятности просчитать объём очередного падения экономики Украины, предположить, сколько человек предпочтут эмиграцию из страны, сколько людей умрут от коронавируса, туберкулёза, СПИДа и разгула наркомании. Однако истинное безумие остаётся непредсказуемым.