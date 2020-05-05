Демарш мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который ослабил карантинную удавку и разрешил работать многим учреждениям торговли и досуга, вызвал серьезное волнение в Киеве. Дело дошло до появления на улицах города боевой техники Нацгвардии

И хотя силовое ведомство говорит о плановых дежурствах, местные деятели (например, советник мэра Станислав Коломиец) полагают, что городского голову и население Черкасс хотели запугать. Ранее сам президент Зеленский обратил внимание на непокорного градоначальника и передал ему «пламенный привет» во время своего очередного обращения. Надо полагать, это было не изъявление дружеской нежности, но в результате угрозы закончились пшиком.

По сути глава областного центра открыто взбунтовался против политики официального Киева. В той или иной степени несогласие с центральной властью демонстрируют и мэры иных городов, а городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив впрямую выразил солидарность с мэром Черкасс. Главы местного самоуправления Харькова, Львова, Запорожья, Одессы, Днепра-не-Реки и прочих городов пытаются получить от Центра не столько новые полномочия, сколько вернуть старые. Эти попытки увязаны между собой не политической солидарностью (они исповедуют разные политические взгляды), но общим пониманием экономических реалий. Мэр Черкасс заявил, что готов к публичной встрече с Зеленским © Facebook, Анатолій Бондаренко

Объединяющая представителей местного самоуправления «Ассоциация городов Украины» декларирует, что в результате правительственных антикарантинных мер местные бюджеты потеряют 15,6 миллиарда гривен, в частности, из-за льгот и отсрочек по налогам на землю и недвижимое имущество. Минус недополученный туристический сбор (по причине уменьшения потока туристов) и потери из-за недоплаченного единого налога в связи с колоссальным ущербом для малого и среднего бизнеса на местах. И это лишь часть обрушившихся на провинцию проблем.

Одновременно на местные бюджеты системно перекладываются расходы на социальную сферу, например, на «реформированное» Ульяной Супрун здравоохранение. «Недофинансирование из государственного бюджета охраны здоровья на предоставление первичной, вторичной и третичной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий, по ориентировочным подсчетам, составляет более 25 млрд гривен», — заявляют в Ассоциации городов Украины. То есть позиций, которые вызывают нарекания мэров, множество, а потери оценивается в десятки миллиардов.

При этом чрезвычайно неудачная кадровая, гуманитарная, экономическая политика Владимира Зеленского подмывает сами основы его правления, а людей, допускающих его досрочный уход, становится всё больше. Весьма любопытен в данном отношении комментарий бывшего руководителя ОП Андрея Богдана на своего рода манифест известного оппозиционного политика Андрея Портнова. «Он выразил мнение общества»: мэр Львова вступился за коллегу из Черкасс в скандале с ослаблением карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Президент упустил время, — пишет господин Портнов. — С монофракцией у него была возможность решить вопрос украинских выборов на оккупированном Донбассе, восстановить справедливость в расследовании массовых убийств в Киеве и Одессе, отменить люстрацию, убрать из школьных учебников героизацию преступников, быстро определиться с мародёрами, разобраться с внешним управлением, укрепить суверенитет и равноудалить всех своим невмешательством в идеологические вопросы и обеспечением равного отношения к двум сторонам расколовшейся уже по десятку вопросов страны <…> Но он сильнее расколол всех, с одной стороны продолжив идеологическую политику Порошенко-Парубия, а с другой — избрав тактику случайных кадровых решений, ставки на проигравшее меньшинство, врагов, преступников, некомпетентных друзей, людей без биографии, моральных уродов и обитателей политической помойки. Теперь, когда президент противопоставил себя тем, кто его выбрал, его социологический путь предопределён. Похоже, президентские выборы могут пройти раньше конституционных сроков».

На прогноз Портнова оперативно отреагировал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан: «Да у нас тут реальная президентская избирательная компания в разгаре. Портнов вырвался вперед. Ребята, вы куда? Осенью, сказано же, осенью!»

А что у нас осенью — ну да, местные выборы. И мэры к ним интенсивно готовятся.

Как сообщает популярный на Украине (почти 87 тысяч подписчиков) ТГ-канал «Легитимный», партия мэров городов будет создаваться вне общей идеологии. «Партия с четко выраженным "региональным кейсом", который подразумевает защиту прав своего региона, истории, культуры, языка, названия улиц, расширения экономических полномочий региональной власти, увеличение бюджетов регионов (будут требовать оставить себе в регионах денег больше и меньше отправлять в Киев) ну и т.д… Каждый мэр уже имеет свои связи в своих городах, имеет свои СМИ и свои экономические империи, поэтому им легко будет прокачивать себя, свой партийный бренд, в своих городах». Политический расклад Одессы: мэр Труханов договаривается, «Слуга народа» теряет, ОПЗЖ укрепляется © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

А близкий к Банковой ТГ-канал «Резидент» (почти 52 тысяч подписчиков) дополняет: «Наш источник в ОП сообщил, что глава Офиса президента предложил Зеленскому возглавить процесс с усилением позиции мэров городов и создать региональную партию во главе с Виталием Кличко. Андрей Ермак уточнил президенту, что если процессом партии мэров будет управлять Коломойский/Аваков, то это лишний инструмент политического давления на центральную власть. Необходимо перехватить инициативу и поставить мэра Киева на ключевую роль в союзе городов, а после выборов можно легко создать большинство во всех областных и городских советах».

В многочисленных утечках информации, сплетнях и слухах вокруг создания новой политической силы угадывается два тренда: «партия мэров» создаётся в реальный и эффективный противовес Центру либо как очередная наживка для избирателей, вроде «Слуги народа». В подобной дилемме потенциальных проблем больше, нежели в простой предвыборной технологии. Если мэры захотят стать обычным предвыборным инструментом в руках Офиса президента, то это неминуемо бьет по их дальнейшим политическим и финансовым перспективам, отправляя на дно вместе с рейтингом президента и дальнейшим упадком государства.

И напротив: начиная собственную игру, «партия мэров» имеет все шансы на «золотую акцию» украинской политики. Воспользуются ли руководители местного самоуправления ещё раз предоставленным шансом (прошлый шанс упущен на парламентских выборах 2019 года) или предпочтут в очередной раз быть униженными и ограбленными? В конце концов, и у Зеленского тоже был шанс, но из всех вариантов действий руководители Украины почему-то всегда выбирали самый худший.

В перспективной комбинации значимую роль может сыграть Игорь Коломойский, который уже испортил отношения с США, МВФ и ОП. Разговоры о выдаче его американскому правосудию не прекращаются, и перспектива смахнуть с доски все фигуры остаётся для Игоря Валерьевича одним из вариантов эффективной самозащиты. Хорошо организованные бунты без денег не происходят, а для того же Коломойского проще расстаться с половиной оставшихся денег, чем со всеми — и свободой впридачу.

Имея единый штаб, массированное финансирование, средства массовой информации, боевые отряды (не секрет, что в условиях современной Украины каждый феодал обзавёлся собственной дружиной), «партия мэров» вполне может диктовать свою повестку дня слабеющему Центру. В противовес ползучей регионализации столице уже сегодня необходимо опираться на унитаристскую команду Порошенко и соросят, что мы, собственно, и наблюдаем.

Однако хитроумные манёвры никак не решает главную проблему унитарной Украины — накопленное за тридцать лет огромное разочарование общества в эффективности ее государственных институтов.

Караул устал, народ безмолвствует, выборы приближаются.