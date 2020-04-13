Украину охватили лесные пожары, которые усугубляют коронавирусный кризис

«Ад на земле? Нет. Это правда — месть дикарям московским. Везде, где они, — смерть и выгорание. И не надо ныть о природе. Она просто заложница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить», — написала в августе националистка Ирина Фарион, которая с нескрываемым злорадством комментировала лесные пожары в Сибири.

Это масштабное бедствие вызвало большой энтузиазм в среде "сетевых патриотов", хотя было вполне очевидно, что катастрофические пожары, вызванные целым комплексом экологических, экономических и социальных проблем, являются сейчас глобальным вызовом человечеству. Только за последний год от них пострадали Австралия, Бразилия, Израиль, США, Турция, Греция и другие европейские страны. Да и в Украине системно горели многочисленные стихийные свалки, отравляя дымом окрестности Львова, Днепра и Киева. Но это не смущало националистических блогеров, способных чутко уловить ноздрями далекий запах сибирской гари. Огонь подступает к хранилищу особо опасных отходов. Зеленского просят срочно спасти Чернобыль от пожара © AP, Yaroslav Yemelianenko

Но жизнь иронична, и расплатой за радость по поводу горящей хаты соседа всегда становится собственное пожарище. Со второй половины марта Украина страдает от лесных и степных пожаров, которые пришли в страну вместе с коронавирусом и фиксируются сейчас на территории большинства областей. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Чернобыльской зоне отчуждения — пламя вспыхнуло там еще 4 апреля, и, несмотря на борьбу пожарных, огонь распространился на обширные территории, уничтожив целый ряд популярных «сталкерских» локаций. Скрыть масштабы проблемы было невозможно — запах гари ощущался на улицах Киева и Чернигова, а спутниковые фотографии NASA продемонстрировали миру огромные облака дыма, которые уже затягивает на территорию Белоруссии.

В ночь на 13 апреля о ситуации рассказала сотрудница пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Наталья Дегтяренко. По ее словам, в результате пожара сгорели территории срытых «радиоактивных» сел: Лелив, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов и Чистогаловка, часть территории знаменитого Рыжего леса, пригороды Чернобыля и закрытый военный город Чернобыль-2. «Сейчас ситуация неконтролируемая — она критическая. От всего сердца спасибо пожарным и спасателям! Спасибо так же, как в 1986 году!» — написала Дегтяренко в социальной сети Facebook. А на YouTube появилось свежее видео, снятое с крыши объекта «Укрытие» — где хорошо видно, что к атомной станции приближается сплошная стена пожара, над которой крутится вертолет пожарников.

Все это наносит огромный ущерб Зоне отчуждения, которая причудливо совмещает в себе функции ядерного могильника, уникального заповедника и популярного туристического объекта. По словам исполняющей обязанности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, убытки уже сейчас исчисляются десятками миллионов гривен — хотя огонь еще не потушен. Кроме того, пожар ухудшил радиационную обстановку. Как сообщил председатель Государственной экологической инспекции Евгений Фирсов, радиация в эпицентре пожара превышает допустимые нормы, а Центр ядерной безопасности зафиксировал в Киеве повышенную концентрацию радиоактивного цезия-137.

Конечно, радиационный фон не достигает в столице критических показателей, но такая задымленность однозначно опасна во время эпидемии COVID-19 и не добавляет здоровья киевлянам с болезнью легких. Тем более, что рядом с городом отмечены другие пожары — на лугах вблизи Броваров и у берегов речки Десна. Как результат, 10 апреля Киев возглавил мировой рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы, обогнав традиционно загазованные Ханой и Джакарту.

Масштабы проблемы очень серьезны. По данным Государственного лесного агентства, только за последние два дня спасатели и лесники 60 раз выезжали на тушение пожаров, которые фиксировались на территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Луганской, Харьковской областей — а с начала года в Украине зафиксировали 772 лесных пожара. Причин этой ситуации множество. Пожар часто провоцируют незаконные рубщики леса, или сами крестьяне, которые привыкли очищать весенние поля от бурьяна архаическим методом пала. Между тем, экологические проблемы провоцируют хроническую засуху, ручьи и реки мелеют, советские мелиорационные каналы заброшены, а просохшая после бесснежной зимы трава хорошо горит — и огонь мгновенно охватывает целые гектары, быстро перекидываясь на лесные угодья. COVID-19 vs Чернобыль-86. На Украине появилась необычная онлайн-экскурсия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Развал лесного хозяйства, на котором постоянно экономят чиновники, привел к тому, что леса буквально завалены неубранным вовремя сухостоем, который сразу усиливает пожар. Лесников слишком мало, у них не хватает техники — и поэтому лесные массивы не разделяют противопожарными полосами, а лесные дороги заброшены, и пожарные машины просто не могут подъехать к загоревшимся чащам. Впрочем, парк этих машин невелик, авиации недостаточно, а в рядах огнеборцев ощущается кадровый недобор из-за не самых больших зарплат. И в результате мы видим, как чернобыльские пожарные буквально надрываются от усталости, засыпая после работы прямо на холодной земле.

Все это способствует дальнейшему развитию самого большого пожара последних лет, который совпал с наступлением коронавирусной эпидемии и тоже является вариантом «идеального шторма», — когда накопившиеся проблемы провоцируют качественный скачок и приобретают характер обвального кризиса.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь быстро охватывает новые территории. У меня два варианта: или до Кабмина не доносят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС. Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу пожарных, свободно перемещается с ветром, и сейчас подобрался к самым опасным объектам Зоны отчуждения», — написал около часа назад член общественного совета при государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, сопровождая свои слова апокалиптическими фото и видео с задымленной Чернобыльской станции. Сериал «Чернобыль» привлек рекордное число туристов в зону отчуждения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эта трагедия учит — нельзя радоваться чужой беде, как это сплошь и рядом делают недалекие патриоты. «Ад и выгорание», о которых с таким восторгом рассказывала нам Фарион, могут материализоваться практически везде — ведь тридцать лет разрушительной политики экономии на самых необходимых областях социальной сферы истощили и разрушили основу современного общества, что проявляется буквально везде — в медицине, образовании, науке — и самым бедственным образом отражается на экологической ситуации.

Эпидемии, пожары, бедность, неграмотные учителя на скандальных онлайн-уроках — все это говорит о том, что Украина должна кардинально сменить свой курс. Чтобы это не закончилось чем-то похуже давнишнего Чернобыля.