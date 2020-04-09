Украина в очередной раз готовится к прекращению транзита российского газа через собственную ГТС. Причиной этого станет ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2», легко замещающего объемы топлива, прокачиваемого сейчас по украинскому маршруту

С таким заявлением выступил глава компании «оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — цитирует Макогона издание Liga.net. Однако он выразил уверенность в том, что российский трубопровод не будет достроен до 2021 года.

Едва ли точку зрения Макогона можно считать полностью обоснованной. Президент России Владимир Путин уже не один раз говорил о том, что «Северный поток —2» удастся закончить до конца этого года и, надо полагать, его взгляд на эту проблему подкреплен надежными аргументами и подробнейшей информацией. Однако сроки ввода трубопровода в эксплуатацию не так важны, интересен тот факт, что украинский чиновник не сомневается в завершении строительства, произойдет ли это в нынешнем или следующем году.

Не очень при этом понятно, почему он говорит о скором прекращении транзита. Ведь в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о прокачке газа. Согласно пятилетнему контракту, «Газпром» гарантирует доставку по украинской трубе в Европу 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре. Так что ГТС Украины продолжит еще некоторое время работать и приносить доход украинской казне. Но потом, действительно все.

Украинский маршрут давно превратился в головную боль для России, поскольку Киев годами использовал его для политического шантажа. Нестабильность этой ветки, невозможность установить надежные партнерские отношения с «Нафтогазом» превращают российско-украинское сотрудничество в этом вопросе в затухающую до полного нуля перспективу. В лучшие года, когда украинская ГТС транспортировала порядка 80 миллиардов кубометров газа, доход за транзит достигал 3 миллиардов долларов. Для страны, растерявшей большую часть промышленных активов и наукоемких отраслей промышленности, это очень значительная сумма. Не только газ. Украина повышает ставки и теперь рискует потерять еще и транзит аммиака © en.agroday.com.ua

В ближайшие года она снижается в два раза, а менее, чем через 5 лет, транзит действительно будет остановлен совсем. В этом случае ГТС со всеми своими компрессорными станциями, подземными хранилищами, километрами трубы превращается в гору ненужного железного хлама. Ее последнее предназначение — быть разобранной на металлолом. Кстати, такие предложения на Украине звучат регулярно. Различные эксперты утверждают, что Россия тогда «забудет» о соседней стране и риск вооруженной агрессии с ее стороны станет минимальным. Бредовость подобных утверждений очевидна для каждого здравомыслящего человека, но это никогда не останавливало украинских политиков, которые торгуют российской агрессией распивочно и на вынос. Они и сегодня продолжают трудиться над производством этого товара, хотя он давно уже не так востребован на Западе.

Собственно, разрыв российско-украинских экономических связей, ставший одной из основных линий политического курса при Петре Порошенко, продолжается и при его преемнике Владимире Зеленском. В этот тренд полностью укладывается прекращение транзита, несмотря на то, что нынешняя правящая команда в этом, кажется, не слишком заинтересована. По крайней мере, подписание контракта с «Газпромом» Зеленский считает своей несомненной победой. И в принципе, сценарий, согласной которому украинская ГТС могла бы функционировать и по окончании срока соглашения не кажется полностью невероятным. Если бы Киев изменил свою политику, Москва вполне могла бы пойти ему навстречу.

Но нынешняя команда, несмотря на предвыборные обещания Зеленского, движется тем же антироссийским курсом, что и Порошенко, вводя в его контекст новые элементы, уже собственного сочинения. И проблема заключается даже не в том, что Украина открыто выражает свою враждебность. Просто отсутствие нормальных отношений делает невозможным успешное экономическое сотрудничество по всем направлениям. В том числе, и по вопросу транзита газа. Упущенные возможности: что теряет Украина в «Турецком потоке» © turkstream.info

Коллапсирующая украинская экономика может не выдержать всех обрушившихся на нее ударов. Нет денег на борьбу с коронавирусом, на поддержку потерявших работу в Европе гастарбайтеров, которым без всякого преувеличения угрожает голодная смерть (а от них зависимы и родственники). Если учесть, что вернулось на Украину около ста тысяч человек, масштаб трагедии может оказаться катастрофическим. К моменту прекращения транзита дела несомненно будут обстоять еще хуже, нежели сейчас, поскольку никакого благополучного будущего у превращенной в сугубо аграрную, деиндустриализированную страну быть по определению не может. Поэтому легко представить себе, что выпадение доходов от транзита станет последним гвоздем в крышку украинского гроба.