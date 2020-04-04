На пятитысячной купюре, которая может вскоре понадобиться Нацбанку Украины для запуска в оборот, в духе времени стоило бы изобразить Зеленского анфас и в маске. Или Порошенко. Под карантинной маской вряд ли отличишь, где кто. Устроенный властью маскарад сделал пятого и шестого президентов близнецами-братьями

На регулярных брифингах, которыми не устает баловать журналистов главный эпидемиолог страны, третий год живущей без ликвидированной преступным решением одиозного министра времен Петра Порошенко санитарно-эпидемиологической службы, Виктор Ляшко со все более уверенным видом, все более руководящим тоном браво рапортует об очередных успехах правительства в деле противодействия коронавирусной инфекции. Форма вопиющим образом противоречит содержанию.

Парадокс ситуации состоит в том, что главным аргументом и едва ли не единственным критерием, подтверждающим правильность пути, по которому пошла власть, столкнувшись с угрозой эпидемии, в интерпретации генерала от медицины без армии оказывается… количество новых случаев заболевания COVID-19 и смертей от него. Формальный показатель, отражающий именно те явления, на предотвращение которых работает Ляшко вкупе с другими чинами от мала до велика, включая президента Украины Владимира Зеленского. Карантин глазами простых людей. На Украине от пофигизма до ужаса - один шаг © AP, Mykola Tys

Эффективность мер, предпринимаемых киевской властью под видом борьбы против распространения коронавируса, невысока. Объясняется это предельно просто. С одной стороны, меры предпринимаются с опозданием в одну-две, а то и три-четыре, недели. С другой, отчет об их исполнении никто ни у кого не требует. Анализ ситуации под углом зрения того, что сделано, что не сделано, не проводится. Это еще более стимулирует халатность. Яркий пример — решение об обязательной обсервации. О ней громогласно объявили, условия же для обеспечения затеи не создали. Получилось, что обсервация как замысел есть, а как реальная практика отсутствует.

Так же или примерно так обстоят дела практически во всем остальном. Именно поэтому о результативности конкретно каждой из предложенных мер и власть в целом, и Ляшко предпочитают «деликатно» умалчивать. По незнанию ли того, что они на самом деле дали, или, наоборот, по знанию, тянущему за собой острое нежелание распространять это знание в широкие массы, чтобы не дразнить гусей, это — детали. Власть молчит о важном. Усиливая недоверие к себе, без того подбирающееся к критической отметке. Укрепляя в общественном сознании представление о безответственности как о фундаментальной особенности конкретных чинов и всей правящей элиты.

За примерами далеко ходить не надо. Одной из первых мер, которыми в Киеве по примеру других стран решили остановить коварную заразу, стала термометрия. Пусть и с опозданием, как минимум, в две-три недели, дав то ли по халатности, то ли по меркантильному расчету, то ли по злому умыслу возможность въехать в страну десяткам тысяч человек из очагов эпидемии, правительство оснастило исполнителей термометрами, и — пошло-поехало. Получилось, что, пока присутствие людей в костюмах спецзащиты или хотя бы в защитных масках с приборами быстрого измерения температуры в пунктах въезда имело, по крайней мере, какое-то психологическое действие на граждан и их настроение, сдерживая распространение паники, в Украине никто ничего не измерял. Взялись же за это дело тогда, когда глава ВООЗ на весь мир объявил, что практическая значимость термометрии в противодействии распространению коронавируса близка к нулю. Карантин глазами простых людей. В Днепре (Днепропетровске) настроение подавленное, растет агрессия © REUTERS, Gleb Garanich

Ну, да, ладно. Лучше поздно, чем никогда. Взялись, так взялись. Дальше что? Что же получили от того, что взялись? Кому, чем, насколько помогла кампания измерения температуры, на которую потратили несколько десятков миллионов бюджетных средств? Власть, дай ответ! Не дает ответа.

С защитными масками вышло еще забавнее. Если, конечно, наблюдать за развитием событий в маскарадном театре абсурда со стороны. Не находясь в его пропитанных ядовитым для тела и души зловонием стенах, а издалека. Если же изнутри, то — не забавнее, а еще более издевательски. Маски власть поначалу настоятельно рекомендовала использовать, а затем обязала это делать под страхом денежных штрафов и административного наказания. Для пущей важности «кнут» дополнили угрозой физического недопущения без масок в очаги «культуры» — аптеки, продовольственные магазины, общественный транспорт, остающиеся открытыми в условиях карантина и чрезвычайной ситуации.

Независимо от того, насколько остра необходимость попасть туда для тех, кому обзавестись заветной марлевой тряпочкой с тесемками не удалось. В том же, что не удалось, оказались виноваты сами граждане. Хотя их вина тут минимальна, если вообще просматривается. Дело в том, что за два первых месяца года люди, то ли близкие к власти, то ли самым непосредственным образом задействованные в ней, умудрились продать на экспорт по спекулятивным ценам несколько сотен тысяч тонн (!) защитных масок, имевшихся на тот момент в наличии на складах украинских производителей. Общая сумма сделок оценивается в 12-15 млн. долларов, хотя, принимая во внимание резкий взлет цены на маски в рознице в разгар эпидемии в Китае и в Европе, показатель вполне может быть заметно выше. Западная Украина с 30.03 по 3.04: лидерство по смертности от коронавируса, но война и криминал - по распорядку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поразмыслив над тем, что натворили, министры в «масочном» вопросе сжалились над гражданами. Тот, кто подумал, что они решили обеспечить масками всех, кто в них нуждается, за счет государства, ошибся. Не на тех напали! Кабмин решением от 2 апреля переложил ответственность за соблюдение карантина в части ношения масок на торговлю, предписав заведениям, куда направляется гражданин, выдавать этот атрибут.

В какой-то момент власть в присущей ей манере пускания столбов пыли в глаза для сокрытия своего бездействия или своей безответственности бросилась «героически» добывать маски за пределами страны. Кто знает, может быть, в этом порыве ушлым бизнесменам от власти и удалось купить втридорога те же самые экземпляры, которые они продали перед этим.

В околомасочной суете и суматохе забыли, естественно, обо всем остальном. В список этого самого «остального», к величайшему сожалению, попали более серьезные, чем маски, средства индивидуальной защиты. Такие, как очки, фартуки, перчатки, спецкостюмы и др. Безответственность власти в этом вопросе больно ударила по медицинским работникам и правоохранителям. Даже официальная статистика заболевания коронавирусом в первой группе без преувеличения зашкаливает. По второй статистики нет вовсе, что дает основания предполагать, что ситуация там или плохая, или совсем аховая. Глава Минздрава: Украина введёт комендантский час из-за коронавируса © Facebook, Максим Степанов | Facebook, Максим Степанов | Перейти в фотобанк

Совершая один просчет за другим, усугубляя без того крайне сложную, угрожающую ситуацию, делая ее еще более сложной и угрожающей, власть, ничтоже сумняшеся, предлагает считать свои действия и намерения едва ли не эталоном прозорливости и эффективности. Ничуть не стесняясь после всех своих промахов и махинаций возлагать ответственность за отсутствие результатов на «несознательных» украинцев. Не повезло власти с народом, как же не повезло! Плохие людишки ей достались, никудышние. Ни добра не помнят, ни благодарности от них никакой. Только головная боль одна.

Зеленский в очередном видеообращении позволяет себе сетовать на то, что украинцам, мол, «надо повзрослеть», чтобы на карантине вести себя должным, с точки зрения власти, образом. Городской голова Киева Виталий Кличко, не стесняясь, употребляет в отношении киевлян совершенно дикое, неадекватное определение «шастать», возмущаясь, что после его запретов люди ходят и ездят по городу.

В ту же дуду дудит глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко: «Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию, — говорит он журналистам «РБК-Украина». — Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не зацепит их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания». Типун, как говорится, тебе, начальник, на язык! Задуматься о том, что многие люди «шастают» и «бродят» не для того, чтобы нажарить шашлыков и позлить Кличко и Дейнеко, а в поисках еды, лекарств и прочих необходимых им и их семьям вещей, чиновной элите в голову не приходит.

Смотреть на себя в зеркало киевская власть никогда не любила. Теперь же, когда все ее представители закрыли лица масками, в этом и вовсе отпала необходимость — никого и ничего не разглядишь, не увидишь. А глянуть на себя со стороны иногда отнюдь не мешало бы. Чтобы сообразить, например, что в столкновении позиций правы иногда оказываются как раз те «плохие», «несознательные» людишки, которые мешают власти властвовать. 2 апреля правительство Дениса Шмыгаля объявило об ужесточении карантина. При этом, на деле некоторые из ограничений, введенных ранее, были не усилены, а, наоборот, ослаблены. Идя, так сказать, навстречу пожеланиям трудящихся.Так, например, в общественном транспорте прежде можно было ехать не более чем десяти пассажирам со спецпропусками. Теперь же количество людей в салоне решили увеличить до «числа сидячих мест». С самого начала понять, что это вполне допустимо и на сохранение социальной дистанции гражданами по пути на работу, с работы не влияет, министрам оказалось не по силам.

«Украинским железным дорогам» («Укрзализнице») Кабмин вдруг решил разрешить осуществлять «отдельные пассажирские рейсы», причем, как на маршрутах внутри страны, так и в международном сообщении. Пусть это разрешение отягощено предписанием согласовывать запуск поездов с кучей министерств и ведомств, начиная от Минздрава и заканчивая МИД и Госпогранслужбой, важно, что оно появилось. Хотя, опять же, предусмотреть такой порядок железнодорожного сообщения можно было и сразу.

В разных странах ограничительные меры вводятся и действуют по-разному. В Украине акцент на их бездумном ужесточении призван решить одну-единственную главную задачу. И эта задача крайне далека от защиты людей от смертельного вируса. Цель власти в данном случае скрыть от общества и, похоже, от себя самой факт неготовности и неспособности системы охраны здоровья охранять здоровье граждан. Причем, не только за государственный, но даже за их собственный счет. О защите санитарно-эпидемиологической нечего говорить. Соответствующая государственная служба, как уже упоминалось, в 2017 году была тупо упразднена. Поэтому жалкое подобие профилактических мероприятий в Украине пытается осуществлять… полиция. Точнее, не осуществлять, а имитировать.

Борьба с пандемией сегодня является самой важной, самой главной задачей и целью всех стран и их правительств, всего человечества в целом, международных организаций. Несмотря на весь ужас нынешнего положения вещей, вопреки наличию ряда признаков, дающих основание полагать, что впереди нас ждет долгая череда смертельно опасных испытаний самого разного характера и толка, сдержанный оптимизм присутствует даже в тех странах, на долю которых выпало более всего коронавирусных испытаний. Человечество продолжает упорно верить в то, что ему по силам справиться с бедой, что в борьбе с новым вирусом его ждет победа. Украина в этой борьбе пребывает на обочине мировых событий. Украинцы не верят в победу, они молятся о том, чтобы, потеряв многое, не остаться вообще ни с чем. Именно молятся, уповая на Господа Бога. Не земле им обращаться за помощью, увы, не к кому. Ну, не к паяцам же в масках, устраивающим маскарад на костях?