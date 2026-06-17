https://ukraina.ru/20260617/ukraina-uzhe-za-granyu-upadka-rostislav-ischenko-o-demograficheskom-krizise-i-byudzhete-vsu-1080323373.html

"Украина уже за гранью упадка": Ростислав Ищенко о демографическом кризисе и бюджете ВСУ

"Украина уже за гранью упадка": Ростислав Ищенко о демографическом кризисе и бюджете ВСУ - 17.06.2026 Украина.ру

"Украина уже за гранью упадка": Ростислав Ищенко о демографическом кризисе и бюджете ВСУ

У Украины нет собственного бюджета, а её экономическая устойчивость держится исключительно на помощи Запада. При этом человеческие ресурсы ВСУ близки к исчерпанию — в армии 300 тысяч дезертиров и два миллиона уклонистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-17T16:41

2026-06-17T16:41

2026-06-17T16:41

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Журналист спросил, что сейчас происходит с Украиной, учитывая что общество морально истощено, а экономика — на нуле. Эксперт объяснил, что страна находится не просто на грани, а уже за гранью упадка.Ищенко подчеркнул, что у Украины нет собственного бюджета — он полностью сформирован из иностранной помощи. Политолог задался вопросом, как страна сможет существовать, если эта помощь прекратится."Кустарный выпуск дронов — это не экономика. Экономическую устойчивость и политическую стабильность Украине дает Запад. И только потому, что Украина ведет войну. Нет войны — нет Украины", — пояснил он.По мнению эксперта, украинские данные о 300 тысячах дезертиров и двух миллионах уклонистов являются критическими для любого государства. "Именно поэтому западные союзники не уверены, что Украина продержится следующую зиму", — добавил Ищенко."Идут серьезные разговоры о массовой депортации украинских мужчин из Европы, чтобы из них формировать новые армейские резервы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.О польско-украинских отношениях — в авторской статье Владимира Скачко "Конец без выбора. Польша по-любому не спасет Украину от погибели" на сайте Украина.ру.

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