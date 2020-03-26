Правительство Украины собирается секвестировать государственный бюджет, то есть сильно урезать различные расходы. Связано это с катастрофической нехваткой финансов, за март бюджет был исполнен только на 35%

С ростом количества заболевших коронавирусом и потерявших работу ситуация обещает стать критической, поскольку деньги необходимы и для лечения болезни, и для помощи тем, кто остался без средств к существованию. Государственная помощь последним предусмотрена, но размеры выплат пока не определены.

Уже известны, какие статьи расходов первыми пойдут под нож. Министерству культуры оставят деньги только на зарплаты сотрудникам, оно больше не сможет выделять деньги на различные образовательные и прочие программы, а также кормить многочисленные патриотические организации. Вчера глава комитета по информационной политике Верховной рады Александр Ткаченко написал на своей странице в Facebook о предстоящем сокращении расходов по линии Минкульта и назвал ведомства и структуры, которые попадут под секвестр. Госкино лишится 750 млн гривен, Украинский культурный фонд — 500 млн, Институт книги — 150 млн, туризм — 240 млн. Будет остановлено финансирование программы так называемого «сшивания страны» на сумму свыше 500 млн. Планы правительства вызвали гнев у Ткаченко, который, как известно, был близок бывшему министру культуры Владимиру Бородянскому, который продолжал заложенную при Петре Порошенко традицию раздавать деньги различным ультрарадикальным организациям. Государство и эпидемия: Украина — точно не Россия. Главные темы соцсетей 26 марта © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Перечислим некоторые из них. Одной из наиболее одиозных является так называемая «Образовательная ассамблея». В числе ее основателей лидер ультраправой структуры С14 Евгений Карась. «Национальный центр правозащиты» возглавляет Денис Полищук, соратник Карася по С14, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. Значительные средства выделялись на проекты других националистических организаций. В их числе «Молодежный националистический конгресс», «Союз украинской молодежи», «Молодой народный рух» и прочие.

Минкульт фактически служил одной из главных кормушек праворадикалов. Летом 2019 года британская расследовательская группа Bellingcat опубликовала доклад, в котором говорилось, что Кабмин Украины финансирует экстремистские группы под видом поддержки образовательных программ. Средства выделялись даже таким структурам, которые в США были занесены в список террористических организаций.

Я уже писал о том, что эпидемия коронавируса, безработица, возвращение из европейских стран десятков тысяч гастарбайтеров вынуждает нынешнее руководство Украины резать излишество и бессмыслицу, к коим, несомненно, относится крайний национализм. Большинство населения Украины на президентских и парламентских выборах продемонстрировало, что с ультраправой идеологией оно себя не просто не соотносит, а выступает против нее. И здесь все очень просто: средства, выделяемые на ее поддержку, — это, что называется, деньги на ветер. А их сейчас нет ни на что: ни на пенсии, ни на зарплаты, ни на борьбу с эпидемией, ни на помощь малоимущим и нуждающимся. Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собственно, экономия — это вынужденная необходимость. Телевизионщики предложили заморозить квотирование программ на украинском языке, чтобы не тратить деньги на обязательный по закону перевод. Теперь дошла очередь и до правительства. Националисты — небольшая группа агрессивных активистов — обходятся государству слишком дорого. А между тем от их существования стране ни горячо, ни холодно, поскольку у них крайне узкая социальная база. Украина, как и многие другие страны, столкнулась лицом к лицу сразу с двумя серьезными бедами — эпидемией и экономическим кризисом. И теперь ей не до роскоши тотальной украинизации. Надо выживать любыми способами. Отчаянная ситуация помогает навести порядок в головах. От националистических миражей и мифов придется отказаться, пока не будут решены серьезнейшие проблемы, обрушившиеся на страну. Иначе украинцы начнут вымирать тысячами и тысячами. А дальше видно будет. И когда с катастрофой, будем надеяться, удастся справиться, марево националистического дурмана рассосется само собой. Очень хочется в это верить.